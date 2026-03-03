Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Eknath Shinde : उपमुख्यमंत्र्यांची अडकलेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी पायपीट, विशेष विमानांची केली व्यवस्था

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दुबईत अडकलेल्या महाराष्ट्राच्या नागरिकांसाठी आज फुजैराह विमानतळावरून स्टार एअरच्या दोन विमाने रवाना होतील. आज संध्याकाळी एकूण १६४ प्रवासी मुंबईत सुरक्षित पोहोचतील.

Updated On: Mar 03, 2026 | 06:45 PM
  • उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दुबईत अडकलेल्या महाराष्ट्राच्या नागरिकांसाठी
  • आज फुजैराह विमानतळावरून स्टार एअरच्या दोन विमाने रवाना होतील.
  • आज संध्याकाळी एकूण १६४ प्रवासी मुंबईत सुरक्षित पोहोचतील.
  • अभिनेत्री विशाखा सुभेदार यांच्या मुलालाही सुरक्षित परत आणले जाईल – एकनाथ शिंदे
मुंबई : इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे मध्य पूर्वेतील हवाई क्षेत्र बंद करण्यात आले आहे. यामुळे अनेक महाराष्ट्राचे नागरिक दुबई आणि युएईमध्ये अडकले आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अडकलेल्या नागरिकांना मदत करण्यासाठी तातडीने पावले उचलली आहेत. त्यांनी अडकलेल्या महाराष्ट्राच्या नागरिकांशी वैयक्तिकरित्या संपर्क साधला आणि त्यांच्या सुरक्षित परतीसाठी विशेष विमानांची व्यवस्था केली. या प्रयत्नांमुळे, आज दुपारी (मंगळवार, ३ मार्च) स्टार एअरच्या दोन विशेष विमाने फुजैराह विमानतळावरून रवाना होतील.

Pune-Mumbai महामार्गवारील वाहतूक कोंडीवर पर्याय निघणार? ‘या’ मार्गाचा प्रस्ताव चर्चेत

व्हीटी-जीएसओ – दुपारी ३:३० वाजता टेकऑफ

व्हीटी-जीएसएच – दुपारी ४:३० वाजता टेकऑफ

आज संध्याकाळी ५:३० ते ७:०० वाजेपर्यंत या दोन्ही विमानांमधून एकूण १६४ प्रवासी मुंबई विमानतळावर पोहोचतील. या प्रवाशांमध्ये पुण्यातील इंदिरा स्कूल ऑफ बिझनेस स्टडीजमधील ८४ विद्यार्थी तसेच ठाणे, मुरबाड, अहिल्यानगर आणि इतर भागातील रहिवासी यांचा समावेश आहे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोन दिवसांपूर्वी या मराठी नागरिकांशी संवाद साधला. त्यांनी त्यांना सर्व सुरक्षित असल्याचे आणि काळजी करू नये असे आश्वासन दिले. महाराष्ट्र सरकार आणि मी वैयक्तिकरित्या त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत. त्यांना देशात सुरक्षित परतण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. त्यानंतर, सर्व संबंधित संस्थांशी सतत संपर्क साधण्यात आला आणि अखेर १६४ प्रवाशांना त्यांच्या मायदेशी परतण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

अभिनेत्री विशाखा सुभेदार यांच्या मुलालाही सुरक्षित परत आणले जाईल

मराठी अभिनेत्री विशाखा सुभेदार यांचा मुलगा अभिनय सुभेदार हा युद्धसदृश परिस्थितीमुळे लंडनला जात असताना कुवेत विमानतळावर अडकला आहे. विशाखा सुभेदार यांनी व्हिडिओद्वारे सरकारकडे मदतीसाठी आवाहन केले होते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी राहुल गेठे यांनी तातडीने कारवाई करत अभिनय सुभेदारांशी संपर्क साधला. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी विशाखा सुभेदार यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली आणि अधिकारी अभिनय यांच्या सतत संपर्कात असल्याचे आणि त्यांच्या हॉटेलमध्ये राहण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याचे त्यांना कळवले. विमान सेवा पुन्हा सुरू होताच अभिनय सुभेदार यांना सुरक्षितपणे मुंबईत परत आणले जाईल असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे.

Pratap Sarnaik : जाहिरातीतून एसटी कमविणार २५० कोटी रुपये, परिवहनमंत्र्यांची माहिती

Published On: Mar 03, 2026 | 06:45 PM

