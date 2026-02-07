IND vs USA : सामन्यांचे लाईव्ह टेलिकास्ट आणि मोफत स्ट्रीमिंग कधी आणि कुठे पाहता येणार? वाचा सविस्तर तपशील

आयसीसी टी२० विश्वचषक २०२६ ७ फेब्रुवारी रोजी सुरू झाला आणि पहिल्याच दिवशी क्रिकेट चाहत्यांना काही अविश्वसनीय खेळांचा अनुभव मिळाला. आयसीसी टी२० विश्वचषक २०२६ चा शुभारंभ 7 फेब्रुवारीपासून होणार आहे. भारत आणि अमेरिका पहिल्या दिवशी त्यांचा तिसरा गट फेरीचा सामना खेळतील. हा सामना संध्याकाळी ७ वाजता मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर सुरू होईल. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडिया त्यांच्या जेतेपदाचे रक्षण करण्यासाठी प्रयत्नशील असेल, तर अमेरिका अपसेट शोधत असेल.
स्पर्धेच्या पहिल्या दिवशी गट टप्प्यातील तीन सामने खेळले जातील, ज्यामध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यातील सामना हा एक प्रमुख आकर्षण असेल. हा ग्रुप स्टेज सामना स्पर्धेतील तिसरा असेल आणि मुंबईतील प्रतिष्ठित वानखेडे स्टेडियमवर खेळला जाईल. सामन्याचा पहिला चेंडू भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ७:०० वाजता टाकला जाईल आणि टॉस संध्याकाळी ६:३० वाजता होईल. टीम इंडियाकडून घरच्या मैदानावर दमदार कामगिरी करण्याची अपेक्षा आहे.
स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वी, भारत अ आणि अमेरिका यांच्यात एक सराव सामना खेळवण्यात आला. त्या सामन्यात अमेरिकन संघाने भारत अ संघाला कडवी झुंज दिली. त्यामुळे, दोन्ही संघांमधील गट फेरीचा सामना मनोरंजक होण्याची अपेक्षा आहे आणि चाहत्यांना चुरशीच्या लढतीची अपेक्षा आहे. भारतीय संघ या विश्वचषकात गतविजेता म्हणून प्रवेश करेल. भारताच्या संघाने रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली 2024 मध्ये विश्वचषका नावावर केला आहे. आता, २०२६ च्या आवृत्तीत, सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली, टीम इंडिया ट्रॉफी राखण्याचा प्रयत्न करेल.
दरम्यान, अमेरिकेचा संघ या स्पर्धेत काही मोठे सामने जिंकून सर्वांना आश्चर्यचकित करण्याचा प्रयत्न करेल. भारताविरुद्धचा सामना त्यांच्यासाठी स्वतःला सिद्ध करण्याची एक मोठी संधी असेल, कारण त्यांचा सामना एका मजबूत संघाविरुद्ध होणार आहे.
Draped in blue, powered by the tricolour, and backed by 1.4 billion dreams 🇮🇳 #TeamIndia is ready to roar at the ICC Men’s #T20WorldCup 2026 and repeat history. 💪💙 ICC Men’s #T20WorldCup 2026 👉 #INDvUSA | SAT, FEB 7, 6 PM pic.twitter.com/yKyyZ5O7WH — Star Sports (@StarSportsIndia) February 7, 2026
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील सामना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कद्वारे टीव्हीवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल. सामन्याचे थेट प्रक्षेपण जिओ हॉटस्टार अॅपवर देखील उपलब्ध असेल, जे इंटरनेटद्वारे मोबाइल डिव्हाइसवर पाहता येईल.
विशेष म्हणजे, भारत विरुद्ध अमेरिका टी-२० विश्वचषक सामना डीडी स्पोर्ट्सवर मोफत पाहता येईल. दूरदर्शन फक्त भारताचे सामने थेट प्रक्षेपित करेल, परंतु मोफत डिश टीव्ही असलेले प्रेक्षक टीम इंडियाचे सर्व सामने मोफत पाहू शकतील.