कारमध्ये AC लावताच येतोय कुबट वास?घाबरू नका, घरच्या घरी ‘या’ सोप्या ट्रिकने होईल सुटका

बहुतेक प्रकरणांमध्ये, या दुर्गंधीचे मूळ कारण AC प्रणालीमध्ये साचलेली धूळ, ओलावा किंवा बॅक्टेरिया हे असते.गाडीच्या AC प्रणालीमध्ये ‘कॅबिन एअर फिल्टर’ बसवलेला असतो, ज्याचे कार्य बाहेरची धूळ आणि कचरा गाडीच्या आत येण्यापासून रोखणे हे असते. कालांतराने, या फिल्टरमध्ये धूळ, माती आणि ओलावा साचू लागतो. याच साचलेल्या घाणीमुळे कालांतराने दुर्गंधी निर्माण होऊ लागते. जर AC चालू असताना तुम्हाला एखादा अप्रिय वास येत असल्याचे जाणवले, तर पहिली पायरी म्हणून तुम्ही कॅबिन एअर फिल्टरची तपासणी केली पाहिजे. आवश्यकतेनुसार तो स्वच्छ करा किंवा बदलून टाका. साधारणपणे, दर १०,००० ते १५,००० किलोमीटरनंतर हा फिल्टर बदलणे महत्त्वाचं मानलं जातं.
अनेकदा लोक गाडी बंद करण्यापूर्वी लगेचच AC बंद करत नाहीत. यामुळे AC प्रणालीमध्ये ओलावा साचून राहतो आणि जिवाणू, बुरशीच्या वाढीसाठी पोषक वातावरण निर्माण होते. नेमक्या याच कारणामुळे, AC चालू करताच अनेकदा एक प्रकारचा दुर्गंध जाणवतो. ही समस्या टाळण्यासाठी, गाडी थांबवण्यापूर्वी २-३ मिनिटे आधीच AC बंद करा आणि केवळ पंखा चालू ठेवा. यामुळे AC च्या आतील ओलावा सुकण्यास मदत होते आणि परिणामी दुर्गंधीची समस्या कमी होते.
गाडीच्या AC व्हेंट्सच्या आतही धूळ आणि मळ साचून राहतो. जर दीर्घकाळापर्यंत यांची स्वच्छता केली नाही, तर या साचलेल्या घाणीमुळे दुर्गंधी पसरू शकते आणि ॲलर्जीचा त्रास उद्भवू शकतो. त्यामुळे, AC व्हेंट्सची ठराविक अंतराने स्वच्छता करून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तुम्ही AC क्लीनिंग स्प्रेचा वापर करण्याचा पर्यायही निवडू शकता; यामुळे दुर्गंधी त्वरित दूर होण्यास मदत होते आणि गाडीच्या आतील हवा ताजीतवानी राहते.
जर तुम्हाला AC मधून सतत दुर्गंधी येत असल्याचे जाणवत असेल आणि तुम्ही त्याकडे दुर्लक्ष करत राहिलात, तर कालांतराने AC च्या कूलिंग क्षमतेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. अनेक प्रकरणांमध्ये, रेफ्रिजरंटची गळती होणे किंवा AC च्या कॉइल्सवर धूळ साचणे हीच या समस्येची मूळ कारणे असतात. म्हणूनच, AC ची ठराविक अंतराने सर्व्हिसिंग करून घेणे अत्यावश्यक आहे. गाडीचा AC स्वच्छ आणि सुस्थितीत ठेवल्यास तुमचा प्रवास सुखकर होतो, तसेच तुमच्या आरोग्याचेही रक्षण होते.
