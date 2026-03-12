मुंबई : सॅमसंग या भारतातील सर्वात मोठ्या ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रँडने २०२६ बीस्पोक एआय विंडफ्री श्रेणीसह आपला एअर कंडिशनिंग पोर्टफोलिओ अधिक दृढ केला आहे. एसींची नवीन श्रेणी सर्वोत्तम कूलिंग व सुधारित ऊर्जा कार्यक्षमतेसाठी डिझाइन करण्यात आली आहे, जी जवळपास ३० टक्के वीजेची बचत करते.
या एसींमधील एआय एनर्जी मोड वैशिष्ट्य रूममधील वातावरण, वापरकर्त्याची पसंती आणि एसी वापरण्याच्या पद्धती यांचे विश्लेषण करते, ज्यासह कॉम्प्रेसरचे कार्यचालन व कूलिंगची तीव्रता सानुकूल करते. सिस्टम कार्यक्षम कूलिंगची, तसेच टेम्परेचर सेटिंग्ज व कार्यक्षमता समायोजित करत वीजेचा वापर कमी होण्याची खात्री देते.
ऊर्जा कार्यक्षमतेला अधिक दृढ करणारे वैशिष्ट्य आहे सॅमसंगचे एआय डिजिटल इन्व्हर्टर कंट्रोल, जे सतत एअर कंडिशनरच्या ऑपरेटिंग स्थितीला ओळखत कॉम्प्रेसरच्या कार्यसंचालन वारंवारतेवर नियंत्रण ठेवते. सिस्टम अनावश्यक कार्यसंचालन कमी करते, स्थिरता वाढवते आणि शांतपणे कार्यसंचालनाची खात्री देते. सॅमसंगच्या बीस्पोक एआय एसींमध्ये बीएलडीसी मोटरसह निओडायमियम मॅग्नेट्स देखील आहेत, जे जलद व अधिक प्रबळ रोटेशनसाठी तिप्पट शक्तिशाली आहेत. तसेच, यामधील ट्विन कॉम्प्रेसर शांतमय कार्यसंचालनासाठी सिंगल कॉम्प्रेसरच्या तुलनेत जवळपास २० पट कमी व्हायब्रेशन देते. सॅमसंगचे पेटण्टेड ट्विन मफलर रेफ्रिजरंटचा प्रवाहाचा आवाज कमी करते, ज्यामधून शांतमय व आरामदायी अनुभव मिळतो.
सॅमसंगचे सिग्नेचर विंडफ्री कूलिंग तंत्रज्ञान २३००० मायक्रो एअर होल्सच्या माध्यमातून थंड हवा प्रसारित करते, ज्यामधून अधिक थंडावा निर्माण न होता किंवा तापमानामध्ये चढ-उतार न होता समप्रमाणात थंडावा मिळतो.
ही लाइनअप स्मार्टथिंग्ज परिसंस्थेशी विनासायासपणे एकीकृत करण्यात आली आहे, जी वापरकर्त्यांना रिअल टाइममध्ये ऊर्जा वापरावर देखरेख व नियंत्रण ठेवण्यास सक्षम करते. स्मार्टथिंग्ज अॅपच्या माध्यमातून वापरकर्ते दुरूनच टेम्परेचर सेटिंग्जचे व्यवस्थापन करू शकतात, एआय एनर्जी मोड कार्यान्वित करू शकतात, ऊर्जा वापर पद्धतींवर देखरेख ठेवू शकतात आणि स्मार्टथिंग्ज होम केअरच्या माध्यमातून देखभालीसाठी सक्रिय अलर्ट्स मिळवू शकतात. वेलकम व अवे केअर सारखी वैशिष्ट्ये वापरकर्ते घराच्या जवळ येताच त्यांना एअर कंडिशनर चालू करण्याची आठवण करून देतात. तसेच, वापरकर्ते घराबाहेर जात असताना एअर कंडिशनर चालू असल्यास त्यांना सूचित करते, ज्यामुळे ते दुरून एसी बंद करू शकतात.
१०० टक्के बीस्पोक एआय एसींमध्ये २३ मॉडेल्स आहेत, ज्यामधून ऊर्जा वापराबाबत जागरूक असलेल्या कुटुंबांना सर्वोत्तम पर्याय मिळाले आहेत. नवीन श्रेणीमध्ये प्रगत एआय-संचालित तंत्रज्ञान व विनासायास स्मार्ट कनेक्टीव्ही आहे, जे भारतातील कुटुंबांसाठी व हवामान स्थितींसाठी डिझाइन करण्यात आले आहेत. बीस्पोक एआय विंडफ्री श्रेणी आघाडीचे रिटेल आऊटलेट्स व ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सवर उपलब्ध आहे, जिची किंमत ३२,४९० रूपयांपासून सुरू होते.