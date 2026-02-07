Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Kolhapur : रस्ते, महिलांची सुरक्षा अन्…; महापौरपदी निवड होताच निकम यांची मोठी माहिती

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या महापौरपदी भाजपच्या रूपाराणी निकम यांची, तर उपमहापौरपदी जनसुराज्यशक्ती पक्षाचे अक्षय विक्रम जरग यांची शुक्रवारी बहुमताने निवड झाली.

Updated On: Feb 07, 2026 | 01:40 PM
रस्ते, महिलांची सुरक्षा अन्...; महापौरपदी निवड होताच निकम यांची मोठी माहिती

संग्रहित फोटो

कोल्हापूर : कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या महापौरपदी भाजपच्या रूपाराणी निकम यांची, तर उपमहापौरपदी जनसुराज्यशक्ती पक्षाचे अक्षय विक्रम जरग यांची शुक्रवारी बहुमताने निवड झाली. निकम आणि जरग यांच्या निवडीने कोल्हापूरच्या इतिहासात प्रथमच महायुतीचा झेंडा फडकवला आहे. निकम व जरग यांची बहुमताने निवड होताच त्यांच्या समर्थकांनी वाद्याच्या गजरात गुलालाची उधळण व फटाक्याची आतषबाजी करत एकच जल्लोष केला. पीठासन अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत रूपाराणी निकम यांना ४६ मते, तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी काँग्रेसचे सचिन मारुती शेंडे यांना ३५ मते मिळाली. त्यामुळे रूपाराणी निकम या विजयी झाल्याचे घोषित करण्यात आले.

 

उपमहापौर पदाच्या निवडणुकीत महायुतीचा घटक पक्ष असलेल्या जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे अक्षय विक्रम जरग यांनी काँग्रेसच्या दुर्वास परशुराम कदम यांचा पराभव केला. जरग यांना ४६, तर कदम यांना ३५ मते मिळाली. महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत सर्वाधिक ३४ जागा जिंकून देखील काँग्रेस पक्षाला सत्ता गमवावी लागली.

गुलालाची उधळण, फटाक्यांची आतषबाजी

महापौर व उपमहापौर पदासाठी ४६ विरुद्ध ३५ असे मतदान झाले. तब्बल दहा मतांच्या फरकाने रुपाराणी निकम महापौर झाल्या. तर दहा मतांच्या फरकानेच अमोल जरग उपमहापौरपदी विराजमान झाले. हात उंचावून व सह्यांची मोहीम राबवत मतदानाची प्रक्रिया राबवण्यात आली. महापौर व उपमहापौर निवडीनंतर जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांनी नूतन महापौर व‌ उपमहापौर यांना पुष्पगुच्छ देत स्वागत केले. महायुतीच्या कार्यकर्त्यांनी गुलालाची उधळण, फटाक्यांची आतषबाजी करत आनंद व्यक्त केला.

कोल्हापूर महापालिका क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी व जनतेला न्याय देण्यासाठी महापौर जनतेच्या दारी असा उपक्रम राबवला जाणार आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून लोकांच्या समस्या समजून घेत सोडवणार आहे. शहराची हद्दवाढ गरजेची असल्याने लोकांना विश्वासात घेऊन हद्दवाढीचा प्रश्नही मार्गी लावणार आहे. रस्ते, स्वच्छता, पाणी यासह नागरिकांचे प्रश्न व महिलांची सुरक्षा यावर जास्तीत जास्त भर देणार आहे. – रूपाराणी निकम, महापौर कोल्हापूर मनपा

मोठा पोलीस बंदोबस्त

महापौर व उपमहापौर निवडीसाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. गेट पासूनच प्रत्येकाला पास चेक करून महापालिकेत सोडण्यात आले. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून प्रशासनाकडून ही खबरदारी घेण्यात आली होती. तसेच ऐनवेळी कोणाला काही झाल्यास प्राथमिक उपचार करण्यासाठी वैद्यकीय पथक तैनात करण्यात आले होते.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक पार पडली. त्यांनी दिलेला शब्द पाळत सन्मानाने जनसुराज्य शक्ती पक्षाला उपमहापौर पद दिले. आमच्याकडे सत्तेच्या चाव्या असल्याने पाच वर्षात लोकांच्या विकासासाठी काम करणार. कोल्हापूर शहरातील सर्व नागरिकांचे जास्तीत जास्त प्रश्न सोडवण्यावर भर देणार. – अमोल जरग, उपमहापौर कोल्हापूर मनपा. रुपाराणी निकम ५१ व्या महापौर

महापालिकेच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत ५० महापौर झाले. तर आत्ता ५१ व्या महापौर म्हणून रुपाराणी निकम यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला. येत्या काही दिवसात नूतन महापौर सभा घेऊन सभागृहाचा ताबा घेतील. महापालिकेच्या स्थापनेपासून भाजपने पहिल्यांदाच महापौर रूपाराणी निकम यांच्या रूपाने महापालिकेवर आपला झेंडा लावत गुलाल उधळला आहे.

महापौरपदाची सूत्रे हाती घेताच लांडगेंनी पिंपरी-चिंचवडकरांना दिले 'हे' मोठे आश्वासन; आता शहरवासियांना दररोज…

Published On: Feb 07, 2026 | 01:40 PM

