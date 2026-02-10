February 2026 मध्ये Maruti Suzuki च्या ‘या’ Cars वर मिळतेय भरघोस डिस्काउंट

मारुती सुझुकीने या महिन्यात अल्टो के10 वर कमाल ₹37500 रुपयांचे सूट देत आहे. या ऑफर कारच्या सीएनजी व्हर्जनवर देखील उपलब्ध आहेत.
मारुतीच्या S-Presso कारवरही या महिन्यात ग्राहकांना आकर्षक ऑफरचा लाभ घेता येणार आहे. February 2026 मध्ये या कारच्या सर्व व्हेरिएंट्सवर कमाल 37500 रुपयांपर्यंत सूट दिली जात आहे.
Maruti Celerio खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठीही कंपनीकडून February 2026 मध्ये कमाल 37500 रुपयांपर्यंत ऑफर दिली जात आहे.
Maruti Wagon R वरही कंपनीकडून या महिन्यात कमाल 37500 रुपयांपर्यंत डिस्काउंट दिला जात आहे. ही ऑफर Wagon R च्या सर्व व्हेरिएंट्ससाठी लागू आहे.
तरुणांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या Maruti Swift च्या नव्या जनरेशनवरही कंपनीकडून आकर्षक ऑफर दिली जात आहे. February 2026 मध्ये ही कार खरेदी केल्यास ग्राहकांना तब्बल 40000 रुपयांपर्यंत बचत करता येणार आहे.
Maruti Dzire खरेदी करणाऱ्यांसाठीही February 2026 मध्ये कमाल 2500 रुपयांपर्यंत ऑफर उपलब्ध आहे. Dzire च्या मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक दोन्ही वेरिएंट्सवर ही सूट मिळणार आहे.
February 2026 मध्ये Maruti Brezza वरही कंपनीकडून कमाल 30000 रुपयांपर्यंत डिस्काउंट दिला जात आहे.
बजेट MPV सेगमेंटमधील लोकप्रिय Maruti Ertiga खरेदी केल्यास February 2026 मध्ये ग्राहकांना कमाल 5000 रुपयांपर्यंत ऑफरचा फायदा मिळणार आहे.