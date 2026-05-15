Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Indian Railways Tte To Wear Body Cameras For Ticket Checking Transparency

भारतीय रेल्वेचा हायटेक निर्णय! आता TTE च्या गणवेशावर दिसणार ‘बॉडी कॅमेरा’; तिकीट तपासणीत येणार पारदर्शकता

Indian Railway Body Camera: भारतीय रेल्वे आता तिकीट तपासणीसाठी TTE ला 'बॉडी कॅमेरे' देणार आहे. मुंबईसह काही विभागांत याची सुरुवात झाली असून, यामुळे प्रवासी आणि रेल्वे कर्मचारी यांच्यातील वाद मिटण्यास मदत होईल.

Updated On: May 15, 2026 | 06:41 PM
भारतीय रेल्वेचा हायटेक निर्णय! (Photo Credit- AI)

भारतीय रेल्वेचा हायटेक निर्णय! (Photo Credit- AI)

Follow Us:
Follow Us:

  • भारतीय रेल्वेचा हायटेक निर्णय!
  • आता TTE च्या गणवेशावर दिसणार ‘बॉडी कॅमेरा’
  • तिकीट तपासणीत येणार पारदर्शकता
Indian Railway Body Camera: भारतीय रेल्वे (Indian Railway) आपल्या कार्यप्रणालीमध्ये सातत्याने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत असून, आता तिकीट तपासणी यंत्रणा पूर्णपणे ‘हायटेक’ करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. लवकरच रेल्वेगाड्यांमध्ये तिकीट तपासणारे TTE (Travelling Ticket Examiner) आपल्या कर्तव्यावर असताना ‘बॉडी कॅमेरा’ परिधान केलेले दिसणार आहेत. या नव्या प्रणालीमुळे प्रवासी आणि रेल्वे कर्मचारी यांच्यातील वादांना आळा बसेल आणि सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास रेल्वे प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

चुकीच्या तक्रारींना आळा बसणार

विवाद आणि गैरप्रकारांना लागणार लगाम रेल्वेच्या या नवीन उपक्रमांतर्गत, तिकीट तपासणी दरम्यान होणारी प्रत्येक हालचाल कॅमेऱ्यात कैद होईल. अनेकदा रेल्वेमध्ये तिकीट तपासताना प्रवासी आणि TTE यांच्यात बाचाबाची किंवा गैरवर्तनाचे प्रकार घडतात. आता अशा घटनांचे संपूर्ण व्हिडिओ चित्रीकरण पुराव्या म्हणून उपलब्ध राहणार आहे. यामुळे चुकीच्या तक्रारींना आळा बसेल आणि तिकीट तपासणी प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल.

कसा असेल हा ‘बॉडी कॅमेरा’ आणि त्याची वैशिष्ट्ये?

  • HD रेकॉर्डिंग: उच्च दर्जाचे व्हिडिओ आणि ऑडिओ रेकॉर्डिंगची सुविधा.
  • नाईट व्हिजन: रात्रीच्या वेळी किंवा अंधारातही स्पष्ट चित्रीकरण करण्याची क्षमता.
  • बॅटरी बॅकअप: या कॅमेऱ्यांना सुमारे २० तासांचा बॅटरी बॅकअप मिळेल, ज्यामुळे लांब पल्ल्याच्या गाड्यांमध्येही रेकॉर्डिंग सुरू राहील.
  • टॅम्पर-प्रूफ सिस्टम: रेकॉर्डिंगमध्ये कोणताही फेरफार किंवा छेडछाड करता येणार नाही, अशा पद्धतीने हे कॅमेरे डिझाइन केले आहेत.

New Railway Projects:  २०३० पर्यंत रेल्वेचे जाळे ९०१ किमीने विस्तारणार; २३,४३७ कोटींच्या ३ रेल्वे प्रकल्पांना केंद्राची मंजुरी

मुंबईसह ‘या’ शहरांत पायलट प्रोजेक्टला सुरुवात

रेल्वेने सध्या ही व्यवस्था प्रायोगिक तत्त्वावर (काही ठराविक विभागांमध्ये सुरू केली आहे. यामध्ये मुंबई, वॉल्टेयर आणि रायपूर या विभागांचा समावेश आहे. या विभागांमधील TTE ला कॅमेरा वापरण्याचे विशेष प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे. येथील निकाल सकारात्मक लागल्यास ही यंत्रणा देशभरातील सर्व रेल्वे गाड्यांमध्ये लागू करण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे.

प्रवासी आणि रेल्वे कर्मचाऱ्यांना दुहेरी फायदा

रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते, तिकीट तपासणी दरम्यान अनेकदा बनावट तक्रारी केल्या जातात. आता कॅमेरा रेकॉर्डिंग अशा प्रकरणांमध्ये ठोस पुरावा म्हणून काम करेल. यामुळे प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांचे संरक्षण होईल आणि प्रवाशांच्या तक्रारींचीही योग्य चौकशी करता येईल. रेल्वेतील शिस्त आणि सुरक्षितता वाढवण्यासाठी हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.

