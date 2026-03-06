Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

प्रशासकीय सेवेत यशाचा झेंडा रोविला! UPSC परीक्षेत केले टॉप, IAS अनुज अग्निहोत्रींची यशोगाथा

अनुज अग्निहोत्री यांनी आपल्या यशाचे श्रेय आईला देत समाजासाठी काम करण्याची प्रेरणा तिच्याकडून मिळाल्याचे सांगितले.

Updated On: Mar 06, 2026 | 07:44 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

अनुज अग्निहोत्री आपल्या यशाचे श्रेय आपल्या आईला देतात. समाजासाठी काहीतरी चांगले करण्याची प्रेरणा त्यांना नेहमीच आईकडून मिळाली. “समाजात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी लोकांची सेवा करावी,” अशी प्रेरणा आई नेहमी देत असे, असे अनुज सांगतात. त्यामुळे करिअरची दिशा ठरवण्यापूर्वीच समाजासाठी मोठे योगदान देण्याचा निर्धार त्यांनी केला होता.

परदेशात शिकून तिथेच व्हायचंय सेटल? बाहेरगावी मिळेल नोकरी पण आधी ‘या’ गोष्टी लक्षात ठेवा

२०१७ मध्ये अनुज यांनी All India Institute of Medical Sciences Jodhpur (AIIMS जोधपूर) येथे एमबीबीएसचे शिक्षण सुरू केले. वैद्यकीय शिक्षण घेत असतानाच समाजात व्यापक बदल घडवण्यासाठी प्रशासकीय सेवाच अधिक प्रभावी मंच ठरू शकतो, याची त्यांना जाणीव झाली. त्यानंतर त्यांनी एमबीबीएससोबतच Union Public Service Commission Civil Services Examination (UPSC) परीक्षेची तयारी सुरू केली.

२०२३ मध्ये अनुज यांनी Union Territories Civil Services (UTCS) परीक्षा पहिल्याच प्रयत्नात उत्तीर्ण केली आणि सध्या ते दिल्लीमध्ये एसडीएम म्हणून प्रशिक्षण घेत आहेत. त्या क्षणाची आठवण सांगताना ते म्हणाले, “UTCS परीक्षा पास झाल्याचे कळल्यावर मला विश्वासच बसत नव्हता. मी माझ्या खोलीत जाऊन अर्धा तास आनंदाने रडलो.”

UPSC मध्ये यश मिळवण्यासाठी अनुज यांनी कोणत्याही कोचिंगशिवाय स्वअभ्यासावर भर दिला. ते दररोज सुमारे १३ तास अभ्यास करत होते. UPSC साठी हा त्यांचा तिसरा प्रयत्न होता. कठोर परिश्रम, सातत्य आणि आत्मविश्वास यांच्या जोरावर त्यांनी हे मोठे यश मिळवले. त्यांच्या वडिलांचे नाव कृष्ण बिहारी असून ते राजस्थान अणुऊर्जा प्रकल्पात तंत्रज्ञ म्हणून काम करतात.

Big Breaking: विद्यार्थ्यांनो लक्ष द्या! MPSC ची परीक्षा लांबणीवर; आता ‘या’ तारखेला होणार

अनुज अग्निहोत्री यांची कहाणी मेहनत, चिकाटी आणि स्वतःवरील विश्वास यांचे प्रेरणादायी उदाहरण आहे. एमबीबीएसचे शिक्षण पूर्ण करूनही त्यांनी प्रशासकीय सेवेत जाण्याचे स्वप्न पाहिले आणि ते प्रत्यक्षात साकारही केले. सातत्यपूर्ण प्रयत्न आणि स्पष्ट ध्येय असल्यास कोणतेही मोठे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते, हे त्यांनी सिद्ध करून दाखवले.

Web Title: Ias anuj agnihotri from rj success story

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 06, 2026 | 07:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nashik News : महानिर्मिती-एनटीपीसी लिमिटेडची संयुक्त मोहीम;15 गिगावॅटकडे राज्याची झेप
1

Nashik News : महानिर्मिती-एनटीपीसी लिमिटेडची संयुक्त मोहीम;15 गिगावॅटकडे राज्याची झेप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
प्रशासकीय सेवेत यशाचा झेंडा रोविला! UPSC परीक्षेत केले टॉप, IAS अनुज अग्निहोत्रींची यशोगाथा

प्रशासकीय सेवेत यशाचा झेंडा रोविला! UPSC परीक्षेत केले टॉप, IAS अनुज अग्निहोत्रींची यशोगाथा

Mar 06, 2026 | 07:44 PM
Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Mar 06, 2026 | 07:41 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:36 PM
IND vs NZ Final: भारत-न्यूझीलंड जेतेपदाच्या लढतीसाठी पंचांची घोषणा! ‘या’ दिग्गजांवर सोपवण्यात आली महत्त्वाची जबाबदारी

IND vs NZ Final: भारत-न्यूझीलंड जेतेपदाच्या लढतीसाठी पंचांची घोषणा! ‘या’ दिग्गजांवर सोपवण्यात आली महत्त्वाची जबाबदारी

Mar 06, 2026 | 07:33 PM
Nepal Election Results : नेपाळमध्ये मोठा सत्ताबदल! आता अमेरिका समर्थक सरकार? भारत चीनचं टेन्शन वाढणार?

Nepal Election Results : नेपाळमध्ये मोठा सत्ताबदल! आता अमेरिका समर्थक सरकार? भारत चीनचं टेन्शन वाढणार?

Mar 06, 2026 | 07:28 PM
महाविद्यालयांतील अतिरिक्त शुल्कांवर नियंत्रण आणणार! उच्च शिक्षण मंत्र्यांचा निर्णय

महाविद्यालयांतील अतिरिक्त शुल्कांवर नियंत्रण आणणार! उच्च शिक्षण मंत्र्यांचा निर्णय

Mar 06, 2026 | 07:26 PM
Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Mar 06, 2026 | 07:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM
Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Mar 05, 2026 | 08:05 PM
Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Mar 05, 2026 | 08:00 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM