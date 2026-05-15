PM Modi Convoy Cars : मोदींच्या ताफ्यात आता फक्त Range Rover आणि Fortuner; कोणती कार दमदार?

PM Modi Convoy Cars : वाढत्या डिझेल-पेट्रोलच्या किमंतीमुळे आता पंतप्रधान मोदींच्या ताफ्यातील गाड्यांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. आता यामध्ये फक्त रेंज रोव्हर आणि फॉर्च्युनर अशा दोनच गाड्या असणार आहेत.

Updated On: May 15, 2026 | 07:20 PM
  • पंतप्रधान मोदींच्या ताफ्यात बदल
  • आता फक्त रेंज रोव्हर आणि फॉर्च्युनर
  • मायलेज आणि सुरक्षेच्या बाबतीत कोणती दमदार
PM Modi Convoy Cars : सध्या पश्चिम आशियातील तणावामुळे संपूर्ण जगभरात इंधन आणि उर्जा संकट निर्माण झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला पेट्रोल-डिझेलवर चालणाऱ्या गाड्यांऐवजी ईलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करण्यास सांगितले आहे. तसेच त्यांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या व्हिआयपी ताफ्यातही मोठा बदल करण्यात आला आहे. इंधनाच बचत करणे याचा उद्देश आहे.

सध्या पंतप्रधान मोदींच्या ताफ्यात प्रामुख्याने दोन गाड्यांचा दबदबा पाहायला मिळाला. यामध्ये रेंज रोव्हर आणि दुसरी फॉर्च्युनर आहे. या बदलामुळे ऑटोमोबाईल क्षेत्रात आणि सोशल मीडियावर एकाच चर्चेला उधाण आले आहे. या दोन्ही गाड्यांमध्ये नक्की ताकदवान कोणती? असा प्रश्न पडला आहे.

रेंज रोव्हर

पंतप्रधानांच्या सुरक्षची जबाबदारी असलेल्या एसपीजी कडून रेंज रोव्हरला सर्वाधिक पसंती मिळाली. व्हीआयपी मूव्हमेंटसाठी वापरी जाणारी ही रेंज रोव्हर आधुनिक आणि कस्टमाईज्ड असते. या गाडीत बुलेट रेझिस्टंट, हाय-टेक कम्युनिकेशन सिस्टम, ब्लास्ट प्रोटेक्शन आणि मजबूत बॉडी शेल आहेत. ही गाडी वजनाने जड आणि पॉवरफुल इंजिन असल्यामुळे रेंज रोव्हरचे मायलेज अवघे ६ ते ८ किलोमीटर प्रति लीटर इतकेच आहे.

टोयाटो फॉर्च्युर

भारतीय राजकारणी, अधिकारी आणि सुरक्षा यंत्रणांची पहिली पसंती म्हणून फॉर्च्युनर ओळखली जाते. पंतप्रधान मोदींच्या ताफ्यातही याचा गाडीचा समावेश आहे. मायलेजच्या बाबतीत ही रेंज रोव्हरपेक्षा खुप पुढे आहे. या गाडीचे डिझेल व्हेरिएंट साधारणपणे १० ते १४ किलोमीटर प्रति लीटर इतके आहे.

तसेच कठीण आणि खडतर रस्त्यांवरही या गाडीचा परफॉर्मन्स आणि चेसिसची मजबुती अत्यंत विश्वासार्ह मानली जाते. सुरक्षेसाठी या गाडीत मल्टीपल एअरबॅग्ज आणि व्हेईकल स्टॅबिलीटी कंट्रोल सारखे फीचर्स यामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळती.

तुलना करायची झाल्यास एकीकडे रेंज रोव्हरचे सुरक्षा आणि व्हिआयपी लूकसाठी दमदार मानली जाते. तर टोयटा फॉर्च्युनरही कमी खर्चात दमदार परफॉर्मन्स आणि उत्तम मायलेज देते. पंतप्रधानांच्या ताफ्यात या गाड्यांची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका आहे.

China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू

