ई-स्कूटर खरेदी करण्याची हीच संधी! Suzuki E Access वर मिळतेय हजारो रुपयांची सूट

रिपोर्ट्सनुसार, Suzuki eAccess खरेदी केल्यास एकूण 19,800 रुपयांपर्यंतचा फायदा मिळू शकतो. त्यामुळे ग्राहकांना मोठी आर्थिक बचत करता येणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या स्कूटरवर 9,800 रुपयांचा फायनान्स बेनिफिट दिला जात आहे. याशिवाय लॉयल्टी बोनस म्हणून 10,000 रुपयांपर्यंतचा अतिरिक्त फायदा मिळतो. विशेष म्हणजे, सुजुकीकडून सात वर्षांची एक्स्टेंडेड वॉरंटीही मोफत देण्यात येत आहे.
Suzuki eAccess मध्ये अनेक आधुनिक फीचर्स देण्यात आले आहेत. यात एलईडी लाईट्स, Suzuki Ride Connect अॅप सपोर्ट, कलर्ड TFT LCD स्क्रीन, स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी, नेव्हिगेशन, रिअल-टाइम ट्रॅफिक अपडेट्स, की-फॉब, मल्टी-फंक्शन स्टार्टर स्विच यांचा समावेश आहे.
ड्रायव्हिंगसाठी Eco, Ride A, Ride B आणि रिव्हर्स मोड उपलब्ध आहेत. यासोबतच 12 इंच टायर्स देण्यात आले आहेत.
या इलेक्ट्रिक स्कूटरमध्ये 3.072 kWh क्षमतेची लिथियम आयर्न फॉस्फेट बॅटरी देण्यात आली आहे. पोर्टेबल चार्जरने ही बॅटरी सुमारे 6 तास 20 मिनिटांत पूर्ण चार्ज होते, तर फास्ट चार्जरने ती सुमारे 2 तास 12 मिनिटांत 0 ते 100 टक्के चार्ज होते. स्कूटरची टॉप स्पीड 71 किमी/तास आहे. यातून सुमारे 4 kW पॉवर आणि 15 Nm टॉर्क मिळतो. फुल चार्जवर हा स्कूटर सुमारे 95 किलोमीटरपर्यंत धावू शकतो.
Suzuki eAccess ची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 1.90 लाख रुपये आहे. ही किंमत तुमच्या जवळील शोरुमनुसार बदलू देखील शकते.
इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंटमध्ये Suzuki eAccess चा थेट मुकाबला Honda QC1, Honda Activa Electric, Ather Energy, Ola Electric आणि Vida यांच्या इलेक्ट्रिक स्कूटर्सशी होतो.