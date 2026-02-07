Greenland Dispute : ट्रम्प यांचा मास्टरप्लॅन फसला? कॅनडा-फ्रान्सने उचललं हे मोठं पाऊल; ग्रीनलँड विकत घेण्याचं स्वप्न भंगणार?

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन
मिळालेल्या माहितीनुसार, कॅनडा (Canada) आणि फ्रान्सने शुक्रवारी (०६ फेब्रुवारी) ग्रीनलँडची राजधानी नुकमध्ये वाणिज्य दूतावास उघडले आहे. दोन्ही देशांचा हा निर्णय ट्रम्प यांच्या धमक्यांना थेट आव्हान मानला जात आहे. तसेच यामुळे ट्रम्प यांचे ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याचे स्वप्न भंगणार का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कॅनडा आणि फ्रान्सने (France) अमेरिकेच्या ग्रीनलँडवर नियंत्रणाविरोधात डेन्मार्कला पाठिंबा देत हा निर्णय घेतला आहे.
मीडिया रिपोर्टनुसार, ट्रम्प यांनी देखील ग्रीनलँडमध्ये अमेरिकेचे दूतावास उघडण्याची माहिती समोर आली होती. याचा उद्देश डेन्मार्कपासूनपर्यंत धोरणात्मक, राजकीय, आणि भावनिकदृष्ट्या जवळीक साधून ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याचा होता. ट्रम्प यांचा उद्देश ग्रीनलँडवर लष्करी कारवाईचा नसून तेथील अमेरिकेचा प्रभाव वाढवणे आहे. परंतु आता ट्रम्प यांच्या या प्रयत्नांना कॅनडा आणि फ्रान्सने आपले दूतावास नूकमध्ये सुरु करुन जोरदार झटका दिला आहे. ट्रम्प यांना अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी ग्रीनलँड हवेल आहे. परंतु डेन्मार्क आणि युरोपीय देशांनी याला तीव्र विरोध केला आहे.
दरम्यान यापूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युरोपीय देशांना टॅरिफची धमकी दिली होती. अमेरिकेच्या ग्रीनलँडवरील नियंत्रणाला विरोध करणाऱ्या देशांवर १०% ते २५% टॅरिफ लादले जाईल असे ट्रम्प यांनी म्हटले होते. परंतु जागतिक आर्थिक मंचात डेन्मार्कच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केल्यानंतर ट्रम्प यांनी हा निर्णय मागे घेतला होता. मात्र कॅनडा आणि फ्रान्सच्या या नव्या पावलामुळे ट्रम्प पुन्हा युरोपीय देशांवर टॅरिफ लादण्याची शक्यता आहे.
सध्या फ्रान्स हा ग्रीनलँडमध्ये दूतावास उघडणारा पहिल युरोपीय देश ठरला आहे. जून २०२५ मध्ये फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी ग्रीनलँड भेटीदरम्यान हा निर्णय घेतला होता. याला इतर युरोपीय देशांनीही पाठिंबा दिला. परंतु कॅनडा आणि फ्रान्सच्या या पावलामुळे आर्क्टिक प्रदेशात तणाव वाढत चालला आहे. यामुळे पुन्हा एकदा युरोपीय देश आणि अमेरिकेत वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
