Rajya Sabha Election: भाजपचा हुकुमाचा इक्का…!उमेदवारी जाहीर होताच तावडेंची पहिली प्रतिक्रीया

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अभ्यासू आणि आक्रमक चेहरा म्हणून ओळखले जाणारे विनोद तावडे आता राज्यसभेच्या माध्यमातून संसदेत प्रवेश करत आहेत.

Updated On: Mar 04, 2026 | 04:03 PM
Rajya Sabha Election: भाजपचा हुकुमाचा इक्का…!उमेदवारी जाहीर होताच तावडेंची पहिली प्रतिक्रीया

भाजपचा हुकुमाचा इक्का...!उमेदवारी जाहीर होताच तावडेंची पहिली प्रतिक्रीया

  • संघटनात्मक कौशल्याचा गौरव आणि दिल्लीत मोठी जबाबदारी
  • महायुतीतील प्रमुख मित्रपक्षाचा सन्मान आणि दलित मतांचे संवर्धन
  • आदिवासी समाज आणि महिलांना प्रतिनिधीत्व देऊन विदर्भातील ताकद वाढवणे
Maharashtra Rajya Sabha Election: भारतीय जनता पक्षाने (BJP) आगामी राज्यसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांची दुसरी यादी प्रसिद्ध केली आहे. या यादीत महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या नावांचा समावेश असून, पक्षाने सामाजिक आणि प्रादेशिक समतोल साधण्यावर भर दिला आहे. दुसऱ्या यादीत महाराष्ट्रातील ४ नेत्यांच्या नावांची घोषणा करण्यात आली आहे. यात रामदास आठवले, विनोद तावडे, माया इनवाते आणि रामराव वडकुते यांच्या नावाचा समावेश आहे. भाजपने  राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांना राज्यसभेच्या रिंगणात उतरवून पक्षाने त्यांना मोठी जबाबदारी दिली आहे.

उमदेवारी जाहीर होताच काय म्हणाले?

विनोद तावडे यांना पुन्हा एकदा राज्यसभेवर संधी मिळाल्यानंतर विनोद तावडे यांनी प्रतिक्रीया दिली आहे. “अनंत आभार आणि धन्यवाद! पक्षाच्या केंद्रीय निवडणूक समितीने राज्यसभेचा उमेदवार म्हणून निवड केल्याबद्दल वरिष्ठ नेतृत्वाचे मनापासून आभार! माननीय पंतप्रधान मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांच्या नेतृत्वाखाली, आम्ही नेहमीच देशहिताची सेवा करण्यास वचनबद्ध आहोत. या नामांकनाबद्दल महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाणयांचे मनापासून आभार! ही नवीन जबाबदारी पूर्ण समर्पण आणि निष्ठेने पार पाडण्यासाठी मी दृढ आणि वचनबद्ध आहे.

Rajysabha Election 2026: राज्यसभेसाठी भाजपचा ‘मास्टर प्लॅन’! महाविकास आघाडीतील फुटीचा फायदा घेणार; ५ जागा लढवण्याच्या तयारीत

भाजपचा हुकुमाचा इक्का

भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांचे संघटनात्मक कौशल्य आणि पक्षनिष्ठा हे राज्यसभेची उमेदवारी जाहीर होण्यामागचे खरे कारण मानले जात आहेत. विशेषत: बिहार आणि इतर राज्यांमधील निवडणुकांच्या काळात त्यांची कामगिरी या निर्णयामागे निर्णायक ठरली आहे.

दरम्यान, २०२२ मध्ये नितीश कुमार यांनी NDAची साथ सोडल्यानंतर भाजपने विनोद तावडे यांच्यावर बिहारच्या प्रभारी पदाची जबाबदारी सोपवली. बिहारसारख्या राज्यात तावडेंनी बूथ स्तरापर्यंत भाजपची संघटना मजबूत करत तेथील कार्यकर्त्यांमध्ये मोठा उत्साह भरला. तावडेनी बूथ स्तरापर्यंत भाजपची संघटना मजबूत करण्याचे काम केले. २०२५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत विनोद तावडेंच्या सुक्ष्म नियोजनामुळेच भाजप आणि एनडीएला घववीत यश मिळाले.

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अभ्यासू आणि आक्रमक चेहरा म्हणून ओळखले जाणारे विनोद तावडे आता राज्यसभेच्या माध्यमातून संसदेत प्रवेश करत आहेत. अष्टपैलू नेतृत्व आणि संघटनात्मक कौशल्याच्या जोरावर त्यांनी मुंबई ते दिल्ली असा थक्क करणारा प्रवास केला आहे.

US-Israel Iran War : केरळात भाजपवर दबाव; लाखो केरळी लोक रोजगारासाठी आखाती देशांत

सद्यस्थिती आणि राज्यसभेची उमेदवारी

राज्यातील आगामी राज्यसभा निवडणुकीसाठी भाजपने विनोद तावडे यांना महाराष्ट्रातून उमेदवारी दिली आहे. विनोद तावडे यांच्यासह रामदास आठवले, माया इवनाते आणि रामराव वडकुते यांनाही उमेदवारी देण्यात आली आहे. राज्यातील विधानसभेच्या संख्याबळानुसार निवडणुकीपूर्वीच तावडेंचा विजय निश्चित मानला जात आहे. या माध्यमातून ते पहिल्यांदाच संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाचे सदस्य म्हणून प्रवेश करतील.

Published On: Mar 04, 2026 | 04:03 PM

