Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Accused Fraud Rs 13 Lakh Help With Fake Qr Code Chiplun Crime News

Crime News: चिपळूणमध्ये क्यूआरद्वारे १३ लाखांची फसवणूक; गुन्हा दाखल

सुमित शिंदे नक्षत्र फॉमग ज्वेलरीच्या चिपळूण शाखेतील दागिन्यांचा माल ग्राहकांना या खासगी बिल बुकद्वारे विक्री केला. या प्रकारातून एकूण १३,१६,५८७ रुपये अपहार केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

Updated On: Mar 12, 2026 | 06:55 PM
Crime News: चिपळूणमध्ये क्यूआरद्वारे १३ लाखांची फसवणूक; गुन्हा दाखल

चिपळूणमध्ये क्यूआरद्वारे १३ लाखांची फसवणूक (फोत- istockphoto)

Follow Us:
Follow Us:

चिपळूणमध्ये दोन ज्वेलरी कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल
पोलिस ठाण्यात दाखल झाला गुन्हा 
ग्राहकांमध्ये उडाली मोठी खळबळ 

चिपळूण: शहरातील नक्षत्र फॉमग ज्वेलरी येथे खासगी बिल बुक तयार करून व स्वतःचा क्यूआर कोड वापरून ग्राहकांकडून पैसे स्वतःच्या खात्यात जमा करून तब्बल १३ लाख १६ हजार ५८७ रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी चिपळूण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे शहरातील व्यापारी व ग्राहकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.

सन २०२२ ते १८ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत चिपळूण येथील नक्षत्र फॉमग ज्वेलरी या दुकानात हा प्रकार घडला. या प्रकरणी महेंद्र मधुकर शिंदे (वय ३३ वर्षे, व्यवसाय हेड मॅनेजर, रा. पात्रे कॉम्प्लेक्स, हेड पोस्ट ऑफिस समोर, रत्नागिरी) यांनी चिपळूण पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, या प्रकरणातील सुमित संजय शिंदे (रा. कोंडे, शिंदेवाडी, ता. चिपळूण) याने स्वतःचे खासगी बिल बुक तयार करून घेतले. त्या बिल चुकवर सिमयंती गणेश तांचीटकर हिच्या सह्या घेण्यात आल्या.

पिस्तूल बाळगणाऱ्या सराईत गुन्हेगाराला ठोकल्या बेड्या; ‘या’ परिसरात सापळा रचून पकडले

त्यानंतर सुमित शिंदे नक्षत्र फॉमग ज्वेलरीच्या चिपळूण शाखेतील दागिन्यांचा माल ग्राहकांना या खासगी बिल बुकद्वारे विक्री केला. या प्रकारातून एकूण १३,१६,५८७ रुपये अपहार केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणी चिपळूण पोलीस ठाण्यात सुमित संजय शिंदे व सिमयंती गणेश तांबीटकर या दोघांवरही गुन्हा गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.

पिस्तूल बाळगणाऱ्या सराईत गुन्हेगाराला ठोकल्या बेड्या

बेकायदेशीररित्या पिस्तूल बाळगणाऱ्या एका सराईत गुन्हेगाराला शिवाजीनगर पोलिसांनी सापळा रचून अटक केली आहे. त्याच्याकडून एक गावठी पिस्तूल व दोन जिवंत काडतूस जप्त करण्यात आले आहेत. ही कारवाई शिवाजीनगर रेल्वे स्टेशन परिसरात करण्यात आली आहे. सिद्धार्थ अनिल बोराडे (वय २०, रा. तळेगाव दाभाडे) असे अटक करण्यात आलेल्याचे नाव आहे.

Crime News: रेल्वे पोलिसांची मोठी कारवाई! दरोड्याचा कट उधळला; पळून आलेल्या मुलाची सुटका

याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात आर्म अॅक्टनुसार गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. ही कारवाई शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक गिरीषकुमार दिघावकर, पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) अमर काळंगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक निरीक्षक संतोष पाटील, पोलिस अंमलदार दिपक चव्हाण, सचिन जाधव, प्रमोद मोहिते व त्यांच्या पथकाने केली आहे.

