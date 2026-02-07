Modi-Trump: रातोरात गेम पलटला! ट्रम्पकडून 500 अब्ज डॉलर्सच्या कराराचे ‘रिटर्न गिफ्ट’; अमेरिकेच्या नकाशात PoK भारताचा भाग

US Trade Representative India map 2026 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (President Donald Trump) यांच्यात झालेल्या ऐतिहासिक ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ (Trade Deal) नंतर आता त्याचे राजनैतिक परिणाम दिसू लागले आहेत. अमेरिकेने एक असे पाऊल उचलले आहे, ज्याची कल्पनाही पाकिस्तानने केली नसेल. अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने (USTR) एक अधिकृत नकाशा प्रसिद्ध केला आहे, ज्यामध्ये संपूर्ण जम्मू-काश्मीर, लडाख आणि पाकव्याप्त काश्मीर (PoK) भारताचा भाग असल्याचे स्पष्टपणे दाखवण्यात आले आहे.
दशकांपासून अमेरिका काश्मीर प्रश्नावर सावध भूमिका घेत आली आहे. काश्मीर हा भारत आणि पाकिस्तानमधील द्विपक्षीय मुद्दा असून तो चर्चेने सोडवावा, असे अमेरिकेचे स्टेट डिपार्टमेंट वारंवार सांगत असे. मात्र, ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी केलेल्या या नकाशाने जुन्या सर्व परंपरा मोडीत काढल्या आहेत. या नकाशात कोणतीही ‘डॉटेड लाईन’ किंवा विवादित क्षेत्राची खूण नाही, तर संपूर्ण भूभाग भारताच्या सीमांतर्गत दाखवण्यात आला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Nuclear Shift: बटण दाबले की विनाश! भारत शांततेच्या काळातही क्षेपणास्त्रे ठेवणार ‘रेडी टू फायर’; SIPRI अहवालाने पाकला फुटला घाम
गेल्या काही महिन्यांपासून पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख असीम मुनीर हे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी संबंध सुधारण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करत होते. मुनीर यांनी अमेरिकेचे अनेक दौरे केले आणि ट्रम्प यांना गाझा शांतता प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचे आमिषही दाखवले. मात्र, ट्रम्प यांनी पाकिस्तानच्या या सर्व प्रयत्नांवर पाणी फेरले आहे. भारताशी करार होताच अमेरिकेने नकाशा बदलून पाकिस्तानला स्पष्ट संदेश दिला आहे की, आता अमेरिकेचे प्राधान्य फक्त आणि फक्त भारत आहे.
Not a good News for Pakistan. US Trade Representative’s Office has released India Map which shows entire J&K including PoK as part of India. Usually there is a clear demarcation. US agrees with India political map. pic.twitter.com/ke7ii0nlZS — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 7, 2026
credit – social media and Twitter
हा नकाशा अचानक बदलण्यामागे भारतासोबत झालेला ५०० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार करार असल्याचे मानले जाते. ट्रम्प हे व्यवसायाभिमुख नेते आहेत आणि त्यांना जाणीव आहे की भारत ही जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. रशियन तेलाच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेला तणाव दूर करून भारताने अमेरिकेकडून मोठी खरेदी करण्याचे मान्य केल्यावर, ट्रम्प यांनी भारताच्या सर्वात संवेदनशील मुद्द्यावर (काश्मीर) उघडपणे साथ दिली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trade Deal: ‘मेक इन इंडिया’ला मिळाले जागतिक पंख; मोदींच्या एका ‘ट्विट’ने बदललं जागतिक समीकरण अन् India-US मैत्री आणखी घट्ट
केवळ पोकळ आश्वासने न देता प्रत्यक्ष नकाशात बदल करणे, ही भारतासाठी मोठी कुटनीतिक विजय (Diplomatic Win) मानली जात आहे. यामुळे केवळ पाकिस्तानच नाही तर चीनलाही मोठा संदेश गेला आहे, कारण या नकाशात ‘अक्साई चीन’चा भागही भारताचाच असल्याचे सूचित करण्यात आले आहे. आता पाकिस्तान यावर काय अधिकृत प्रतिक्रिया देतो, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.
Ans: अमेरिकेच्या USTR कार्यालयाने जारी केलेल्या नवीन नकाशात संपूर्ण जम्मू-काश्मीर, लडाख आणि पाकव्याप्त काश्मीर (PoK) भारताचा अविभाज्य भाग म्हणून दाखवण्यात आले आहे.
Ans: भारत आणि अमेरिका यांच्यात झालेला ५०० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार करार आणि ट्रम्प प्रशासनाची भारतासोबतचे सामरिक संबंध दृढ करण्याची इच्छा हे याचे मुख्य कारण आहे.
Ans: पाकिस्तानने या नकाशावर तीव्र आक्षेप घेतला असून, याला 'आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन' म्हटले आहे, मात्र अमेरिकेने अद्याप यावर आपली भूमिका बदललेली नाही.