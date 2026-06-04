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Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Updated On: Jun 04, 2026 | 03:27 PM IST
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सारांश

राज्य शासनाच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत मिळणारे आर्थिक अनुदान अचानक बंद झाल्याने सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

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राज्य शासनाच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत मिळणारे आर्थिक अनुदान अचानक बंद झाल्याने सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. योजनेचे पैसे बंद होण्यामागील कारण जाणून घेण्यासाठी आणि त्याबाबत प्रशासनाकडे जाब विचारण्यासाठी महिला मोठ्या संख्येने जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाल्या.

Follow Us:
विस्तार

 

राज्य शासनाच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत मिळणारे आर्थिक अनुदान अचानक बंद झाल्याने सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. योजनेचे पैसे बंद होण्यामागील कारण जाणून घेण्यासाठी आणि त्याबाबत प्रशासनाकडे जाब विचारण्यासाठी महिला मोठ्या संख्येने जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाल्या.

Web Title: Solapur our very support has been snatched away outcry as installments under the ladki bahin scheme are halted

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Published On: Jun 04, 2026 | 03:27 PM

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