Raigad : अखेर रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला

रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीची सत्ता जवळ जवळ निश्चित झाल्याची माहिती आहे. अध्यक्षपदासाठी मंगेश वाकडीकर तर उपाध्यक्षपदासाठी मधुकर पाटील यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा अप्पर जिल्हाधिकारी सुनील थोरवे यांच्याकडे अलिबाग येथील नियोजन भवनात सादर करण्यात आले. महायुतीकडून दोन्ही पदांसाठी एकच उमेदवार असल्याने ही निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
