Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

February 2026 मध्ये Maruti Suzuki च्या ‘या’ Cars वर मिळतेय भरघोस डिस्काउंट

फेब्रुवारी 2026 मध्ये मारुती सुझुकीच्या कारवर दमदार डिस्काउंट मिळत आहे. चला जाणून घेऊयात, कोणत्या कारवर डिस्काउंट मिळत आहे.

Updated On: Feb 10, 2026 | 03:26 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

Follow Us:
Follow Us:
  • फेब्रुवारी 2026 मध्ये मारुतीच्या कारवर दमदार डिस्काउंट
  • ब्रेझा, डिझायर, अर्टिगा आणि अन्य कारवर देखील डिस्काउंट
  • जाणून घ्या सपूर्ण माहिती
भारतीय वाहन खरेदीदार जेव्हा कधी कार खरेदी करण्याच्या तयारीत असतात, तेव्हा ते पहिले कोणत्या कारवर चांगले डिस्काउंट मिळत आहे, याची शहानिशा करतात. ग्राहकांची हीच अपेक्षा लक्षात घेत, अनेक ऑटो कंपन्या नेहमीच त्यांच्या कारवर वेगवेगळे डिस्काउंट देत असतात. आता Maruti Suzuki ने देखील त्यांच्या काही कार्सवर दमदार डिस्काउंट देत आहे. जर तुम्हाला एरिना डीलरशिपद्वारे मारुतीने ऑफर केलेल्या कारपैकी एक कार खरेदी करायची असेल, तर चला जाणून घेऊयात कोणत्या कारवर किती डिस्काउंट मिळत आहे.

अल्टो K10 वर किती सूट मिळतेय?

मारुती सुझुकीने या महिन्यात अल्टो के10 वर कमाल ₹37500 रुपयांचे सूट देत आहे. या ऑफर कारच्या सीएनजी व्हर्जनवर देखील उपलब्ध आहेत.

2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Celerio CNG थेट तुमच्या दारात उभी राहिलीच म्हणून समजा! जाणून घ्या EMI

मारुती एस प्रेसो (Maruti S-Presso)

मारुतीच्या S-Presso कारवरही या महिन्यात ग्राहकांना आकर्षक ऑफरचा लाभ घेता येणार आहे. February 2026 मध्ये या कारच्या सर्व व्हेरिएंट्सवर कमाल 37500 रुपयांपर्यंत सूट दिली जात आहे.

मारुती सेलेरियो (Maruti Celerio)

Maruti Celerio खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठीही कंपनीकडून February 2026 मध्ये कमाल 37500 रुपयांपर्यंत ऑफर दिली जात आहे.

मारुती वॅगन आर (Maruti Wagon R)

Maruti Wagon R वरही कंपनीकडून या महिन्यात कमाल 37500 रुपयांपर्यंत डिस्काउंट दिला जात आहे. ही ऑफर Wagon R च्या सर्व व्हेरिएंट्ससाठी लागू आहे.

मारुती स्विफ्ट (Maruti Swift)

तरुणांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या Maruti Swift च्या नव्या जनरेशनवरही कंपनीकडून आकर्षक ऑफर दिली जात आहे. February 2026 मध्ये ही कार खरेदी केल्यास ग्राहकांना तब्बल 40000 रुपयांपर्यंत बचत करता येणार आहे.

9000 कोटींची गुंतवणूक आणि 5000 रोजगार निर्मिती! तामिळनाडूत Tata Motors ‘या’ खास कारचे उत्पादन करणार सुरु

मारुती डिझायर (Maruti Dzire)

Maruti Dzire खरेदी करणाऱ्यांसाठीही February 2026 मध्ये कमाल 2500 रुपयांपर्यंत ऑफर उपलब्ध आहे. Dzire च्या मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक दोन्ही वेरिएंट्सवर ही सूट मिळणार आहे.

मारुती ब्रेझा (Maruti Brezza)

February 2026 मध्ये Maruti Brezza वरही कंपनीकडून कमाल 30000 रुपयांपर्यंत डिस्काउंट दिला जात आहे.

मारुती एर्टिगा (Maruti Ertiga)

बजेट MPV सेगमेंटमधील लोकप्रिय Maruti Ertiga खरेदी केल्यास February 2026 मध्ये ग्राहकांना कमाल 5000 रुपयांपर्यंत ऑफरचा फायदा मिळणार आहे.

