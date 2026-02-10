Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

कार चालवताना ‘हा’ वेग ठेवा, मिळेल बेस्ट मायलेज! वाहनचालकांनी ‘ही’ माहिती नक्की वाचा

अनेकदा कार चालवताना योग्य मायलेज मिळत नाही. अशावेळी, मग प्रश्न उद्भवतो की योग्य मायलेज मिळवण्यासाठी कोणत्या स्पीडवर कार चालवावी. चला याबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 10, 2026 | 06:56 PM
फोटो सौजन्य: iStock

फोटो सौजन्य: iStock

Follow Us:
Follow Us:
  • प्रत्येक कार चालक उत्तम मायलेजच्या शोधात असतो
  • कार चालवताना उत्तम मायलेज कसा मिळेल?
  • जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
आजही ग्राहक कार खरेदी करताना तिच्या Mileage वर विशेष लक्षकेंद्रित करत असतो. मात्र, जेव्हा प्रत्यक्षात कार चालवण्याची वेळ येते तेव्हा मात्र हवा तास मायलेज मिळत नाही. मात्र, एका ठराविक वेगात कार चालवल्यास तुम्हाला उत्तम मायलेज मिळण्याची शक्यता आहे.

आजच्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती सातत्याने वाढता दिसत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक कार मालकाची इच्छा असते की त्यांच्या कारने कमी इंधनात जास्त मायलेज द्यावा. मात्र मायलेजबाबत अनेकदा लोकांच्या मनात विविध गैरसमज असतात. काहींच्या मते खूप हळू कार चालवल्यास मायलेज वाढते, तर काही जणांना वाटते की वेगात कार चालवणे अधिक किफायतशीर ठरते. प्रत्यक्षात या दोन्ही गोष्टींमध्ये एक ठरावीक वेग असा असतो, ज्यावर कार सर्वाधिक चांगले मायलेज देते. योग्य वेग आणि संतुलित ड्रायव्हिंग पद्धत अवलंबल्यास कारची फ्युएल एफिशियन्सी लक्षणीयरीत्या सुधारता येते.

Tata Punch Turbo vs Maruti Suzuki Fronx Turbo: दोघांपैकी कोणत्या SUV मध्ये जास्त दम?जाणून घ्या

मायलेजसाठी कोणता वेग सर्वोत्तम?

बहुतेक पेट्रोल आणि डिझेल कारसाठी 70 ते 90 किलोमीटर प्रति तास हा वेग सर्वाधिक संतुलित मानला जातो. हायवेवर कार टॉप गिअरमध्ये 70–80 किमी/तास वेगात चालवल्यास इंजिनवर अनावश्यक ताण येत नाही आणि इंधनाचा वापर नियंत्रित राहतो. त्यामुळे या वेगमर्यादेत कार तिच्या बेस्ट मायलेजच्या जवळ पोहोचते.

शहरात मात्र वाहतूक, सिग्नल आणि वारंवार थांबावे लागल्याने जास्त वेग शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीत 40 ते 50 किमी/तास वेगात स्मूथ आणि स्थिर ड्रायव्हिंग करणे अधिक फायदेशीर ठरते.

कारचे मायलेज कमी करणाऱ्या या चुकांपासून सावध रहा

खूप जास्त वेगात कार चालवल्यास इंजिनला अधिक मेहनत घ्यावी लागते. 100 किमी/तासांपेक्षा जास्त वेगावर हवेचा दाबही वाढतो, त्यामुळे इंधनाची खपत झपाट्याने होते. तसेच चुकीच्या गिअरमध्ये कार चालवणे मायलेजसाठी घातक ठरते. वारंवार ब्रेक लावणे आणि अचानक ॲक्सेलरेटर दाबणे ही इंधन वाया घालवणारी सर्वात मोठी चूक आहे.

February 2026 मध्ये Honda कडून ग्राहकांना खास गिफ्ट! ‘या’ Cars वर लाखो रुपये वाचवण्याची संधी

मायलेज वाढवण्यासाठी प्रभावी उपाय

हायवेवर तुमच्या कारमध्ये क्रूझ कंट्रोलचा पर्याय असल्यास त्याचा वापर नक्की करा. यामुळे एकसारखा वेग राखला जातो आणि मायलेज सुधारते. टायरमध्ये नेहमी योग्य प्रमाणात हवा ठेवा, कारण कमी हवा असलेल्या टायरमुळे जास्त फ्रिक्शन निर्माण होते. तसेच एसीचा वापरही गरजेपुरता आणि योग्य पद्धतीने केल्यास इंधनाची बचत करता येते.

Web Title: Car care tips best speed for good mileage in cars

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 10, 2026 | 06:56 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Tata Punch Turbo vs Maruti Suzuki Fronx Turbo: दोघांपैकी कोणत्या SUV मध्ये जास्त दम?जाणून घ्या
1

Tata Punch Turbo vs Maruti Suzuki Fronx Turbo: दोघांपैकी कोणत्या SUV मध्ये जास्त दम?जाणून घ्या

US-India ट्रेड डीलमुळे ‘ही’ प्रीमियम बाईक नाही होणार स्वस्त, यामागील नेमकं कारण म्हणजे काय?
2

US-India ट्रेड डीलमुळे ‘ही’ प्रीमियम बाईक नाही होणार स्वस्त, यामागील नेमकं कारण म्हणजे काय?

