यशवंतराव चव्हाणांच्या विचार अन् कार्याला संगीतातून उजाळा! कराडमध्ये उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांनी वाहिली भावपूर्ण आदरांजली

आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार व राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांच्या ११३ व्या जयंतीनिमित्त कराड येथील प्रीतिसंगम परिसरात त्यांच्या समाधीस्थळी अभिवादन कार्यक्रम पार पडला. यावेळी राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी समाधीस्थळावर पुष्पचक्र अर्पण करून आदरांजली वाहिली.
महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाचा दूरदृष्टीपूर्ण पाया रचणाऱ्या स्व. यशवंतराव चव्हाण साहेबांचे विचार आणि कार्य आजही मार्गदर्शक ठरतात. राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री मा. अजितदादा पवार यांनी आपल्या सार्वजनिक जीवनात चव्हाण साहेबांच्या विकासाभिमुख विचारांना नेहमीच प्रेरणास्थान मानले… pic.twitter.com/CAoewS5Yxk — Sunetra Ajit Pawar (@SunetraA_Pawar) March 12, 2026
समाधीस्थळाचे दर्शन घेतल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, यशवंतराव चव्हाण हे केवळ महाराष्ट्राचे नव्हे; तर देशाचेही दूरदर्शी नेतृत्व होते. त्यांच्या कार्यातून राज्याच्या सर्वांगीण विकासाची दिशा ठरली. त्यांच्या विचारांमुळेच महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि समाजकारणात विकासाची परंपरा निर्माण झाली आहे. त्या विचारांवर चालत राज्याच्या प्रगतीसाठी पुढेही काम करण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार आहे. त्या म्हणाल्या, यशवंतराव चव्हाण यांच्या कार्याचा प्रभाव आजही राज्याच्या राजकारणात आणि प्रशासनात जाणवतो. त्यांच्या दूरदृष्टीमुळे महाराष्ट्राला मजबूत पाया मिळाला असून त्याच मार्गदर्शनातून विकासाची वाटचाल सुरू आहे.
Malegaon Sugar Factory : माळेगाव कारखान्याच्या अध्यक्षपदी सुनेत्रा पवार यांची बिनविरोध निवड
दरम्यान, विधान भवन परिसरात बॉम्ब आढळल्याची चर्चा असल्याबाबत विचारले असता सुनेत्रा पवार म्हणाल्या, या संदर्भातील माहिती माध्यमांकडूनच समजली आहे. याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता ती अफवा असल्याचे प्राथमिक माहितीमध्ये सांगण्यात आले आहे. अधिकृत चौकशी झाल्यानंतरच याबाबत स्पष्टता येईल, असे त्यांनी नमूद केले.
या कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, माजी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, सारंग पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, नागरिक आणि विविध शाळांतील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
दरम्यान, स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या ‘शब्द-सुरांची भावपूर्ण आदरांजली’ या विशेष कार्यक्रमालाही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी प्रमुख उपस्थिती लावली. या कार्यक्रमातून गीत-संगीताच्या माध्यमातून यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचारांना आणि कार्याला उजाळा देण्यात आला. तसेच दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या शिरस्त्यानुसार उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनीही शालेय विद्यार्थ्यांशी हस्तांदोलन करून त्यांचा उत्साह वाढवला.
DCM Sunetra Pawar Live : सुनेत्रा पवार अॅक्शन मोडमध्ये; महिलांसाठी केली ‘या’ योजनेची घोषणा