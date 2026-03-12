Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  • Raigad Mahayutis Formula For The Raigad Zilla Parishad Finally Decided

Raigad : अखेर रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला

रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीची सत्ता जवळ जवळ निश्चित झाल्याची माहिती आहे. अध्यक्षपदासाठी मंगेश वाकडीकर तर उपाध्यक्षपदासाठी मधुकर पाटील यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले.

Updated On: Mar 12, 2026 | 03:43 PM

रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीची सत्ता जवळ जवळ निश्चित झाल्याची माहिती आहे. अध्यक्षपदासाठी मंगेश वाकडीकर तर उपाध्यक्षपदासाठी मधुकर पाटील यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा अप्पर जिल्हाधिकारी सुनील थोरवे यांच्याकडे अलिबाग येथील नियोजन भवनात सादर करण्यात आले. महायुतीकडून दोन्ही पदांसाठी एकच उमेदवार असल्याने ही निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Published On: Mar 12, 2026 | 03:43 PM

