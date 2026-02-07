Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Greenland Dispute Canada And France Big Step Trump Buying Greenland Plan Fails

Greenland Dispute : ट्रम्प यांचा मास्टरप्लॅन फसला? कॅनडा-फ्रान्सने उचललं हे मोठं पाऊल; ग्रीनलँड विकत घेण्याचं स्वप्न भंगणार?

Greenlad War : ट्रम्प यांच्या ग्रीनलँड विकत घेण्याच्या स्वप्नाला मोठा धक्क बसला आहे. कॅनडा आणि फ्रान्सने मोठे पाऊल उचलत अमेरिकेला थेट आव्हानं दिले आहे. नेमकं काय निर्णय घेतला आहे हे जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 07, 2026 | 01:19 PM
Greenland Controversy

Greenland Dispute : ट्रम्प यांचा मास्टरप्लॅन फसला? कॅनडा-फ्रान्सने उचललं हे मोठं पाऊल; ग्रीनलँड विकत घेण्याचं स्वप्न भंगणार? (फोटो सौजन्य; AI जनरेडेट)

Follow Us:
Follow Us:
  • ट्र्म्प यांच्या ग्रीनलँड विकत घेण्याच्या स्वप्नाला धक्का
  • ग्रीनलँडमध्ये कॅनडा-फ्रान्स उघडणार दूतावास
  • आर्क्टिकमध्ये युद्धाची ठिणगी?
Greenland Controversy : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या ग्रीनलँड विकत घेण्याच्या स्वप्नाला मोठा धक्क बसला आहे. कॅनडा आणि फ्रान्समध्ये ग्रीनलँडमध्ये मोठे पाऊल उचलले आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खळबळ उडाली आहे.

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

ग्रीनलँडमध्ये कॅनडा-फ्रान्सचे दूतावास

मिळालेल्या माहितीनुसार, कॅनडा (Canada) आणि फ्रान्सने शुक्रवारी (०६ फेब्रुवारी) ग्रीनलँडची राजधानी नुकमध्ये वाणिज्य दूतावास उघडले आहे. दोन्ही देशांचा हा निर्णय ट्रम्प यांच्या धमक्यांना थेट आव्हान मानला जात आहे. तसेच यामुळे ट्रम्प यांचे ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याचे स्वप्न भंगणार का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कॅनडा आणि फ्रान्सने (France) अमेरिकेच्या ग्रीनलँडवर नियंत्रणाविरोधात डेन्मार्कला पाठिंबा देत हा निर्णय घेतला आहे.

ग्रीनलँडमध्ये अमेरिकन दूतावास

मीडिया रिपोर्टनुसार, ट्रम्प यांनी देखील ग्रीनलँडमध्ये अमेरिकेचे दूतावास उघडण्याची माहिती समोर आली होती. याचा उद्देश डेन्मार्कपासूनपर्यंत धोरणात्मक, राजकीय, आणि भावनिकदृष्ट्या जवळीक साधून ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याचा होता. ट्रम्प यांचा उद्देश ग्रीनलँडवर लष्करी कारवाईचा नसून तेथील अमेरिकेचा प्रभाव वाढवणे आहे. परंतु आता ट्रम्प यांच्या या प्रयत्नांना कॅनडा आणि फ्रान्सने आपले दूतावास नूकमध्ये सुरु करुन जोरदार झटका दिला आहे. ट्रम्प यांना अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी ग्रीनलँड हवेल आहे. परंतु डेन्मार्क आणि युरोपीय देशांनी याला तीव्र विरोध केला आहे.

ट्रम्प यांची धमकी

दरम्यान यापूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युरोपीय देशांना टॅरिफची धमकी दिली होती. अमेरिकेच्या ग्रीनलँडवरील नियंत्रणाला विरोध करणाऱ्या देशांवर १०% ते २५% टॅरिफ लादले जाईल असे ट्रम्प यांनी म्हटले होते. परंतु जागतिक आर्थिक मंचात डेन्मार्कच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केल्यानंतर ट्रम्प यांनी हा निर्णय मागे घेतला होता. मात्र कॅनडा आणि फ्रान्सच्या या नव्या पावलामुळे ट्रम्प पुन्हा युरोपीय देशांवर टॅरिफ लादण्याची शक्यता आहे.

