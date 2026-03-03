Eknath Shinde : उपमुख्यमंत्र्यांची अडकलेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी पायपीट, विशेष विमानांची केली व्यवस्था

व्हीटी-जीएसओ – दुपारी ३:३० वाजता टेकऑफ
व्हीटी-जीएसएच – दुपारी ४:३० वाजता टेकऑफ
आज संध्याकाळी ५:३० ते ७:०० वाजेपर्यंत या दोन्ही विमानांमधून एकूण १६४ प्रवासी मुंबई विमानतळावर पोहोचतील. या प्रवाशांमध्ये पुण्यातील इंदिरा स्कूल ऑफ बिझनेस स्टडीजमधील ८४ विद्यार्थी तसेच ठाणे, मुरबाड, अहिल्यानगर आणि इतर भागातील रहिवासी यांचा समावेश आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोन दिवसांपूर्वी या मराठी नागरिकांशी संवाद साधला. त्यांनी त्यांना सर्व सुरक्षित असल्याचे आणि काळजी करू नये असे आश्वासन दिले. महाराष्ट्र सरकार आणि मी वैयक्तिकरित्या त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत. त्यांना देशात सुरक्षित परतण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. त्यानंतर, सर्व संबंधित संस्थांशी सतत संपर्क साधण्यात आला आणि अखेर १६४ प्रवाशांना त्यांच्या मायदेशी परतण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
मराठी अभिनेत्री विशाखा सुभेदार यांचा मुलगा अभिनय सुभेदार हा युद्धसदृश परिस्थितीमुळे लंडनला जात असताना कुवेत विमानतळावर अडकला आहे. विशाखा सुभेदार यांनी व्हिडिओद्वारे सरकारकडे मदतीसाठी आवाहन केले होते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी राहुल गेठे यांनी तातडीने कारवाई करत अभिनय सुभेदारांशी संपर्क साधला. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी विशाखा सुभेदार यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली आणि अधिकारी अभिनय यांच्या सतत संपर्कात असल्याचे आणि त्यांच्या हॉटेलमध्ये राहण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याचे त्यांना कळवले. विमान सेवा पुन्हा सुरू होताच अभिनय सुभेदार यांना सुरक्षितपणे मुंबईत परत आणले जाईल असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे.