नुसता जाळ अन् धूर! Priyansh Arya ने लोळवलं; थंड हवेत दिल्लीच्या गोलंदाजांना फोडला घाम

पंजाब किंग्जची पॉवर प्लेमध्ये शानदार सुरुवात
प्रियांश आर्याने केले शानदार अर्धशतकी खेळी
प्रभसिमरन सिंगने दिली चांगली साथ
Tata IPL 2026 PBKS Vs DC Live Updates: सध्या हिमाचल प्रदेशमधील धर्मशाळा क्रिकेट स्टेडियमवर पंजाब किंग्ज विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात सामना सुरू आहे. दिल्लीचा कर्णधार अक्षर पटेलने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्याचा हा निर्णय पंजाबच्या फलांडजाणी चुकीचा ठवरल्याचे पाहायला मिळाले. प्रियांश आर्याने पॉवर प्लेमध्ये शानदार अर्धशतक फटकावले. त्यामुळे पंजाबला चांगली सुरुवात मिळाली.
पंजाब किंग्जने प्रथम फलंदाजी करताना संघाकडून प्रभसिमरन सिंग आणि प्रियांश आर्या मैदानात उतरली. दिल्लीच्या गोलंदाजांची धुलाई या दोन्ही फलंदाजांनी करण्यास सुरुवात केली. या दोन्ही फलंदाजांनी तडाखेबंद खेळी केली. प्रियांश आर्याने शानदार अर्धशतक झळकावले. त्याला प्रभसिमरन सिंगने चांगली सुरुवात केली.
Straight into fifth gear 🏎️ Priyansh Arya races to a breathtaking half-century of 24 balls 👏 Updates ▶️ https://t.co/wHhflKIvCR#TATAIPL | #KhelBindaas | #PBKSvDC pic.twitter.com/ZLvdyuuPmA — IndianPremierLeague (@IPL) May 11, 2026
आयपीएल २०२६ चा ५५ वा सामना धर्मशाला येथील हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जात आहे. ही खेळपट्टी साधारणपणे फलंदाजांसाठी खूप चांगली मानली जाते. धर्मशाला जास्त उंचीवर वसलेले आहे, त्यामुळे वाऱ्याचा वेगळा परिणाम होतो आणि चेंडू अधिक वेगाने जातो. यामुळे येथे षटकार मारणे सोपे जाते. धर्मशाळा येथे खेळला जाणारा हा या हंगामातील पहिला सामना आहे, त्यामुळे दोन्ही संघांना परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी थोडा वेळ लागू शकतो.
श्रेयस अय्यर (कर्णधार), प्रियांश आर्य, हरनूर सिंग, प्रभसिमरन सिंग, मिचेल ओवेन, विष्णू विनोद, निहाल वढेरा, अजमतुल्ला उमरझाई, मार्को जॅनसेन, मुशीर खान, शशांक सिंग, मार्कस स्टॉइनिस, सूर्यांश शेडगे, अर्शदीप सिंग, झेवियर लोप्रीट, युज्वेर चॅलेट, युवेंद्र चॅलेट, युजर्सन लो. ब्रार, विजयकुमार वैशाक, यश ठाकूर, कूपर कोनोली, बेन द्वारशुईस, प्रवीण दुबे, पायला अविनाश आणि विशाल निषाद.
अभिषेक पोरेल, लोकेश राहुल, नितीश राणा, समीर रिझवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, दुष्मंथा चमीरा, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, विपराज निगम, मिचेल स्टार्क, त्रिपुराणा विजय, डेव्हिड मिलर, आकिब नबी दार, पथुम नबी दार, पथुम निलगि, लुकान प्रिन्स, के. जेमिसन, अजय जाधव मंडल, माधव तिवारी, साहिल पारख, करुण नायर, टी नटराजन.