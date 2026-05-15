Raja Shivaji Movie : बस काही पाऊले आणखीन! सैराटचा Record तुटणार का? 14 दिवसांचे Box Office Collection

Raja Shivaji हा चित्रपट सध्या मराठी बॉक्स ऑफिसवर नवे विक्रम रचताना दिसत असून, पहिल्याच दिवशी तब्बल ११.५ कोटींची कमाई करत मराठी सिनेसृष्टीतील सर्वाधिक ओपनिंग मिळवणारा चित्रपट ठरला आहे.

Updated On: May 15, 2026 | 07:01 PM
  • साडे 11 कोटींच्या कमाईसह राजा शिवाजी चित्रपट मराठी सिनेविश्वातील Highest Opening देणारा सिनेमा ठरला
  • पहिल्या दिवसात दहा कोटींचा टप्पा पार करणारा हा पहिलावहिला मराठी चित्रपट
  • १२ मे रोजी मुंबईतील INOX PVR येथे Raja Shivaji या चित्रपटाचा खास शो
राजा शिवाजी सिनेमा मराठी सिनेविश्वात नवीन विक्रम करण्यासाठी सज्ज आहे. लवकरच मराठी सिनेविश्वातील सगळ्यात जास्त कमाई करणाऱ्या सैराटचा Record लवकरच तुटेल असा अंदाज तज्ज्ञांनी लावला आहे. सिनेमाने प्रदर्शित होण्याच्या अगदी पहिल्याच दिवशी सैराटचा Record तोडला आहे. सैराट मराठी सिनेविश्वातील सगळ्यात जास्त Opening देणारा सिनेमा होता. जवळपास साडे 3 कोटींची Opening करत, त्याकाळी सिनेमाने Highest Opening For Marathi Cinemas हा Title आपल्या नावे केला होता. पण, राजा शिवाजी सिनेमाच्या Entry ने सैराटच Highest Opening Record तर तोडला गेलाच आहे. साडे 11 कोटींच्या कमाईसह राजा शिवाजी चित्रपट मराठी सिनेविश्वातील Highest Opening देणारा सिनेमा ठरला आहे. पहिल्या दिवसात दहा कोटींचा टप्पा पार करणारा हा पहिलावहिला मराठी चित्रपट आहे.

पहिल्या Week मध्ये या सिनेमाने 57.70 कोटींच्या रक्कमेचे Box Office Collection केले आहे. पहिल्या Weekend मध्ये सिनेमाने 17.40 कोटींच्या रकमेची कमाई केली होती. 11व्या दिवशी सिनेमाने 2.65 कोटी रुपये कमावले होते. 12 व्या दिवसाचे Box Office Collection 2.75 कोटी इतके होते. 13 व्या दिवशी 2.10 कोटींचे Box Office Collection तर 14 व्या दिवशी एकूण 2.10 कोटींचे Box Office Collection केले. एकंदरीत, या आठवड्यांमध्ये सिनेमाने एकूण 84.7 कोटींची कमाई केली आहे.

एकूण 75 कोटींच्या बजेटसह सिनेमाची निर्मिती करण्यात आली होती, परंतु सिनेमाचे Investment पूर्णपणे खिशात पुन्हा आले असून आता नफ्याचा टप्पा सुरु झाला आहे. सिनेमा लवकरच 100 कोटींच्या क्लबमध्ये एंट्री घेणार असल्याचा अंदाज तसा विश्वास तज्ज्ञांकडून दिला जात आहे.

Desh Foundation तर्फे बाल कर्करोगग्रस्त आणि कर्करोगावर मात केलेल्या मुलांसाठी विशेष उपक्रम राबवण्यात आला. Genelia Deshmukh आणि Riteish Deshmukh यांच्या पुढाकारातून १२ मे रोजी मुंबईतील INOX PVR येथे Raja Shivaji या चित्रपटाचा खास शो आयोजित करण्यात आला होता.