तंत्रज्ञानाकडे रेल्वेची वेगवान झेप

गेल्या काही वर्षांत भारतीय रेल्वेने ऑनलाईन टिकटिंग, AI आधारित देखरेख आणि स्मार्ट स्टेशन्स यांसारख्या अनेक तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला आहे. आता ‘बॉडी कॅमेरा’ प्रणालीचा वापर करून रेल्वेने आपली सेवा अधिक विश्वासार्ह आणि आधुनिक बनवण्याच्या दिशेने प्रगती केली आहे.

रेल्वेला उशीर झाल्याने विमान चुकले; प्रवाशाची थेट कोर्टातच धाव, 1.3 लाखाच्या नुकसानभरपाईचे आदेश

Web Title: Indian railways tte to wear body cameras for ticket checking transparency

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 15, 2026 | 06:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

SBI कर्मचाऱ्यांचा मोठा संप! देशभरातील बँकिंग सेवा दोन दिवस ठप्प होण्याची शक्यता; जाणून घ्या याचे कारण
1

SBI कर्मचाऱ्यांचा मोठा संप! देशभरातील बँकिंग सेवा दोन दिवस ठप्प होण्याची शक्यता; जाणून घ्या याचे कारण

वयाच्या 18 व्या वर्षी ‘एलआयसी’ एजंट, आज 211 कोटी रुपयांच्या…; जाणून घ्या सूरज जगदाळे यांचा व्यवसायाचा प्रवास
2

वयाच्या 18 व्या वर्षी ‘एलआयसी’ एजंट, आज 211 कोटी रुपयांच्या…; जाणून घ्या सूरज जगदाळे यांचा व्यवसायाचा प्रवास

Petrol Diesel Rate: पेट्रोल डिझेल कडाडले! कोणत्या शहरात स्वस्त आणि कुठे बसणार खिशाला फटका घ्या जाणून
3

Petrol Diesel Rate: पेट्रोल डिझेल कडाडले! कोणत्या शहरात स्वस्त आणि कुठे बसणार खिशाला फटका घ्या जाणून

CleanMax Profit Growth: क्लीनमॅक्सचा नफा ४.४ पटीने वाढला! अ‍ॅपलसोबतची भागीदारी आणि डेटा सेंटर व्यवसायामुळे कंपनीची गरुडझेप
4

CleanMax Profit Growth: क्लीनमॅक्सचा नफा ४.४ पटीने वाढला! अ‍ॅपलसोबतची भागीदारी आणि डेटा सेंटर व्यवसायामुळे कंपनीची गरुडझेप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भारतीय रेल्वेचा हायटेक निर्णय! आता TTE च्या गणवेशावर दिसणार ‘बॉडी कॅमेरा’; तिकीट तपासणीत येणार पारदर्शकता

भारतीय रेल्वेचा हायटेक निर्णय! आता TTE च्या गणवेशावर दिसणार ‘बॉडी कॅमेरा’; तिकीट तपासणीत येणार पारदर्शकता

May 15, 2026 | 06:41 PM
Zomato-Swiggy सेवा ठप्प ठप्प? महागड्या पेट्रोलविरोधात गिग वर्कर्सचा संप

Zomato-Swiggy सेवा ठप्प ठप्प? महागड्या पेट्रोलविरोधात गिग वर्कर्सचा संप

May 15, 2026 | 06:39 PM
पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईला विसरा! ‘या’ ३ सोप्या ट्रिक्समुळे वाढेल गाडीचे मायलेज आणि होईल पैशांची मोठी बचत

पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईला विसरा! ‘या’ ३ सोप्या ट्रिक्समुळे वाढेल गाडीचे मायलेज आणि होईल पैशांची मोठी बचत

May 15, 2026 | 06:30 PM
“माझ्याबाबत अनेक चुकीच्या बातम्या पसरवल्या,” ED चौकशीनंतर रुपाली चाकणकरांचे मोठे वक्तव्य

“माझ्याबाबत अनेक चुकीच्या बातम्या पसरवल्या,” ED चौकशीनंतर रुपाली चाकणकरांचे मोठे वक्तव्य

May 15, 2026 | 06:00 PM
Mumbai Pollution : विषारी वायूमुळे नागरिक त्रस्त; देवनार डम्पिंगवरून पालिका अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी

Mumbai Pollution : विषारी वायूमुळे नागरिक त्रस्त; देवनार डम्पिंगवरून पालिका अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी

May 15, 2026 | 05:55 PM
Maha TET च्या पात्र उमेदवारांना पात्रता प्रमाणपत्रे कधी मिळणार? वाचा सविस्तर…

Maha TET च्या पात्र उमेदवारांना पात्रता प्रमाणपत्रे कधी मिळणार? वाचा सविस्तर…

May 15, 2026 | 05:53 PM
सरकारच्या दडपशाहीला आम्ही भिक घालत नाही, शेतकऱ्यांना भरीव मदत द्या, नाहीतर…; हर्षवर्धन सपकाळ आक्रमक

सरकारच्या दडपशाहीला आम्ही भिक घालत नाही, शेतकऱ्यांना भरीव मदत द्या, नाहीतर…; हर्षवर्धन सपकाळ आक्रमक

May 15, 2026 | 05:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM