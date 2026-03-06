IND vs NZ Final: भारत-न्यूझीलंड जेतेपदाच्या लढतीसाठी पंचांची घोषणा! ‘या’ दिग्गजांवर सोपवण्यात आली महत्त्वाची जबाबदारी

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील या हाय-व्होल्टेज सामन्यात इंग्लंडचे रिचर्ड इलिंगवर्थ आणि अॅलेक्स व्हार्फ हे ‘ऑन-फिल्ड’ अंपायर (मैदानी पंच) म्हणून काम पाहतील. विशेष म्हणजे, रिचर्ड इलिंगवर्थ यांच्यासाठी हा सलग दुसरा टी-२० वर्ल्ड कप फायनलचा अनुभव असणार आहे. २०२४ मध्ये जेव्हा रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली भारताने जेतेपद पटकावले होते, तेव्हाही इलिंगवर्थ यांनीच अंतिम सामन्यात अंपायरिंग केले होते.
Experienced duo set to take charge in the middle as @emirates match officials confirmed for the #T20WorldCup Final 🙌
https://t.co/juiB1m6ahS — ICC (@ICC) March 6, 2026
इलिंगवर्थ यांची गणना जगातील सर्वात अनुभवी अंपायर्समध्ये केली जाते. त्यांनी यापूर्वी २०२३ चा वनडे वर्ल्ड कप आणि २०२५ ची चॅम्पियन्स ट्रॉफी यांच्या अंतिम सामन्यातही मैदानी पंचांची भूमिका यशस्वीपणे पार पाडली आहे. त्यांच्यासोबत अॅलेक्स व्हार्फ हे दुसऱ्या टोकाकडून धुरा सांभाळतील, जे आयसीसीच्या एलिट पॅनेलमध्ये सामील आहेत.
मैदानी पंचांव्यतिरिक्त, तिसऱ्या अंपायरची (TV अंपायर) जबाबदारी दक्षिण आफ्रिकेच्या अल्लाहुद्दीन पालेकर यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. ४८ वर्षीय पालेकर यांना मार्च २०२५ मध्ये आयसीसीच्या एलिट पॅनेलमध्ये स्थान मिळाले असून त्यांनी या संपूर्ण स्पर्धेत ६ सामन्यांमध्ये उत्कृष्ट अंपायरिंग केले आहे. तसेच, झिम्बाब्वेचे एंडी पायक्रॉफ्ट हे अंतिम सामन्यात ‘मॅच रेफरी’ म्हणून काम पाहतील. चौथ्या अंपायरची जबाबदारी एड्रियन होल्डस्टॉक यांच्याकडे असेल.
या विश्वचषकात दोन्ही संघांनी जबरदस्त कामगिरी केली आहे. न्यूझीलंडने उपांत्य फेरीत दक्षिण आफ्रिकेचा एकतर्फी पराभव करून अंतिम फेरीत प्रवेश केला. तर, टीम इंडियाने रोमांचक सामन्यात इंग्लंडचा ७ धावांनी पराभव करत फायनलचे तिकीट मिळवले. आता ८ मार्च रोजी होणाऱ्या या महामुकाबल्यात कोण बाजी मारणार, याकडे संपूर्ण क्रिकेट विश्वाचे लक्ष लागले आहे.
