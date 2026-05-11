Gold News: बाप रे…घरातच सोन्याचं भंडार! भारतीय महिलांकडेच जगाच्या एकूण साठ्याच्या तुलनेत ‘इतके’ टक्के सोनं, तरीही…

अक्षय्य तृतीया आणि पुष्य नक्षत्रासारख्या शुभमुहूर्तांवर सोन्याची खरेदी करणे विशेषतः मंगल मानले जाते. परिणामी, भारतीय स्त्रियांनी सोन्याचा एक प्रचंड मोठा साठाच जमा करून ठेवला आहे. भारतीय स्त्रीयांकडे असा किती साठा आहे?

Updated On: May 11, 2026 | 08:10 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • भारतीय स्त्रियांनी सोन्याचा प्रचंड मोठा साठा
  • दक्षिण भारतीय महिलांकडे सर्वाधिक वाटा
  • गुंतवणुकीचा एक उत्कृष्ट पर्याय
Gold Owned by Indian Women: पंतप्रधान मोदी यांनी एक वर्षभर सोन्याची खरेदी करणे टाळा, असे सुचवल्यापासून; सर्वत्र लोकांच्या चर्चेत फक्त सोनंच आहे. सगळ्याचं लक्ष या मौल्यवान धातूवरच खिळलेले आहे. भारतात सोन्याला अत्यंत सखोल पारंपरिक महत्त्व प्राप्त आहे; प्रत्येक सण-उत्सवाच्या आणि शुभप्रसंगाच्या वेळी, घरातील स्त्रिया सोन्याच्या दागिन्यांनी स्वतःला सजवतात. विवाहसोहळे आणि लग्नविधींच्या वेळीही सोन्याला एक आगळेवेगळे महत्त्व असते. किंबहुना, अक्षय्य तृतीया आणि पुष्य नक्षत्रासारख्या शुभमुहूर्तांवर सोन्याची खरेदी करणे विशेषतः मंगल मानले जाते. परिणामी, भारतीय स्त्रियांनी सोन्याचा एक प्रचंड मोठा साठाच जमा करून ठेवला आहे. भारतीय स्त्रीयांकडे असा किती साठा आहे? आणि कोणत्या राज्यात स्त्री जास्त दागिने वापरतात जाणून घेऊयात.

भारतीय महिलांकडे किती ‘सोने’?

वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलच्या WGC जानेवारी २०२६ मधील अहवालानुसार, जगभरातील एकूण सोन्यापैकी अंदाजे ११ टक्के सोने भारतीय महिलांकडे आहे. आकडेवारीच्या भाषेत सांगायचे तर, केवळ भारतीय महिलांकडेच साधारणपणे २४,००० ते २५,००० टन सोने आहे. हा आकडा ऐकायला अगदी सहज वाटत असला तरीही काही किरकोळ आकडा नसून, ती एक प्रचंड मोठी आकडेवारी आहे. याची गणना एका जागतिक विक्रमामध्ये केली जाते.

दक्षिण भारतीय महिलांकडे सोन्याचा सर्वाधिक वाटा

भारतामध्ये, दक्षिण भारतातील महिलांकडे सोन्याच्या दागिन्यांचा सर्वाधिक वाटा आहे. दक्षिणेकडे, सोन्याला धातूंमध्ये सर्वात पवित्र मानले जाते. परिणामी, एक अत्यंत जतन करण्यायोग्य आणि मौल्यवान वारसा म्हणून त्याची काळजीपूर्वक निगा राखली जाते आणि ते सुरक्षित ठेवले जाते. अहवालांनुसार, भारताच्या एकूण सोन्याच्या साठ्यापैकी सुमारे ४०% वाटा दक्षिण भारताचा आहे; आणि यापैकीही सुमारे २८% सोने केवळ तामिळनाडू राज्याकडे असल्याचे मानले जाते.

गुंतवणुकीचा एक उत्कृष्ट पर्याय

सोने हा केवळ परंपरा आणि संस्कृतीचा अविभाज्य भागच नाही, तर आता ते गुंतवणुकीचे एक व्यवहार्य माध्यम म्हणूनही विकसित झाले आहे. सोन्याच्या वाढत्या किमतींमुळे, लोकांच्या घरांमध्ये पडून असलेल्या सोन्याच्या अगदी लहान प्रमाणाचे मूल्यही आता वाढले असून, ते लाखो रुपयांचे झाले आहे. परिणामी, लोक आता त्यांच्या घरांमध्ये साठवून ठेवलेल्या सोन्याकडे एक tangible asset म्हणून पाहू लागले आहेत. अशा प्रकारे, सोन्याकडे आता केवळ वारसा आणि परंपरेचे प्रतीक म्हणून पाहिले जात नाही, तर ते एक मौल्यवान मालमत्ता आणि गुंतवणुकीचे साधन म्हणूनही महत्त्वपूर्ण ठरत आहे.

