IND vs NZ Final: भारत-न्यूझीलंड जेतेपदाच्या लढतीसाठी पंचांची घोषणा! ‘या’ दिग्गजांवर सोपवण्यात आली महत्त्वाची जबाबदारी

आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ चा अंतिम सामना भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात ८ मार्च रोजी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जाईल. आयसीसीने अंतिम सामन्यासाठी सामना अधिकाऱ्यांची नावे जाहीर केली आहेत.

Updated On: Mar 06, 2026 | 07:33 PM
India national Cricket team vs New Zealand national cricket team: आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ चा अंतिम सामना ८ मार्च रोजी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारत आणि न्यूझीलंड (IND vs NZ) यांच्यात रंगणार आहे. या ऐतिहासिक खिताबी लढतीसाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) सज्ज झाली असून, सामन्यासाठी मॅच ऑफिशियल्सच्या नावांची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. मैदानी अंपायर म्हणून इंग्लंडच्या दोन अनुभवी अंपायर्सवर मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

रिचर्ड इलिंगवर्थ आणि अ‍ॅलेक्स व्हार्फ सांभाळणार धुरा

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील या हाय-व्होल्टेज सामन्यात इंग्लंडचे रिचर्ड इलिंगवर्थ आणि अ‍ॅलेक्स व्हार्फ हे ‘ऑन-फिल्ड’ अंपायर (मैदानी पंच) म्हणून काम पाहतील. विशेष म्हणजे, रिचर्ड इलिंगवर्थ यांच्यासाठी हा सलग दुसरा टी-२० वर्ल्ड कप फायनलचा अनुभव असणार आहे. २०२४ मध्ये जेव्हा रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली भारताने जेतेपद पटकावले होते, तेव्हाही इलिंगवर्थ यांनीच अंतिम सामन्यात अंपायरिंग केले होते.

इलिंगवर्थ यांची गणना जगातील सर्वात अनुभवी अंपायर्समध्ये केली जाते. त्यांनी यापूर्वी २०२३ चा वनडे वर्ल्ड कप आणि २०२५ ची चॅम्पियन्स ट्रॉफी यांच्या अंतिम सामन्यातही मैदानी पंचांची भूमिका यशस्वीपणे पार पाडली आहे. त्यांच्यासोबत अ‍ॅलेक्स व्हार्फ हे दुसऱ्या टोकाकडून धुरा सांभाळतील, जे आयसीसीच्या एलिट पॅनेलमध्ये सामील आहेत.

IND vs NZ T20 WC Final: काय सांगता! न्यूझीलंडविरुद्ध भारताची टी-२० वर्ल्ड कपमध्ये शून्य कामगिरी; ट्रॉफीच्या स्वप्नावर पाणी फिरणार?

थर्ड अंपायर आणि मॅच रेफरी कोण?

मैदानी पंचांव्यतिरिक्त, तिसऱ्या अंपायरची (TV अंपायर) जबाबदारी दक्षिण आफ्रिकेच्या अल्लाहुद्दीन पालेकर यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. ४८ वर्षीय पालेकर यांना मार्च २०२५ मध्ये आयसीसीच्या एलिट पॅनेलमध्ये स्थान मिळाले असून त्यांनी या संपूर्ण स्पर्धेत ६ सामन्यांमध्ये उत्कृष्ट अंपायरिंग केले आहे. तसेच, झिम्बाब्वेचे एंडी पायक्रॉफ्ट हे अंतिम सामन्यात ‘मॅच रेफरी’ म्हणून काम पाहतील. चौथ्या अंपायरची जबाबदारी एड्रियन होल्डस्टॉक यांच्याकडे असेल.

अंतिम सामन्यासाठी मॅच ऑफिशियल्सची यादी:

  • मैदानी अंपायर (On-Field): रिचर्ड इलिंगवर्थ आणि अ‍ॅलेक्स व्हार्फ
  • तिसरे अंपायर (Third Umpire): अल्लाहुद्दीन पालेकर
  • चौथे अंपायर (Fourth Umpire): एड्रियन होल्डस्टॉक
  • मॅच रेफरी (Match Referee): एंडी पायक्रॉफ्ट

दोन्ही संघांचा अंतिम फेरीपर्यंतचा प्रवास

या विश्वचषकात दोन्ही संघांनी जबरदस्त कामगिरी केली आहे. न्यूझीलंडने उपांत्य फेरीत दक्षिण आफ्रिकेचा एकतर्फी पराभव करून अंतिम फेरीत प्रवेश केला. तर, टीम इंडियाने रोमांचक सामन्यात इंग्लंडचा ७ धावांनी पराभव करत फायनलचे तिकीट मिळवले. आता ८ मार्च रोजी होणाऱ्या या महामुकाबल्यात कोण बाजी मारणार, याकडे संपूर्ण क्रिकेट विश्वाचे लक्ष लागले आहे.

T20 World Cup 2026 चा अंतिम सोहळा होणार रंगतदार! ‘हा’ विदेशी कलाकार स्टेजवर थिरकणार; ICC ने केली घोषणा

Published On: Mar 06, 2026 | 07:33 PM

