यशचा Toxic चित्रपट अडचणीत; निर्मात्यांवर बेकायदेशीर वृक्षतोड केल्याचा आरोप, FIR दाखल

केव्हीएन प्रॉडक्शन्स, ज्या कंपनीने थलापती विजयचा चित्रपट “जन नायकन” ची निर्मिती केली होती, तीच कंपनी थलापतीच्या चित्रपटावरून आधीच कायदेशीर अडचणीत सापडली आहे. मंगळवारी, या प्रकरणात एक नवीन ट्विस्ट आला. निर्मिती कंपनीने सेन्सॉर बोर्डाविरुद्धचा खटला मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आणि उच्च न्यायालयाने त्याला मान्यता दिली.
रेडिटवरील काही वापरकर्त्यांनी २०२४ च्या प्रकरणाचा पुनरुच्चार केला आहे ज्यामध्ये निर्माते, केव्हीएन प्रॉडक्शन्स विरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. एएनआय नुसार, कॅनरा बँकेचे जनरल मॅनेजर आणि हिंदुस्तान मशीन टूल्स (एचएमटी) च्या जनरल मॅनेजर विरुद्धही एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. त्यावेळी “इंडिया टुडे” ने वनजमिनीचे उपग्रह प्रतिमा दर्शविणारा एक अहवाल शेअर केला होता, ज्यामध्ये आधीच्या आणि नंतरच्या प्रतिमांमधील हिरवळीत लक्षणीय फरक दिसून आला आहे.
पर्यावरण मंत्र्यांनी म्हटले की, “हा दंडनीय गुन्हा आहे.” या अहवालामुळे बराच गोंधळ उडाला आहे. कर्नाटकचे पर्यावरण मंत्री ईश्वर खांद्रे यांनी अधिकाऱ्यांना एचएमटीने व्यापलेल्या वनजमिनीवरील झाडे तोडण्यास जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना मंत्री ईश्वर म्हणाले, “मी स्वतः ‘टॉक्सिक’ चित्रपटाचे चित्रीकरण सुरू असलेल्या जागेला भेट दिली. एचएमटीच्या अधिकारक्षेत्रातील वनजमिनीवर चित्रपटाच्या चित्रीकरणासाठी शेकडो झाडे बेकायदेशीरपणे कापण्यात आली आहेत, जी उपग्रह प्रतिमांमध्ये दिसत आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर आम्ही आवश्यक ती कारवाई करू. कायदेशीर परवानगीशिवाय वनजमिनीवरील झाडे तोडणे हा दंडनीय गुन्हा आहे.”
‘टॉक्सिक’ विरोधात कर्नाटक राज्य महिला आयोगाकडे तक्रार दाखल
‘टॉक्सिक’ चित्रपटाच्या निर्मात्यांसाठी पुढचा मार्ग सोपा नसल्याचं दिसतं आहे. यापूर्वी, जेव्हा या चित्रपटाचा टीझर यूट्यूबवर रिलीज झाला तेव्हा सोशल मीडियावर बराच गोंधळ उडाला होता. वापरकर्त्यांनी स्मशानभूमीतील दृश्य अश्लील म्हटले होते. चित्रपटाचे दिग्दर्शक गीतू मोहनदास यांनाही ट्रोल करण्यात आले होते. हा गोंधळ इतका वाढला की राज्याच्या आम आदमी पक्षाच्या महिला शाखेने कर्नाटक राज्य महिला आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे.
सेन्सॉर बोर्डाने नंतर टीझरपासून स्वतःला दूर केले. सीबीएफसीचे अध्यक्ष प्रसून जोशी यांनी इंडिया टुडेला सांगितले की हा टीझर एक डिजिटल मालमत्ता आहे, म्हणून तो सेन्सॉर बोर्डाच्या प्रदर्शनातून पास झाला नाही.
‘टॉक्सिक’चे बॉक्स ऑफिसवर ‘धुरंधर २’ सोबत टक्कर
गीतू मोहनदास दिग्दर्शित ‘टॉक्सिक’ १९ मार्च रोजी प्रदर्शित होणार आहे. रणवीर सिंगच्या ‘धुरंधर २: द रिव्हेंज’ सोबत त्याचा बॉक्स ऑफिसवर सामना आहे. दोन्ही चित्रपट स्वतःहून मोठ्या प्रमाणात प्रदर्शित झाले आहेत. डिसेंबरमध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर रणवीर सिंग अभिनीत ‘धुरंधर पार्ट १’ ने जगभरात बॉक्स ऑफिसवर १३००+ कोटी रुपयांची कमाई केली आहे, तर केजीएफ चॅप्टर २ च्या ब्लॉकबस्टर यशानंतर यश ‘टॉक्सिक’ सोबत पडद्यावर पुनरागमन करत आहे.