काय सांगता! US-Iran तणावामुळे IND Vs ENG T20 World Cup 2026 सेमी फायनल मॅच होणार रद्द? वाचा मोठी अपडेट

ICC T20 World Cup 2026 मध्ये भारत आणि इंग्लंड यांच्यात दुसरा सेमीफायनल सामना होणार आहे. पण या सगळ्यात सध्या सोशल मिडियावर एक व्हिडीओ फिरत आहे.

Updated On: Mar 04, 2026 | 03:58 PM
(फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)

  • भारत विरुद्ध इंग्लंडमध्ये सामना रद्द होणार
  • सामना खरोखरच रद्द केला जाणार का?
  • नेमकी परिस्थिती काय?
IND Vs ENG : ICC T20 World Cup 2026 मध्ये भारत आणि इंग्लंड यांच्यात दुसरा सेमीफायनल सामना होणार आहे. यजमान संघ भारत सेमीफायनलमध्ये पोहोचल्यापासून या सामन्याबाबत चाहत्यांमध्ये चांगलीच उत्सुकता पाहायला मिळत आहे. पण या सगळ्यात सध्या सोशल मिडियावर एक व्हिडीओ फिरत आहे. ज्यामध्ये दावा केला जात आहे की अमेरिका-इराण यांच्यातील तणावजन्य परिस्थिती आणि मध्य पूर्वेतील परिस्थितीमुळे भारत विरुद्ध इंग्लंडमध्ये खेळवला जाणारा हा सामना रद्द करण्यात येणार आहे किंवा पुढे ढकलण्यात येणार आहे.याचं कारण देताना व्हिडिओमध्ये असे म्हटले आहे की दुबई वाहतुकीवर परिणाम, आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांमध्ये व्यत्यय आणि लॉजिस्टिक्स समस्यांमुळे स्पर्धेवर परिणाम होऊ शकतो.
इराणमधील युद्धसदृश परिस्थिती वाढल्याने विमानतळ बंद होऊ शकतात, ज्यामुळे संघाचा प्रवास, प्रसारण आणि कार्यक्रमावर परिणाम होऊ शकतो, असंही व्हिडिओमध्ये सूचित केले आहे. विशेषतः, भारत विरुद्ध इंग्लंड उपांत्य सामना वेळापत्रकानुसार होणार नाही अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.

आशिया कपमध्ये Iranच्या महिला फुटबॉल टीमचा ‘मौन विद्रोह’, राष्ट्रगीताला केलं बॉयकॉट, VIDEO VIRAL

सामना खरोखरच रद्द केला जाणार का?

अनेक माध्यमांनी आता हा व्हिडिओ दिशाभूल करणारा असल्याचे सांगत तो फेटाळून लावला आहे. स्पर्धेच्या संघटनेच्या जवळच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की उपांत्य फेरीच्या सामन्याला कोणताही धोका नाही. सामना वेळापत्रकानुसार होईल. एका प्रसारण अधिकाऱ्याने स्पष्टपणे सांगितले आहे की लॉजिस्टिक्स आणि संघांच्या हालचालींमध्ये कोणतीही समस्या नाही. सर्व व्यवस्था नियोजनानुसार सुरू आहेत. त्यामुळे चाहत्यांना काळजी करण्याची गरज नाही.

सोशल मीडियावरील अफवांपासून सावध रहा

मोठ्या स्पर्धांदरम्यान अशा अफवा अनेकदा पसरतात. विशेषतः जेव्हा आंतरराष्ट्रीय तणाव किंवा मोठ्या जागतिक घटना चर्चेत असतात किंवा त्यांच्या बातम्या होत असतात. तेव्हा त्यांना खेळाशी संबंध जोडून खळबळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण सध्या ICCने असे कोणतेही विधान जारी केलेले नाही की याचा सेमीफायनलवर परिणाम होईल असे सूचित केले जाईल.

दोन वेळा सेमीफायनलमध्ये लढले

भारत आणि इंग्लंड गेल्या दोन वेळा T20 विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत खेळले आहेत . हा सामना सलग तिसऱ्या T20 विश्वचषकाचा उपांत्य सामना म्हणून खेळला जात आहे. 2022मध्ये, भारत आणि इंग्लंड उपांत्य फेरीतही खेळले होते. ज्यात इंग्लंड टीमने विजय मिळवला होता. 2024 मध्ये, भारत आणि इंग्लंड उपांत्य फेरीतही खेळले होते. ज्यात भारतीय टीमने विजय मिळवला होता. त्यामुळे यावेळीही हा सामना हाय-व्होल्टेज असणार आहे.

IND VS ENG Weather Report : भारत विरुद्ध इंग्लंड सेमीफायनलमध्ये पाऊस बनणार ‘विलेन’? मोठ्या सामन्यापूर्वी कसं असेल मुंबईत हवामान?

Published On: Mar 04, 2026 | 03:57 PM

Topics:  

काय सांगता! US-Iran तणावामुळे IND Vs ENG T20 World Cup 2026 सेमी फायनल मॅच होणार रद्द? वाचा मोठी अपडेट

