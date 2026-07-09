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Mahabharata Story: कुंतीच्या हातचे लाडू खाताच भीमाला का आला ढेकर? जाणून घ्या महाभारतातील कथा

Updated On: Jul 09, 2026 | 03:40 PM IST
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सारांश

ही कथा महाभारतातील अधिकृत प्रसंग म्हणून उपलब्ध नाही; मात्र महाराष्ट्रात प्रचलित लोककथांमध्ये आणि कीर्तन-प्रवचन परंपरेत "कुंतीच्या हातचे लाडू खाताच भीमाला ढेकर आला" ही कथा भक्तिभाव, मातृप्रेम आणि अन्नाच्या पवित्रतेचे महत्त्व सांगण्यासाठी सांगितली जाते. त्याचसंदर्भात थोडक्यात माहिती जाणून घेऊया

फोटो सौजन्य- chatgpt

फोटो सौजन्य- chatgpt

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विस्तार
  • मेजवानीचे आयोजन कुठे केले होते?
  • भीमाचे पोट का? भरत नव्हते
  • श्रीकृष्णाने कुंती मातेला काय सांगितले
 

महाभारतातील भीमसेन हा अपार शक्ती, अतुलनीय पराक्रम आणि प्रचंड भूक यासाठी प्रसिद्ध होता. असे म्हटले जाते की, एका वेळच्या जेवणात तो अनेक वीरांइतके अन्न सहज खाऊ शकत असे. पण अशी एक लोककथा सांगितली जाते की, ज्यामध्ये भीमाला कितीही स्वादिष्ट पदार्थ खाऊ घातले तरी समाधान मिळाले नाही; मात्र आई कुंतीच्या हातचे काही लाडू खाताच त्याला समाधानाचा ढेकर आला. या कथेत आईच्या मायेचे आणि अन्नातील भावनेचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.

राजवाड्यातील मेजवानी

महायुद्धानंतर एकदा हस्तिनापूरात मोठी मेजवानी आयोजित करण्यात आली. राजस्वयंपाक्यांनी अनेक प्रकारचे स्वादिष्ट पदार्थ, मिठाया आणि पक्वान्ने तयार केली. भीमाने मनसोक्त जेवण केले. सर्वांना वाटले की आता त्याचे पोट भरले असेल.
पण भीम म्हणाला, “जेवण उत्तम आहे, पण आजही मन भरल्यासारखे वाटत नाही.” हे ऐकून सर्वजण आश्चर्यचकित झाले.

श्रीकृष्णांचे स्मित

भगवान श्रीकृष्ण भीमाकडे पाहून मंद हसले. त्यांनी कुंतीमातेकडे पाहिले आणि म्हणाले, “माते, तुम्ही स्वतः काही लाडू तयार कराल का?” कुंतीने प्रेमाने होकार दिला. तिने स्नान करून देवपूजा केली, मनोभावे भगवानाचे स्मरण केले आणि शुद्ध तूप, गव्हाचे पीठ, गूळ आणि सुगंधी वेलची घालून साधे पण प्रेमाने ओथंबलेले लाडू तयार केले.

आईच्या हातचा प्रसाद

कुंतीने भीमाला स्वतःच्या हाताने एक लाडू दिला. भीमाने तो शांतपणे खाल्ला. दुसरा लाडू खाल्ल्यानंतर त्याच्या तोंडून मोठा समाधानाचा ढेकर आला. भीम हसत म्हणाला, “आई, आता माझे पोटच नाही, मनही भरले” आणि सभेत उपस्थित सर्वजण भावूक झाले.

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श्रीकृष्णांचा उपदेश

श्रीकृष्ण म्हणाले, “भीमा, अन्नाची चव केवळ तूप, साखर किंवा मसाल्यांत नसते. अन्नात प्रेम, माया, आशीर्वाद आणि निःस्वार्थ भावना मिसळली असेल, तर ते अमृतासमान होते. आईच्या हातच्या अन्नाला म्हणूनच वेगळे स्थान आहे.” भीमाने आईच्या चरणी मस्तक ठेवले आणि म्हणाला, “माते, तुमच्या हातच्या एका लाडूत जे समाधान आहे, ते राजवाड्यातील शेकडो पदार्थांतही नाही.”

कथेचा संदेश

या लोककथेतून आपल्याला काही सुंदर जीवनमूल्ये शिकायला मिळतात. आईच्या हातच्या अन्नात माया आणि आशीर्वाद असतो. अन्नाची खरी गोडी प्रेमात असते.

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“कुंतीच्या हातचे लाडू खाताच भीमाला ढेकर आला” ही कथा ऐतिहासिक किंवा महाभारतातील अधिकृत घटना नसून लोकपरंपरेत प्रचलित असलेली एक भावस्पर्शी आख्यायिका आहे. या कथेचा मुख्य संदेश असा आहे की, आईच्या हातच्या अन्नामध्ये केवळ चव नसते, तर तिचे प्रेम, आशीर्वाद आणि वात्सल्य मिसळलेले असते. म्हणूनच भारतीय संस्कृतीत आईच्या हातच्या घासाला अमृतासमान मानले जाते

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

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Frequently Asked Questions

  • Que: कुंतीच्या हातचे लाडू खाताच भीमाला ढेकर आल्याची कथा महाभारतात आहे का?

    Ans: नाही. ही कथा महाभारतातील अधिकृत प्रसंग नसून महाराष्ट्रातील लोककथा, कीर्तन आणि प्रवचन परंपरेत प्रचलित आहे.

  • Que: श्रीकृष्णांनी कुंतीमातेला लाडू बनवण्यास का सांगितले?

    Ans: आईच्या हातच्या अन्नातील प्रेम आणि वात्सल्याचे महत्त्व सर्वांना समजावे, यासाठी श्रीकृष्णांनी कुंतीला लाडू बनवण्यास सांगितल्याचे या लोककथेत वर्णन आहे.

  • Que: या कथेचा मुख्य संदेश काय आहे?

    Ans: आईच्या हातच्या अन्नात प्रेम, माया आणि आशीर्वाद असतो. अन्नाची खरी गोडी भावनेत असते, हा या कथेचा संदेश आहे.

Web Title: Mahabharata story why did bhima burp after eating kunti laddus know the fascinating tale

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Published On: Jul 09, 2026 | 03:40 PM

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