Supreme Court on Missing Children: मुलांच्या अपहरणामागे मोठं रॅकेट? सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला चपराक; म्हणाले…

देशभरात मुले बेपत्ता होण्यामागे एखादं मोठं नेटवर्क आहे का? सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून गेल्या ६ वर्षांचा डेटा सादर करण्यास सांगितले आहे.

Updated On: Feb 10, 2026 | 06:55 PM
  • देशभरात मुले बेपत्ता होण्याचे प्रमाण वाढले!
  • सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले राज्यांचे कान
  • ६ वर्षांचा डेटा मागवला
Supreme Court on Missing Children Case: देशभरातून मुले बेपत्ता होण्याच्या वाढत्या घटनांची सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. या घटनांमागे एखादे देशव्यापी आणि संघटित गुन्हेगारी नेटवर्क (Organized Network) कार्यरत आहे का, याचा शोध घेण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. मुलांच्या सुरक्षेशी संबंधित हा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत.

विशिष्ट ‘पॅटर्न’ शोधण्याचे न्यायालयाचे आदेश

न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. “मुलांचे अपहरण ही केवळ एक सुटी घटना आहे की त्यामागे काही विशिष्ट ‘पॅटर्न’ किंवा टोळी काम करत आहे, हे समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे,” असे खंडपीठाने म्हटले आहे. यासाठी सर्व राज्यांकडून तातडीने माहिती गोळा करण्याचे निर्देश केंद्राला देण्यात आले आहेत.

Manipur violence : मणिपूरमध्ये पुन्हा हिंसाचार! घरांची जाळपोळ, ५ दिवसांसाठी इंटरनेट बंद, अंदाधुंद गोळीबारानंतर संचारबंदी लागू

निष्काळजी राज्यांविरोधात कठोर कारवाईचा इशारा

सुनावणीदरम्यान केंद्राने माहिती दिली की, काही राज्ये अद्याप बेपत्ता मुलांचा डेटा सामायिक करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. यावर न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. गेल्या ६ वर्षांचा संपूर्ण रेकॉर्ड संकलित करून तो महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर अपलोड करावा. जे राज्य माहिती देण्यास सुस्ती दाखवतील, त्यांच्याविरोधात कठोर आदेश काढले जातील, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

सुटका केलेल्या मुलांच्या मुलाखती घेण्याची सूचना

गुन्हेगारांच्या टोळीपर्यंत पोहोचण्यासाठी न्यायालयाने सरकारला एक मोलाचा सल्ला दिला आहे. ज्या मुलांची अपहरणकर्त्यांच्या तावडीतून सुटका करण्यात आली आहे, त्यांच्या मुलाखती घ्याव्यात. या मुलांशी संवाद साधल्यास गुन्हेगारांच्या कार्यपद्धतीची (Modus Operandi) माहिती मिळेल. तसेच, अपहरणामागचा मुख्य हेतू (भिक मागणे, मानवी तस्करी इ.) स्पष्ट होईल. भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी ‘अॅक्शन प्लॅन’ तयार करता येईल.

Rahul Gandhi : ‘माजी लष्करप्रमुख खोटे बोलत नाहीत’, नरवणे यांच्या पुस्तकावरून राहुल गांधींचा सरकारवर हल्लाबोल

Published On: Feb 10, 2026 | 06:55 PM

Topics:  