February 2026 मध्ये Honda कडून ग्राहकांना खास गिफ्ट! ‘या’ Cars वर लाखो रुपये वाचवण्याची संधी
3

February 2026 मध्ये Honda कडून ग्राहकांना खास गिफ्ट! ‘या’ Cars वर लाखो रुपये वाचवण्याची संधी

February 2026 मध्ये Maruti Suzuki च्या ‘या’ Cars वर मिळतेय भरघोस डिस्काउंट
4

February 2026 मध्ये Maruti Suzuki च्या ‘या’ Cars वर मिळतेय भरघोस डिस्काउंट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कार चालवताना ‘हा’ वेग ठेवा, मिळेल बेस्ट मायलेज! वाहनचालकांनी ‘ही’ माहिती नक्की वाचा

कार चालवताना ‘हा’ वेग ठेवा, मिळेल बेस्ट मायलेज! वाहनचालकांनी ‘ही’ माहिती नक्की वाचा

Feb 10, 2026 | 06:56 PM
Supreme Court on Missing Children: मुलांच्या अपहरणामागे मोठं रॅकेट? सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला चपराक; म्हणाले…

Supreme Court on Missing Children: मुलांच्या अपहरणामागे मोठं रॅकेट? सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला चपराक; म्हणाले…

Feb 10, 2026 | 06:55 PM
Third Mumbai Land Acquisition: तिसऱ्या मुंबईसाठीच्या भूसंपादन–भूवाटप धोरणास मान्यता, मुख्यमंत्र्‍यांचा महत्त्वाचा निर्णय

Third Mumbai Land Acquisition: तिसऱ्या मुंबईसाठीच्या भूसंपादन–भूवाटप धोरणास मान्यता, मुख्यमंत्र्‍यांचा महत्त्वाचा निर्णय

Feb 10, 2026 | 06:54 PM
८३ व्या वर्षी अमिताभ बच्चन घेणार निवृत्ती? वक्तव्यानंतर निवृत्तीच्या चर्चांना उधाण, म्हणाले, “मी माझ्या आयुष्याचा एक ..”

८३ व्या वर्षी अमिताभ बच्चन घेणार निवृत्ती? वक्तव्यानंतर निवृत्तीच्या चर्चांना उधाण, म्हणाले, “मी माझ्या आयुष्याचा एक ..”

Feb 10, 2026 | 06:51 PM
Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Feb 10, 2026 | 06:48 PM
Nashik Crime : बापरे! वर्षभरात १८९ बलात्कार तर ६३ हत्या; नाशिक जिल्ह्यातील धक्कादायक आकडेवारी

Nashik Crime : बापरे! वर्षभरात १८९ बलात्कार तर ६३ हत्या; नाशिक जिल्ह्यातील धक्कादायक आकडेवारी

Feb 10, 2026 | 06:45 PM
PAK vs USA , T-20 World Cup 2026 : पाकिस्तानने टॉस गमावला! USA संघाचा प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय 

PAK vs USA , T-20 World Cup 2026 : पाकिस्तानने टॉस गमावला! USA संघाचा प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय 

Feb 10, 2026 | 06:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur News : रस्त्यावर झाडं कोसळल्याने एका पोलीस कर्मचाऱ्यासह दोघं जखमी

Kolhapur News : रस्त्यावर झाडं कोसळल्याने एका पोलीस कर्मचाऱ्यासह दोघं जखमी

Feb 10, 2026 | 06:21 PM
Shambhuraj Desai : “धनशक्तीच्या विरोधात सामान्य लोकांनी निवडणूक जिंकली” – शंभूराज देसाई

Shambhuraj Desai : “धनशक्तीच्या विरोधात सामान्य लोकांनी निवडणूक जिंकली” – शंभूराज देसाई

Feb 10, 2026 | 06:17 PM
Vasai : वसईत ज्ञानाचा जागतिक संगम! IC3ET 2026 आंतरराष्ट्रीय परिषद यशस्वी

Vasai : वसईत ज्ञानाचा जागतिक संगम! IC3ET 2026 आंतरराष्ट्रीय परिषद यशस्वी

Feb 10, 2026 | 03:34 PM
आकाशात अवतरला ‘देवदूत’; मेडिकल विद्यार्थी आर्यन लोलयेकरच्या प्रसंगावधानामुळे वाचला प्रवाशाचा जीव

आकाशात अवतरला ‘देवदूत’; मेडिकल विद्यार्थी आर्यन लोलयेकरच्या प्रसंगावधानामुळे वाचला प्रवाशाचा जीव

Feb 10, 2026 | 03:31 PM
Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Feb 09, 2026 | 03:43 PM
वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM