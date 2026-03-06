प्रशासकीय सेवेत यशाचा झेंडा रोविला! UPSC परीक्षेत केले टॉप, IAS अनुज अग्निहोत्रींची यशोगाथा

अनुज अग्निहोत्री आपल्या यशाचे श्रेय आपल्या आईला देतात. समाजासाठी काहीतरी चांगले करण्याची प्रेरणा त्यांना नेहमीच आईकडून मिळाली. “समाजात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी लोकांची सेवा करावी,” अशी प्रेरणा आई नेहमी देत असे, असे अनुज सांगतात. त्यामुळे करिअरची दिशा ठरवण्यापूर्वीच समाजासाठी मोठे योगदान देण्याचा निर्धार त्यांनी केला होता.
२०१७ मध्ये अनुज यांनी All India Institute of Medical Sciences Jodhpur (AIIMS जोधपूर) येथे एमबीबीएसचे शिक्षण सुरू केले. वैद्यकीय शिक्षण घेत असतानाच समाजात व्यापक बदल घडवण्यासाठी प्रशासकीय सेवाच अधिक प्रभावी मंच ठरू शकतो, याची त्यांना जाणीव झाली. त्यानंतर त्यांनी एमबीबीएससोबतच Union Public Service Commission Civil Services Examination (UPSC) परीक्षेची तयारी सुरू केली.
२०२३ मध्ये अनुज यांनी Union Territories Civil Services (UTCS) परीक्षा पहिल्याच प्रयत्नात उत्तीर्ण केली आणि सध्या ते दिल्लीमध्ये एसडीएम म्हणून प्रशिक्षण घेत आहेत. त्या क्षणाची आठवण सांगताना ते म्हणाले, “UTCS परीक्षा पास झाल्याचे कळल्यावर मला विश्वासच बसत नव्हता. मी माझ्या खोलीत जाऊन अर्धा तास आनंदाने रडलो.”
UPSC मध्ये यश मिळवण्यासाठी अनुज यांनी कोणत्याही कोचिंगशिवाय स्वअभ्यासावर भर दिला. ते दररोज सुमारे १३ तास अभ्यास करत होते. UPSC साठी हा त्यांचा तिसरा प्रयत्न होता. कठोर परिश्रम, सातत्य आणि आत्मविश्वास यांच्या जोरावर त्यांनी हे मोठे यश मिळवले. त्यांच्या वडिलांचे नाव कृष्ण बिहारी असून ते राजस्थान अणुऊर्जा प्रकल्पात तंत्रज्ञ म्हणून काम करतात.
अनुज अग्निहोत्री यांची कहाणी मेहनत, चिकाटी आणि स्वतःवरील विश्वास यांचे प्रेरणादायी उदाहरण आहे. एमबीबीएसचे शिक्षण पूर्ण करूनही त्यांनी प्रशासकीय सेवेत जाण्याचे स्वप्न पाहिले आणि ते प्रत्यक्षात साकारही केले. सातत्यपूर्ण प्रयत्न आणि स्पष्ट ध्येय असल्यास कोणतेही मोठे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते, हे त्यांनी सिद्ध करून दाखवले.