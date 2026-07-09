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Sangli Crime: शेताच्या हद्दीच्या वादाने घेतलं रक्तरंजित वळण; तलवारीने सपासप वार, पाच जण गंभीर

Updated On: Jul 09, 2026 | 01:08 PM IST
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सारांश

सांगली जिल्ह्यातील येडेनिपाणी येथे शेतजमिनीच्या हद्दीच्या वादातून दोन गटांमध्ये हिंसक संघर्ष झाला. तलवार आणि दगडाने झालेल्या हल्ल्यात एकाच कुटुंबातील पाच जण गंभीर जखमी झाले. या प्रकरणी दोन जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलीस पुढील तपास करत आहेत.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • शेतजमिनीच्या हद्दीच्या वादातून दोन गटांमध्ये तलवार आणि दगडाने हल्ला.
  • जीवघेण्या हल्ल्यात एकाच कुटुंबातील पाच जण गंभीर जखमी.
  • दोन आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल; कुरळप पोलीस पुढील तपास करत आहेत.
सांगली: सांगली येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शेतजमिनीच्या हद्दीच्या वादाने बुधवारी हिंसक वळण घेतले. जुन्या वादातून दोन गट आमनेसामने आले आणि त्याचे रूपांतर तलवार व दगडांनी झालेल्या जीवघेण्या हल्ल्यात झाले. या घटनेत एकाच कुटुंबातील पाच जण गंभीर जखमी झाले असून संपूर्ण गावात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे. घडलेली घटना वाळवा तालुक्यातील येडेनिपाणी गावातील आहे.

काय नेमकं प्रकरण?

बुधवारी दुपारी सुमारे दीडच्या सुमारास येडेनिपाणी गावातील सार्वजनिक रस्त्यावर ही घटना घडली. शेतजमिनीच्या हद्दीचा आणि शेतातील हत्तीगवत काढण्याच्या कारणावरून सुरू असलेल्या जुन्या वादातून प्रमोद जाधव यांनी शिवाजी पाटील यांच्याशी वाद घालत मारहाण केल्याचा आरोप आहे. हा प्रकार समजल्यानंतर किशोर पाटील आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी जाब विचारण्यासाठी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यावेळी वाद अधिकच चिघळला आणि आरोपीने घरातून तलवार आणत “तुम्हाला आता जिवंत ठेवत नाही” अशी धमकी देत हल्ला केला. शिवाजी पाटील यांच्या मानेवर वार करण्याचा प्रयत्न केला. हा वार अडवताना बाजीराव हणमंत पाटील यांच्या उजव्या हाताच्या पंजावर गंभीर जखम झाली.

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त्यानंतर प्रमोद जाधव यांनी शिवाजी पाटील यांच्या हातावर व पाठीवर, अरुण पाटील यांच्या मनगटावर व कपाळावर, प्रवीण पाटील यांच्या नाकावर तसेच विजयकुमार पाटील यांच्या डाव्या हातावर तलवारीने वार करून त्यांना गंभीर जखमी केले.

गुन्हा दाखल

विनायक जाधव यांनी हातातील दगडाने मारहाण करत शिवीगाळ व धमकी दिल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. घटनेची माहिती मिळताच कुरळप पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली.याप्रकरणी किशोर बाजीराव पाटील (रा. येडेनिपाणी) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून प्रमोद शिवाजी जाधव (आलुगडे) व विनायक शिवाजी जाधव (आलुगडे, दोघे रा. येडेनिपाणी) यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: येडेनिपाणी, ता. वाळवा (सांगली).

  • Que: वादाचे कारण काय होते?

    Ans: शेतजमिनीची हद्द आणि हत्तीगवत काढण्याचा वाद.

  • Que: या प्रकरणात किती जण जखमी झाले?

    Ans: एकाच कुटुंबातील पाच जण गंभीर जखमी झाले.

Web Title: Sangli crime dispute over farm boundaries takes a bloody turn five seriously injured in a frenzied sword attack

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Published On: Jul 09, 2026 | 01:08 PM

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