काय सांगता! US-Iran तणावामुळे IND Vs ENG T20 World Cup 2026 सेमी फायनल मॅच होणार रद्द? वाचा मोठी अपडेट

अनेक माध्यमांनी आता हा व्हिडिओ दिशाभूल करणारा असल्याचे सांगत तो फेटाळून लावला आहे. स्पर्धेच्या संघटनेच्या जवळच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की उपांत्य फेरीच्या सामन्याला कोणताही धोका नाही. सामना वेळापत्रकानुसार होईल. एका प्रसारण अधिकाऱ्याने स्पष्टपणे सांगितले आहे की लॉजिस्टिक्स आणि संघांच्या हालचालींमध्ये कोणतीही समस्या नाही. सर्व व्यवस्था नियोजनानुसार सुरू आहेत. त्यामुळे चाहत्यांना काळजी करण्याची गरज नाही.
मोठ्या स्पर्धांदरम्यान अशा अफवा अनेकदा पसरतात. विशेषतः जेव्हा आंतरराष्ट्रीय तणाव किंवा मोठ्या जागतिक घटना चर्चेत असतात किंवा त्यांच्या बातम्या होत असतात. तेव्हा त्यांना खेळाशी संबंध जोडून खळबळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण सध्या ICCने असे कोणतेही विधान जारी केलेले नाही की याचा सेमीफायनलवर परिणाम होईल असे सूचित केले जाईल.
भारत आणि इंग्लंड गेल्या दोन वेळा T20 विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत खेळले आहेत . हा सामना सलग तिसऱ्या T20 विश्वचषकाचा उपांत्य सामना म्हणून खेळला जात आहे. 2022मध्ये, भारत आणि इंग्लंड उपांत्य फेरीतही खेळले होते. ज्यात इंग्लंड टीमने विजय मिळवला होता. 2024 मध्ये, भारत आणि इंग्लंड उपांत्य फेरीतही खेळले होते. ज्यात भारतीय टीमने विजय मिळवला होता. त्यामुळे यावेळीही हा सामना हाय-व्होल्टेज असणार आहे.