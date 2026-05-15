भारतीय रेल्वेचा हायटेक निर्णय! आता TTE च्या गणवेशावर दिसणार ‘बॉडी कॅमेरा’; तिकीट तपासणीत येणार पारदर्शकता

विवाद आणि गैरप्रकारांना लागणार लगाम रेल्वेच्या या नवीन उपक्रमांतर्गत, तिकीट तपासणी दरम्यान होणारी प्रत्येक हालचाल कॅमेऱ्यात कैद होईल. अनेकदा रेल्वेमध्ये तिकीट तपासताना प्रवासी आणि TTE यांच्यात बाचाबाची किंवा गैरवर्तनाचे प्रकार घडतात. आता अशा घटनांचे संपूर्ण व्हिडिओ चित्रीकरण पुराव्या म्हणून उपलब्ध राहणार आहे. यामुळे चुकीच्या तक्रारींना आळा बसेल आणि तिकीट तपासणी प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल.
रेल्वेने सध्या ही व्यवस्था प्रायोगिक तत्त्वावर (काही ठराविक विभागांमध्ये सुरू केली आहे. यामध्ये मुंबई, वॉल्टेयर आणि रायपूर या विभागांचा समावेश आहे. या विभागांमधील TTE ला कॅमेरा वापरण्याचे विशेष प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे. येथील निकाल सकारात्मक लागल्यास ही यंत्रणा देशभरातील सर्व रेल्वे गाड्यांमध्ये लागू करण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे.
रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते, तिकीट तपासणी दरम्यान अनेकदा बनावट तक्रारी केल्या जातात. आता कॅमेरा रेकॉर्डिंग अशा प्रकरणांमध्ये ठोस पुरावा म्हणून काम करेल. यामुळे प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांचे संरक्षण होईल आणि प्रवाशांच्या तक्रारींचीही योग्य चौकशी करता येईल. रेल्वेतील शिस्त आणि सुरक्षितता वाढवण्यासाठी हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.
गेल्या काही वर्षांत भारतीय रेल्वेने ऑनलाईन टिकटिंग, AI आधारित देखरेख आणि स्मार्ट स्टेशन्स यांसारख्या अनेक तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला आहे. आता ‘बॉडी कॅमेरा’ प्रणालीचा वापर करून रेल्वेने आपली सेवा अधिक विश्वासार्ह आणि आधुनिक बनवण्याच्या दिशेने प्रगती केली आहे.
