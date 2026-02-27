5 महिन्यांपूर्वीच गरोदरपणाची बातमी शेअर करण्याची घाई नको! ‘या’ २ चाचण्या महत्त्वाच्या, तज्ज्ञ काय सांगतात?

Parenting Why Pregnancy News Break After 5 Months Gynecologist Reveals Real Reason
गरोदरपणाची आनंदाची बातमी लगेच सार्वजनिक न करता किमान पाच महिने थांबण्याचा सल्ला तज्ज्ञ देतात. राजस्थानमधील Dr. Kirti Sharma यांच्या मते, गर्भधारणा जाहीर करण्यापूर्वी NT स्कॅन आणि अॅनोमली स्कॅन या चाचण्या करणे आवश्यक आहे.
When To Share Pregnancy News: लग्न आयुष्यातला सुंदर टप्पा मानला जातो. त्यानंतर प्रतिक्षा असते ती पुढच्या सुंदर टप्प्याची संतती सुखाची. कुटुंबातील प्रत्येकजण नवीन पाहुण्याच्या आगमनाच्या बातमीची वाट पाहत असतो. यासगळ्यात जोडप्यावर वेगळाच दबाव असतो. गरोदरपणाच्या काळात स्त्रीवर खूप दबाव येतो. परंतु या काळात शहाणपणाने वागले पाहिजे. गर्भधारणेनंतर लगेचच कधीही तुमची गर्भधारणा जास्त लोकांसोबत शेअर करू नयेत. ही आनंदाची बातमी असली तरीही ती सार्वजनिकरित्या सांगण्यासाठी किमान पाच महिने वाट पाहणे आवश्यक आहे. पण असं का याबाबत बोलताना तज्ज्ञांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
राजस्थानमधील पाली येथील ओम हॉस्पिटलमधील स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि प्रसूतीतज्ज्ञ डॉ. कीर्ती शर्मा यांनी अलीकडेच इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली. तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले की त्या त्यांच्या रुग्णांना गर्भधारणेच्या पाच महिन्यांपर्यंत सार्वजनिकरित्या गर्भधारणेची आनंदाची बातमी जाहीर करू नका असा सल्ला देतात.
तज्ज्ञ गर्भधारणा जाहीर करण्यापूर्वी २ चाचण्या करण्याचा सल्ला देतात. त्यानंतर ही बातमी सार्वजनिक करण्याचा सल्ला देतात. NT स्कॅन आणि अॅनोमली स्कॅन या दोन चाचण्या करण्याच्या शिफारस करतात. एक स्त्रीरोगतज्ज्ञ म्हणून, त्यांनी याची कारणं स्पष्ट केली आहेत.
NT स्कॅन का आवश्यक आहे?
पहिल्या तीन महिन्यांत म्हणजे11 -12 आठवड्यात NT स्कॅन आवश्यक आहे. कारण या काळात बाळाच्या गुणसूत्रांची तपासणी करणे आवश्यक असते. ज्यामुळे डाउन सिंड्रोमचा धोका असल्याच तो निश्चित करण्यात मदत होऊ शकते.
अॅनोमली स्कॅन का आवश्यक आहे?
अॅनोमली स्कॅन हा 18 ते 22 आठवड्यांच्या दरम्यान केला जातो. यामध्ये बाळाच्या प्रत्येक अवयवाची तपशीलवार तपासणी केली जाते. यासाठी 20 मिनिटं ते 1 तास लागू शकतो. या स्कॅनमध्ये 90% स्ट्रक्चरल समस्या आढळतात. आकडेवारी दर्शवते की अंदाजे 2-3% गर्भधारणेमध्ये विसंगती आढळू शकतात. याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही घाबरून जावे, तर तुम्ही विचारपूर्वक पावले उचलणे आवश्यक असते.
अगदी पुर्वीपासून असं मानलं जायची की गरोदर असल्याची बातमी लगेच सार्वजनिक करु नयेत. अगदी घरातल्या वृद्ध महिलाही 3 महिने ही बातमी शेअर करू नकात असा सल्ला देत. कारण या काळात गर्भपात होण्याचा धोका जास्त असतो. माहितीच्या अभावामुळे अशी परिस्थिती उद्भवू शकते. पण भारतीय संस्कृतीत अशी परिस्थिती ही जादूटोणा आणि वाईट नजरेमुळे होते असे फार पूर्वीपासून मानले जात आहे. त्यामुळे असं मानण्यात येतं पण प्रत्यक्षात यामागे काही वैज्ञानिक कारणे आहेत. सुरुवातीचे ३ महिने हे आईसाठी आणि पोटातील गर्भासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असतात. या काळात बाळाच्या आरोग्याशी आणि त्याच्या संबंधित विकासाशी गोष्टींची काळजी घेणं फार महत्त्वाच असतं. अन्यथा गर्भपाताचेही धोके संभवतात. म्हणून, एकदा तुम्ही या दोन चाचण्या केल्या की, तुम्ही ही चांगली बातमी साजरी करण्यासाठी करु शकता.