 

Web Title: Accused fraud rs 13 lakh help with fake qr code chiplun crime news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 12, 2026 | 06:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पिस्तूल बाळगणाऱ्या सराईत गुन्हेगाराला ठोकल्या बेड्या; ‘या’ परिसरात सापळा रचून पकडले
1

पिस्तूल बाळगणाऱ्या सराईत गुन्हेगाराला ठोकल्या बेड्या; ‘या’ परिसरात सापळा रचून पकडले

Crime News: रेल्वे पोलिसांची मोठी कारवाई! दरोड्याचा कट उधळला; पळून आलेल्या मुलाची सुटका
2

Crime News: रेल्वे पोलिसांची मोठी कारवाई! दरोड्याचा कट उधळला; पळून आलेल्या मुलाची सुटका

टायर फुटून बसला लागली आग; हॉटेलसमोर थांबलेली बस जळून खाक
3

टायर फुटून बसला लागली आग; हॉटेलसमोर थांबलेली बस जळून खाक

धक्कादायक ! लष्करप्रमुखांच्याच नावाने डीपफेक व्हिडिओ; खळबळजनक विधानंही केली
4

धक्कादायक ! लष्करप्रमुखांच्याच नावाने डीपफेक व्हिडिओ; खळबळजनक विधानंही केली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Crime News: चिपळूणमध्ये क्यूआरद्वारे १३ लाखांची फसवणूक; गुन्हा दाखल

Crime News: चिपळूणमध्ये क्यूआरद्वारे १३ लाखांची फसवणूक; गुन्हा दाखल

Mar 12, 2026 | 06:52 PM
Mumbai Weather : पुन्हा उष्णतेचा कहर! अनेक ठिकाणी पारा 40 अंशांपलीकडे, हवामान विभागाचा इशारा

Mumbai Weather : पुन्हा उष्णतेचा कहर! अनेक ठिकाणी पारा 40 अंशांपलीकडे, हवामान विभागाचा इशारा

Mar 12, 2026 | 06:49 PM
यशवंतराव चव्हाणांच्या विचार अन् कार्याला संगीतातून उजाळा! कराडमध्ये उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांनी वाहिली भावपूर्ण आदरांजली

यशवंतराव चव्हाणांच्या विचार अन् कार्याला संगीतातून उजाळा! कराडमध्ये उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांनी वाहिली भावपूर्ण आदरांजली

Mar 12, 2026 | 06:49 PM
आता घर होईल थंड थंड कूल कूल! सॅमसंगनचा AI असणारा एसी लॉन्च, 30 टक्‍के होईल वीजेची बचत

आता घर होईल थंड थंड कूल कूल! सॅमसंगनचा AI असणारा एसी लॉन्च, 30 टक्‍के होईल वीजेची बचत

Mar 12, 2026 | 06:38 PM
‘RTE’ प्रवेशासाठी १८ मार्चपर्यंत मुदतवाढ! 25% जागा राखीव, लवकर करा अर्ज

‘RTE’ प्रवेशासाठी १८ मार्चपर्यंत मुदतवाढ! 25% जागा राखीव, लवकर करा अर्ज

Mar 12, 2026 | 06:26 PM
कामाची बातमी! ‘UMANG’ ॲपवर आता मिळणार ‘मेरा राशन’ची सुविधा; रेशन कार्डचे सर्व तपशील एका क्लिकवर उपलब्ध

कामाची बातमी! ‘UMANG’ ॲपवर आता मिळणार ‘मेरा राशन’ची सुविधा; रेशन कार्डचे सर्व तपशील एका क्लिकवर उपलब्ध

Mar 12, 2026 | 06:17 PM
Malegaon Sugar Factory : माळेगाव कारखान्याच्या अध्यक्षपदी सुनेत्रा पवार यांची बिनविरोध निवड

Malegaon Sugar Factory : माळेगाव कारखान्याच्या अध्यक्षपदी सुनेत्रा पवार यांची बिनविरोध निवड

Mar 12, 2026 | 06:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mar 12, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मुंबई बॉम्बस्फोटातील हुतात्म्यांना वाहिली श्रद्धांजली, १९९३ च्या कटू आठवणींना उजाळा

Mumbai : मुंबई बॉम्बस्फोटातील हुतात्म्यांना वाहिली श्रद्धांजली, १९९३ च्या कटू आठवणींना उजाळा

Mar 12, 2026 | 03:46 PM
Raigad : अखेर रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला

Raigad : अखेर रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला

Mar 12, 2026 | 03:43 PM
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM