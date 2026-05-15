Ulhasnagar Crime : केस कापले अन् रस्त्यावरुन..; धार्मिक कारणावरून उल्हासनगरमध्ये तीन महिलांना अर्धनग्न करून मारहाण

Ulhasnagar Crime : केस कापले अन् रस्त्यावरुन..; धार्मिक कारणावरून उल्हासनगरमध्ये तीन महिलांना अर्धनग्न करून मारहाण
  • केस कापले अन् रस्त्यावरुन..
  • धार्मिक कारणावरून उल्हासनगरमध्ये तीन महिलांना अर्धनग्न करून मारहाण
Ulhasnagar Crime :  देशातच काय तर राज्याच्या किंवा आपण ज्या शहरात राहतो त्या तळागातील देखील महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आल्याच कायमच ऐकायला मिळतं. अशातच पुन्हा एकदा संताप निर्माण करणारी धक्कादायक घटना घडली आहे. उल्हासलनगरात दोन महिलांना अर्धनग्न करुन मारहाण केल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. या प्रकारणाने परिसरात संतापाची लाट निर्माण झाली.

नेमकं घडलं काय ?

उल्हासनगर परिसरात तीन महिलांना मारहाण करण्यात आली. ही मारहाण इतकी अमानुष होती की या महिलांना अर्धनग्न करुन त्यांची धिंड काढण्यात आली. धार्मिक कारणावरुन एका गल्लीतील काही माणसं आणि तेथील बायकांशी काही वाद झाला आणि हा वाद इतका विकोपाला गेला की, संतप्त जमावाने कशाचीही परवा न करता त्य़ा तीन्ही महिलांचे केस कापले, त्यांचे कपडे फाडले आणि रस्तावरुन त्यांची धिंड काढली.

माणूसकीला काळीमा फासणारी घटना 

याप्रकरणी सात जणांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले असून दोन आरोपी महिलांना अटक करण्यात आली आहे. चपलांचा हार घालून या पिडितांचा अमानुष छळ करण्यात आला. माणुसकीला काळीमा घटना म्हणजे जेव्हा या पिडितांना मारहाण होत होती तेव्हा त्यांचा व्हिडीओ काढण्यात आला पण कोणी वाचवायला नाही आलं.या सगळ्या प्रकरणात पिडितांना पोलीसात तक्रार दाखल केली असून मारहाण करणाऱ्या पुरुष आणि महिलांना अटक करण्यात आली. दरम्यान या सगळ्य़ा प्रकरणात आम्हाला न्याय हा मिळायलाच पाहिजे अशी भुमिका या तीन पिडितांनी मांडली आहे.

