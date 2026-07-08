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वेदांत बंडगर हत्येप्रकरणी ‘एन.जी. ग्रुप’वर मकोकाचा फास; टोळीप्रमुख निलेश गडदेसह नऊ जणांवर कारवाई

Updated On: Jul 08, 2026 | 10:04 PM IST
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सारांश

वेदांत बंडगर हत्याप्रकरणी सांगली पोलिसांनी मोठी कारवाई करत 'एन.जी. ग्रुप' या संघटित गुन्हेगार टोळीवर मकोका लागू केला आहे. टोळीप्रमुख निलेश गडदेसह नऊ आरोपींवर कारवाईला मंजुरी मिळाल्याने या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.

वेदांत बंडगर हत्येप्रकरणी 'एन.जी. ग्रुप'वर मकोकाचा फास; टोळीप्रमुख निलेश गडदेसह नऊ जणांवर कारवाई

वेदांत बंडगर हत्येप्रकरणी 'एन.जी. ग्रुप'वर मकोकाचा फास; टोळीप्रमुख निलेश गडदेसह नऊ जणांवर कारवाई

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विस्तार

सांगली : सांगली शहराला हादरवून सोडणाऱ्या शाळकरी विद्यार्थी वेदांत मारुती बंडगर हत्येप्रकरणी मोठी कारवाई करत पोलिसांनी अखेर ‘एन.जी. ग्रुप’ या संघटित गुन्हेगार टोळीवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) लागू केला आहे. टोळीप्रमुख निलेश विठोबा गडदे याच्यासह नऊ आरोपींवर मकोकाची कारवाई करण्यास कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक रंजन कुमार शर्मा यांनी मंजुरी दिली आहे.

या कारवाईत निलेश गडदे, किरण लोखंडे, विशाल चौगुले, नानासो उर्फ सागर चौगुले, अतुल वायदंडे, संदेश उर्फ सॅडी घागरे, एक अल्पवयीन, मलिक शेख आणि महंमद नदाफ यांचा समावेश आहे.

२०१७ पासून जिल्ह्यात दहशत

पोलीस तपासात निलेश गडदे याने ‘एन.जी. ग्रुप’ या संघटित गुन्हेगार टोळीची स्थापना करून २०१७ पासून सांगली जिल्ह्यात दहशत निर्माण केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. टोळीविरुद्ध खून, खुनाचा प्रयत्न, खंडणी, अपहरण, मारहाण, विनयभंग, जीवे मारण्याच्या धमक्या तसेच अंमली पदार्थांच्या लागवडीसारखे गंभीर गुन्हे विविध पोलीस ठाण्यांत दाखल आहेत.

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खंडणीच्या वादातून वेदांतचा बळी

मिरज तालुक्यातील रेल्वे मालधक्का कामाच्या ठेक्यावरून झालेल्या वादातून या गुन्ह्याची पार्श्वभूमी तयार झाली. ठेकेदार लक्ष्मण खरात यांना धमकावत खंडणीची मागणी करण्यात आली. त्याविरोधात हमाल पंचायतीचे नेते बाळासाहेब बंडगर पुढे सरसावल्यानंतर गडदे टोळीने सूड उगविण्याचा कट रचला. बाळासाहेब बंडगर यांच्यावर हल्ला करण्याच्या उद्देशाने सांगलीत आलेल्या आरोपींकडून त्यांच्या घरासमोर अंगणात बसलेल्या निरपराध वेदांत बंडगर याच्यावर गोळीबार करण्यात आला. या थरारक घटनेत वेदांतचा मृत्यू झाला आणि संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट उसळली.

तपासातून संघटित गुन्हेगारीचे धागेदोरे

संजयनगर पोलीस ठाण्यातील या गुन्ह्याचा तपास पोलीस निरीक्षक संजीव झाडे यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आला. तपासात वेदांत हत्येमागे संपूर्ण एन.जी. ग्रुप सक्रिय असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर मकोका लागू करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. सरकारी अभियोक्ता ज्योती डाके यांच्या अभिप्रायानंतर पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी प्रस्ताव विशेष पोलीस महानिरीक्षकांकडे पाठविला. त्यानंतर आरोपींवर मकोका लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

विशेष पोलीस महानिरीक्षक रंजन कुमार शर्मा, अपर पोलीस अधीक्षक कल्पना बारवकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक संजीव झाडे व त्यांच्या तपास पथकाने ही कारवाई केली.

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संघटित गुन्हेगारीविरोधातील मोठा दणका

वेदांत बंडगर हत्येनंतर आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी, अशी जोरदार मागणी होत होती. आता गडदे टोळीवर मकोका लागू झाल्याने संघटित गुन्हेगारीविरोधातील ही सांगली पोलिसांची मोठी आणि निर्णायक कारवाई मानली जात आहे.

Web Title: Vedant bandgar murder ng group mcoca action sangli

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Published On: Jul 08, 2026 | 10:04 PM

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