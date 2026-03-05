Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

इस्राएल व इराकच्या युद्धाचा फटका महाराष्ट्रातील व्यापारी व शेतकऱ्यांना मोठा बसला असून मार्च महिना हा सुद्धा उष्णतेचा असल्यामुळे त्याचाही फटका बसलेला आहे त्यामुळे शेतीच्या मालाचे मोठे नुकसान होत असल्याचेही सांगण्यात आले शेतकऱ्यांनी आपला माल सध्या मार्केटला न आणता तो स्थानिक पातळीवरच विक्रीसाठी देण्यात यावा जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या नुकसान होणार नाही.
