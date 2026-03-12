पिस्तूल बाळगणाऱ्या सराईत गुन्हेगाराला ठोकल्या बेड्या; ‘या’ परिसरात सापळा रचून पकडले

पुणे : बेकायदेशीररित्या पिस्तूल बाळगणाऱ्या एका सराईत गुन्हेगाराला शिवाजीनगर पोलिसांनी सापळा रचून अटक केली आहे. त्याच्याकडून एक गावठी पिस्तूल व दोन जिवंत काडतूस जप्त करण्यात आले आहेत. ही कारवाई शिवाजीनगर रेल्वे स्टेशन परिसरात करण्यात आली आहे. सिद्धार्थ अनिल बोराडे (वय २०, रा. तळेगाव दाभाडे) असे अटक करण्यात आलेल्याचे नाव आहे. याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात आर्म अॅक्टनुसार गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.
ही कारवाई शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक गिरीषकुमार दिघावकर, पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) अमर काळंगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक निरीक्षक संतोष पाटील, पोलिस अंमलदार दिपक चव्हाण, सचिन जाधव, प्रमोद मोहिते व त्यांच्या पथकाने केली आहे.
पुणे शहरातील वाढत्या गुन्ह्यांना पायबंद घालण्यासोबतच बेकायदेशीर पिस्तूल बाळगणाऱ्याविरोधात पोलिसांनी विशेष मोहिम राबवली आहे. यादरम्यान, शिवाजीनगर पोलिस हद्दीत गस्त घालत असताना पोलिस अंमलदार दिपक चव्हाण तसेच सचिन जाधव यांना बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली की, एकजन शिवाजीनगर रेल्वे स्टेशन परिसरात थांबला असून, त्याच्याकडे पिस्तूल आहे. त्यानूसार, पथकाने सापळा रचून त्याला पकडले. त्याची झडती घेतली असता त्याच्याजवळ एक पिस्तूल जप्त केले. तसेच, त्याच्याकडून दोन जिवंत काडतूस जप्त केले आहेत. अधिक तपासात सिद्धार्थ याच्यावर यापुर्वीही बेकायदेशीररित्या पिस्तूल बाळगल्याप्रकरणी शिवाजीनगर तसेच तळेगाव दाभाडे याठिकाणी गुन्हे नोंद असल्याचे समोर आले आहे. अधिक तपास पोलिस करत आहेत.
गोळीबार करणाऱ्या ‘त्या’ दोघांच्या आवळल्या मुसक्या
हवेत गोळीबार केल्यानंतर त्याचा बदला घेण्यासाठी वखार महामंडळाजवळ तरुणावर गोळीबार करून त्याच्या खूनाचा प्रयत्न करणाऱ्या दोघांना गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. खंडणी विरोधी पथकाने ही कारवाई केली असून, त्यांना नांदेडसिटी परिसरातून पकडले आहे. त्यांच्याकडून विदेशी बनावटीचे पिस्तूल तसेच जिवंत काडतूस जप्त करण्यात आले आहे. साहिल महेंद्रसिंग चव्हाण व बालाजी रामजी उमाप (रा. स्वारगेट) अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. या गोळीबारात मोजेश शेखापुरे हा तरुण जखमी झाला होता. याप्रकरणी मार्केटयार्ड पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. ही कारवाई पोलिस उपायुक्त निखिल पिंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक राजेश माळेगावे व अंमलदार पोलिस हवालदार दयानंद तेलंगे, पोलिस अमलदार मयूर भोकरे, अमर पवार, राजेंद्र लांडगे, रणजीत फडतरे, रहीम शेख यांनी केली आहे.