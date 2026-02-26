Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
ई-स्कूटर खरेदी करण्याची हीच संधी! Suzuki E Access वर मिळतेय हजारो रुपयांची सूट

जर तुम्ही ई स्कूटर खरेदी करण्याच्या तयारीत असाल तर मग Suzuki E Access तुमच्यासाठी बेस्ट ऑप्शन ठरू शकतो. याचे कारण म्हणजे या स्कूटरवर मिळणारी डिस्काउंट ऑफर.

Updated On: Feb 26, 2026 | 07:08 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

  • Suzuki E Access वर डिस्काउंट ऑफर जाहीर
  • 19,800 रुपये वाचवण्याची संधी
  • मिळणार सात वर्षांची एक्स्टेंडेड वॉरंटी
भारतात Suzuki Motorcycle India कडून विविध सेगमेंटमध्ये दुचाकींची विक्री केली जाते. कंपनीने काही काळापूर्वी आपला पहिला इलेक्ट्रिक स्कूटर म्हणून Suzuki eAccess बाजारात लाँच केली होती. जर तुम्ही ही स्कूटर खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर त्यावर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर मिळवण्याची संधी उपलब्ध आहे. नेमके कोणते ऑफर्स या स्कूटरवर मिळताय त्याबद्दल जाणून घेऊयात.

Suzuki eAccess वर पैसे वाचवण्याची संधी

रिपोर्ट्सनुसार, Suzuki eAccess खरेदी केल्यास एकूण 19,800 रुपयांपर्यंतचा फायदा मिळू शकतो. त्यामुळे ग्राहकांना मोठी आर्थिक बचत करता येणार आहे.

कशी होणार बचत?

मिळालेल्या माहितीनुसार, या स्कूटरवर 9,800 रुपयांचा फायनान्स बेनिफिट दिला जात आहे. याशिवाय लॉयल्टी बोनस म्हणून 10,000 रुपयांपर्यंतचा अतिरिक्त फायदा मिळतो. विशेष म्हणजे, सुजुकीकडून सात वर्षांची एक्स्टेंडेड वॉरंटीही मोफत देण्यात येत आहे.

Skoda च्या ‘या’ कारवर मिळतंय हजारो रुपयांचे डिस्काउंट, जाणून घ्या विशेष Discount Offer बद्दल

फीचर्स

Suzuki eAccess मध्ये अनेक आधुनिक फीचर्स देण्यात आले आहेत. यात एलईडी लाईट्स, Suzuki Ride Connect अ‍ॅप सपोर्ट, कलर्ड TFT LCD स्क्रीन, स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी, नेव्हिगेशन, रिअल-टाइम ट्रॅफिक अपडेट्स, की-फॉब, मल्टी-फंक्शन स्टार्टर स्विच यांचा समावेश आहे.

ड्रायव्हिंगसाठी Eco, Ride A, Ride B आणि रिव्हर्स मोड उपलब्ध आहेत. यासोबतच 12 इंच टायर्स देण्यात आले आहेत.

बॅटरी आणि परफॉर्मन्स

या इलेक्ट्रिक स्कूटरमध्ये 3.072 kWh क्षमतेची लिथियम आयर्न फॉस्फेट बॅटरी देण्यात आली आहे. पोर्टेबल चार्जरने ही बॅटरी सुमारे 6 तास 20 मिनिटांत पूर्ण चार्ज होते, तर फास्ट चार्जरने ती सुमारे 2 तास 12 मिनिटांत 0 ते 100 टक्के चार्ज होते. स्कूटरची टॉप स्पीड 71 किमी/तास आहे. यातून सुमारे 4 kW पॉवर आणि 15 Nm टॉर्क मिळतो. फुल चार्जवर हा स्कूटर सुमारे 95 किलोमीटरपर्यंत धावू शकतो.

3 लाखांचे डाउन पेमेंट आणि शोरुमचा मालक स्वतः तुमच्या हातात देईल Maruti Grand Vitara ची चावी, जाणून घ्या EMI

किंमत किती?

Suzuki eAccess ची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 1.90 लाख रुपये आहे. ही किंमत तुमच्या जवळील शोरुमनुसार बदलू देखील शकते.

कोणाशी आहे स्पर्धा?

इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंटमध्ये Suzuki eAccess चा थेट मुकाबला Honda QC1, Honda Activa Electric, Ather Energy, Ola Electric आणि Vida यांच्या इलेक्ट्रिक स्कूटर्सशी होतो.

Published On: Feb 26, 2026 | 07:08 PM