आर्क्टिक प्रदेशात वाढता तणाव

सध्या फ्रान्स हा ग्रीनलँडमध्ये दूतावास उघडणारा पहिल युरोपीय देश ठरला आहे. जून २०२५ मध्ये फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी ग्रीनलँड भेटीदरम्यान हा निर्णय घेतला होता. याला इतर युरोपीय देशांनीही पाठिंबा दिला. परंतु कॅनडा आणि फ्रान्सच्या या पावलामुळे आर्क्टिक प्रदेशात तणाव वाढत चालला आहे. यामुळे पुन्हा एकदा युरोपीय देश आणि अमेरिकेत वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

Switzerland : ग्रीनलँड आणि टॅरिफ मुद्यावरुन पेटला वाद; World Economic Forum मध्ये जागतिक नेत्यांचा ट्रम्पवर हल्लाबोल

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ग्रीनलँडमध्ये कॅनडा-फ्रान्सने कोणते पाऊल उचलले आहे?

    Ans: कॅनडा-फ्रान्सने ग्रीनलँडमध्ये वाणिज्य दूतावासा उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

  • Que: कॅनडा-फ्रान्सच्या ग्रीनलँडमध्ये दूतावास सुरु करण्याचा काय परिणाम होईल?

    Ans: कॅनडा-फ्रान्सच्या ग्रीनलँडमध्ये दूतावास सुरु करण्यामुळे ट्रम्प यांच्या ग्रीनलँडवर अमेरिकेच्या नियंत्रणाला आणि विस्तारवादी धोरणांना धक्क बसण्याची शक्यता आहे.

  • Que: ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडबाबत काय मागणी केली आहे?

    Ans: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी ग्रीनलँड विकत घेण्याची मागणी केली आहे.

  • Que: ग्रीनलँडवर सध्या कोणाचे नियंत्रण आहे?

    Ans: ग्रीनलँड डेन्मार्कच्या नियंत्रणाखालील एक स्वायत्त बेट आङे.

  • Que: ट्रम्प यांनी युरोपीय देशांना ग्रीनलँडवरुन कोणती धमकी दिली होती? आणि मागे का घेतली?

    Ans: ग्रीनलँड जोपर्यंत अमेरिकेला विकले जाणार नाही आणि जो युरोपीय देश त्याला विरोध करेल त्यावर १० ते २५% पर्यंत टॅरिफ लादण्याची धमकी ट्रम्प यांनी दिली होती. परंतु युरोपीय देश, नाटो या देशांनी याला तीव्र विरोध केला. यानंतर हा वाद चर्चेतून सोडवला जाईल असे म्हणते ट्रम्प यांनी टॅरिफची धमकी मागे घेतली.

Web Title: Greenland dispute canada and france big step trump buying greenland plan fails

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 07, 2026 | 01:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ट्रम्प यांचा मोठा दणका! अमेरिकेची ‘मोस्ट वॉन्टेड’ यादी जाहीर; गुन्हेगारांच्या यादीत भारतीयांचीही नावे
1

ट्रम्प यांचा मोठा दणका! अमेरिकेची ‘मोस्ट वॉन्टेड’ यादी जाहीर; गुन्हेगारांच्या यादीत भारतीयांचीही नावे

Trade Deal: ‘मेक इन इंडिया’ला मिळाले जागतिक पंख; मोदींच्या एका ‘ट्विट’ने बदललं जागतिक समीकरण अन् India-US मैत्री आणखी घट्ट
2

Trade Deal: ‘मेक इन इंडिया’ला मिळाले जागतिक पंख; मोदींच्या एका ‘ट्विट’ने बदललं जागतिक समीकरण अन् India-US मैत्री आणखी घट्ट

Nuclear Talks : चर्चेआड अमेरिकेचा ‘डबल गेम’? ट्रम्प यांचा इराणच्या तेल निर्यातीवर मोठा प्रहार; खामेनेईंना झटका
3