Web Title: Maruti suzuki car discount february 2026 through maruti arena dealership

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 10, 2026 | 03:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Celerio CNG थेट तुमच्या दारात उभी राहिलीच म्हणून समजा! जाणून घ्या EMI
1

2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Celerio CNG थेट तुमच्या दारात उभी राहिलीच म्हणून समजा! जाणून घ्या EMI

चालवून चालवून शरीर थकेल पण बाईक नाही थांबणार! ‘या’ बाईक्स देतात 80 KM चा जोरदार मायलेज
2

चालवून चालवून शरीर थकेल पण बाईक नाही थांबणार! ‘या’ बाईक्स देतात 80 KM चा जोरदार मायलेज

9000 कोटींची गुंतवणूक आणि 5000 रोजगार निर्मिती! तामिळनाडूत Tata Motors ‘या’ खास कारचे उत्पादन करणार सुरु
3

9000 कोटींची गुंतवणूक आणि 5000 रोजगार निर्मिती! तामिळनाडूत Tata Motors ‘या’ खास कारचे उत्पादन करणार सुरु

Toyota Fortuner चे सुखाचे दिवस सरणार…! MG Majestor ‘या’ दिवशी भारतात धडाडणार
4

Toyota Fortuner चे सुखाचे दिवस सरणार…! MG Majestor ‘या’ दिवशी भारतात धडाडणार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
February 2026 मध्ये Maruti Suzuki च्या ‘या’ Cars वर मिळतेय भरघोस डिस्काउंट

February 2026 मध्ये Maruti Suzuki च्या ‘या’ Cars वर मिळतेय भरघोस डिस्काउंट

Feb 10, 2026 | 03:26 PM
माण-खटाव मतदारसंघात प्रभाकर देशमुखांचा जयकुमार गोरेंना धक्का; 5 गटांवर राष्ट्रवादीचा विजय

माण-खटाव मतदारसंघात प्रभाकर देशमुखांचा जयकुमार गोरेंना धक्का; 5 गटांवर राष्ट्रवादीचा विजय

Feb 10, 2026 | 03:18 PM
यशचा Toxic चित्रपट अडचणीत; निर्मात्यांवर बेकायदेशीर वृक्षतोड केल्याचा आरोप, FIR दाखल

यशचा Toxic चित्रपट अडचणीत; निर्मात्यांवर बेकायदेशीर वृक्षतोड केल्याचा आरोप, FIR दाखल

Feb 10, 2026 | 03:17 PM
Nashik Crime: किन्नर गद्दीपतींवर अश्लील फोटो व्हायरलची धमकी; 15 लाखांच्या खंडणीचा आरोप, गुन्हा दाखल

Nashik Crime: किन्नर गद्दीपतींवर अश्लील फोटो व्हायरलची धमकी; 15 लाखांच्या खंडणीचा आरोप, गुन्हा दाखल

Feb 10, 2026 | 03:00 PM
Nitesh Rane : “सलमान खान हा उद्धव ठाकरेंपेक्षा मोठा हिंदू,” नितेश राणे यांनी उद्धव ठाकरेंना पुन्हा डिवचले… 

Nitesh Rane : “सलमान खान हा उद्धव ठाकरेंपेक्षा मोठा हिंदू,” नितेश राणे यांनी उद्धव ठाकरेंना पुन्हा डिवचले… 

Feb 10, 2026 | 02:55 PM
नातीकडून आज्जीला धडे! 75 वर्षांची आज्जी 5 वर्षांच्या नातीसोबत शिकतेय कथ्थक, पाहून युजर्स गेले भारावून; Video Viral

नातीकडून आज्जीला धडे! 75 वर्षांची आज्जी 5 वर्षांच्या नातीसोबत शिकतेय कथ्थक, पाहून युजर्स गेले भारावून; Video Viral

Feb 10, 2026 | 02:41 PM
RSS प्रमुखांसोबत भोजनाच्या वादानंतर Adnan Sami ने सोडले मौन; संजय राऊतांना फटकारत गायक म्हणाला…

RSS प्रमुखांसोबत भोजनाच्या वादानंतर Adnan Sami ने सोडले मौन; संजय राऊतांना फटकारत गायक म्हणाला…

Feb 10, 2026 | 02:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Feb 09, 2026 | 03:43 PM
वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM