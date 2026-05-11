Gold News: बाप रे…घरातच सोन्याचं भंडार! भारतीय महिलांकडेच जगाच्या एकूण साठ्याच्या तुलनेत ‘इतके’ टक्के सोनं, तरीही…

हिरे-माणिक आणि सोन्याचा साठा… खजिन्याने भरलीय Tuljabhavani ची तिजोरी! इतिहासात पहिल्यांदाच आली माहिती समोर
वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलच्या WGC जानेवारी २०२६ मधील अहवालानुसार, जगभरातील एकूण सोन्यापैकी अंदाजे ११ टक्के सोने भारतीय महिलांकडे आहे. आकडेवारीच्या भाषेत सांगायचे तर, केवळ भारतीय महिलांकडेच साधारणपणे २४,००० ते २५,००० टन सोने आहे. हा आकडा ऐकायला अगदी सहज वाटत असला तरीही काही किरकोळ आकडा नसून, ती एक प्रचंड मोठी आकडेवारी आहे. याची गणना एका जागतिक विक्रमामध्ये केली जाते.
भारतामध्ये, दक्षिण भारतातील महिलांकडे सोन्याच्या दागिन्यांचा सर्वाधिक वाटा आहे. दक्षिणेकडे, सोन्याला धातूंमध्ये सर्वात पवित्र मानले जाते. परिणामी, एक अत्यंत जतन करण्यायोग्य आणि मौल्यवान वारसा म्हणून त्याची काळजीपूर्वक निगा राखली जाते आणि ते सुरक्षित ठेवले जाते. अहवालांनुसार, भारताच्या एकूण सोन्याच्या साठ्यापैकी सुमारे ४०% वाटा दक्षिण भारताचा आहे; आणि यापैकीही सुमारे २८% सोने केवळ तामिळनाडू राज्याकडे असल्याचे मानले जाते.
सोने हा केवळ परंपरा आणि संस्कृतीचा अविभाज्य भागच नाही, तर आता ते गुंतवणुकीचे एक व्यवहार्य माध्यम म्हणूनही विकसित झाले आहे. सोन्याच्या वाढत्या किमतींमुळे, लोकांच्या घरांमध्ये पडून असलेल्या सोन्याच्या अगदी लहान प्रमाणाचे मूल्यही आता वाढले असून, ते लाखो रुपयांचे झाले आहे. परिणामी, लोक आता त्यांच्या घरांमध्ये साठवून ठेवलेल्या सोन्याकडे एक tangible asset म्हणून पाहू लागले आहेत. अशा प्रकारे, सोन्याकडे आता केवळ वारसा आणि परंपरेचे प्रतीक म्हणून पाहिले जात नाही, तर ते एक मौल्यवान मालमत्ता आणि गुंतवणुकीचे साधन म्हणूनही महत्त्वपूर्ण ठरत आहे.