Nuclear Talks : चर्चेआड अमेरिकेचा ‘डबल गेम’? ट्रम्प यांचा इराणच्या तेल निर्यातीवर मोठा प्रहार; खामेनेईंना झटका

मोठी बातमी! ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल खरेदीमुळे लावलेला जाचक करही हटवला; भारतीय व्यापाऱ्यांसाठी अच्छे दिन?
4

मोठी बातमी! ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल खरेदीमुळे लावलेला जाचक करही हटवला; भारतीय व्यापाऱ्यांसाठी अच्छे दिन?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Greenland Dispute : ट्रम्प यांचा मास्टरप्लॅन फसला? कॅनडा-फ्रान्सने उचललं हे मोठं पाऊल; ग्रीनलँड विकत घेण्याचं स्वप्न भंगणार?

Greenland Dispute : ट्रम्प यांचा मास्टरप्लॅन फसला? कॅनडा-फ्रान्सने उचललं हे मोठं पाऊल; ग्रीनलँड विकत घेण्याचं स्वप्न भंगणार?

Feb 07, 2026 | 01:19 PM
Recharge Plan: क्रिकेट फॅन्ससाठी खुशखबर! T20 विश्वचषक सामना पाहू शकता मोफत, हे आहेत Airtel, Jio आणि Vi चे स्वस्त प्लॅन

Recharge Plan: क्रिकेट फॅन्ससाठी खुशखबर! T20 विश्वचषक सामना पाहू शकता मोफत, हे आहेत Airtel, Jio आणि Vi चे स्वस्त प्लॅन

Feb 07, 2026 | 01:18 PM
एक गुंठ्यासाठी गोळीबार, बाप-लेकाचा तरुणावर हल्ला; पुरंदर तालुक्यातील धक्कादायक प्रकार

एक गुंठ्यासाठी गोळीबार, बाप-लेकाचा तरुणावर हल्ला; पुरंदर तालुक्यातील धक्कादायक प्रकार

Feb 07, 2026 | 01:16 PM
महापौरपदाची सूत्रे हाती घेताच लांडगेंनी पिंपरी-चिंचवडकरांना दिले ‘हे’ मोठे आश्वासन; आता शहरवासियांना दररोज…

महापौरपदाची सूत्रे हाती घेताच लांडगेंनी पिंपरी-चिंचवडकरांना दिले ‘हे’ मोठे आश्वासन; आता शहरवासियांना दररोज…

Feb 07, 2026 | 01:11 PM
Nuclear Shift: बटण दाबले की विनाश! भारत शांततेच्या काळातही क्षेपणास्त्रे ठेवणार ‘रेडी टू फायर’; SIPRI अहवालाने पाकला फुटला घाम

Nuclear Shift: बटण दाबले की विनाश! भारत शांततेच्या काळातही क्षेपणास्त्रे ठेवणार ‘रेडी टू फायर’; SIPRI अहवालाने पाकला फुटला घाम

Feb 07, 2026 | 01:10 PM
क्रिकेट सामन्यादरम्यान खेळाडूला हृदयविकाराचा झटका, मैदानावरच मृत्यू; Video Viral

क्रिकेट सामन्यादरम्यान खेळाडूला हृदयविकाराचा झटका, मैदानावरच मृत्यू; Video Viral

Feb 07, 2026 | 01:07 PM
Kokan ZP Election: चिपळूणमध्ये ईव्हीएम बिघाडामुळे खोळंबा; खेर्डीत मतदारांचा संताप, कोकणात काय आहे मतदानाची स्थिती?

Kokan ZP Election: चिपळूणमध्ये ईव्हीएम बिघाडामुळे खोळंबा; खेर्डीत मतदारांचा संताप, कोकणात काय आहे मतदानाची स्थिती?

Feb 07, 2026 | 01:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM
Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Feb 06, 2026 | 11:59 AM
“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

Feb 05, 2026 | 07:32 PM
Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Feb 05, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Feb 05, 2026 | 07:15 PM
Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Feb 05, 2026 | 07:10 PM