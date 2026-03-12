Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Mumbai Weather : पुन्हा उष्णतेचा कहर! अनेक ठिकाणी पारा 40 अंशांपलीकडे, हवामान विभागाचा इशारा

मुंबई आणि एमएमआर प्रदेशात उष्णतेची लाट सुरूच आहे. नागरिक उष्णतेच्या लाटेने त्रस्त आहेत. मुंबईतील कमाल तापमान ४० अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले होते, तर उपनगरे सामान्य तापमानापेक्षा ७.६ अंश जास्त होती.

Updated On: Mar 12, 2026 | 06:49 PM
मुंबई आणि एमएमआर प्रदेशात उष्णतेची लाट सुरूच आहे. सुरू असलेल्या उष्णतेच्या लाटेमुळे लोक उष्णतेच्या लाटेने त्रस्त आहेत. मंगळवारी मुंबईत ४० अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली, जरी हवामान तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की आज, बुधवार, ११ मार्च रोजी मुंबईत तापमान कमी होईल, ज्यामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. तीव्र उष्णतेने मुंबई आणि एमएमआर प्रदेशाला वेढले आहे. हवामान खात्याच्या मते, उपनगरांमध्ये दिवसाचे तापमान ४० अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले होते, जे सामान्य तापमानापेक्षा ७.६ अंश जास्त होते. १९५६ पासून मुंबईत फक्त सहा वेळा ४० अंश सेल्सिअस किंवा त्याहून अधिक कमाल तापमान नोंदवले गेले आहे.

मुंबईतील तापमान ४२ अंश सेल्सिअस

मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील राम मंदिर परिसरात ४२.४ अंश सेल्सिअस, पूर्व उपनगरात ४१.६ अंश सेल्सिअस आणि दक्षिण मुंबईमध्ये ४० अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. वांद्रे येथे ३९.७ अंश सेल्सिअस, विद्याविहारमध्ये ३९.५ अंश सेल्सिअस, चेंबूर आणि दहिसरमध्ये ३८.८ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. एमएमआर प्रदेशात, पालघरमध्ये ४१.२ अंश सेल्सिअस, डोंबिवलीमध्ये ४० अंश सेल्सिअस, कल्याणमध्ये ४१.८ अंश सेल्सिअस, नवी मुंबईतील ऐरोलीमध्ये ४१.६ अंश सेल्सिअस आणि पनवेलमध्ये ४१ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली.

हज यात्रेकरूंसाठी गुड न्यूज! नवी मुंबईत मिळणार जागतिक दर्जाच्या सुविधा आणि प्रशिक्षण

हवामानशास्त्रज्ञ सांगितले की, अलिकडच्या उष्णतेमागील मुख्य कारण म्हणजे दक्षिण राजस्थानवर पूर्वी सक्रिय असलेली चक्रीवादळविरोधी प्रणाली होती. मंगळवारी, ही प्रणाली गुजरातकडे सरकली, ज्यामुळे तापमान ४२ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले. ही प्रणाली आता उत्तर अरबी समुद्राकडे सरकत आहे. ही प्रणाली समुद्राकडे सरकत असताना, मुंबईत लवकरच समुद्री वारे सक्रिय होण्याची अपेक्षा आहे. परिणामी, बुधवारी शहराचे कमाल तापमान सुमारे 35 ते 36 अंश सेल्सिअस राहण्याची अपेक्षा आहे, जे उष्णतेच्या लाटेच्या श्रेणीत येत नाही.

या गोष्टी लक्षात ठेवा

सेंट जॉर्ज रुग्णालयाचे अधीक्षक आणि औषध विभागाचे युनिट प्रमुख डॉ. विनायक सावर्डेकर म्हणाले की, उष्णतेमुळे होणारी डिहायड्रेशन ही सर्वात सामान्य समस्यांपैकी एक आहे. जास्त वेळ उन्हात राहिल्याने उष्माघात देखील होऊ शकतो. शिळे अन्न खाल्ल्याने अन्न विषबाधा होऊ शकते आणि बाहेर बर्फ असलेले अन्न खाल्ल्याने पोट-आतड्यांसंबंधी समस्या उद्भवू शकतात.

ठाण्यातील 25 ठिकाणी तात्पुरते पिण्याच्या पाण्याचे स्टॉल

मंगळवारी ठाण्यातील तापमान 42 अंश सेल्सिअसच्या जवळ पोहोचले, ज्यामुळे शहरात उष्णतेची लाट आली. वाढत्या उष्णतेचा सामना करण्यासाठी, ठाणे महानगरपालिकेने कृती आराखडा राबविण्यास सुरुवात केली आहे. उष्णतेपासून आणि उन्हापासून आराम मिळण्यासाठी अनेक ठिकाणी रस्त्यांच्या पृष्ठभागावर जाळी बसवण्यात आल्या आहेत. स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने २५ गर्दीच्या ठिकाणी तात्पुरते पिण्याच्या पाण्याचे स्टॉल देखील उभारण्यात आले आहेत.

भिवंडीतील उष्णता आणि उपवास करणाऱ्यांसाठीची परीक्षा

भिवंडीतील तीव्र उष्णतेमुळे लोकांना बाहेर पडणे कठीण झाले आहे. शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्रास होत आहे. दरम्यान, रमजानच्या पवित्र महिन्यात, भिवंडीतील उपवास करणारे लोक तीव्र उष्णतेला न जुमानता उपवास पाळत आहेत. दिवसा वाढत्या तापमानामुळे उपवास करणाऱ्यांना मोठा त्रास होत आहे.

World Kidney Day: मुंबईत मूत्रपिंड दान आणि मागणीत प्रचंड तफावत! प्रत्यारोपणाच्या प्रतीक्षा यादीत होते नेहमी वाढ

Published On: Mar 12, 2026 | 06:49 PM

