“दीपिका पादुकोण अभिनेत्री नसती तर…”, रणवीर सिंहने एकादाचं सांगून टाकलं….

दीपिका पादुकोणने आपल्या आयुष्यातील एक रंजक पैलू शेअर केला. यावर पती रणवीर सिंह काय म्हणाली पाहुया...

Updated On: Feb 02, 2026 | 05:41 PM
बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध जोडी दीपिका आणि रणवीर सिंह यांनी अलीकडेच एक मुलाखतीत एक मजेशीर गोष्ट सांगितली. यावेळी दीपिका पादुकोणने आपल्या आयुष्यातील एक रंजक पैलू शेअर केला. ती म्हणाली की अभिनयाची वाट मिळाली नसती, तर त्यांनी स्वतःला इंटीरियर डिझायनर म्हणून पाहिलं असतं. मात्र, यावर पती रणवीर सिंह यांचे मत वेगळे आहे. रणवीर यांच्या मते दीपिका एक उत्कृष्ट वकील ठरल्या असत्या.

हा मजेशीर संवाद दीपिका एका पब्लिकेशनसाठी इंटरॅक्शन करत असताना समोर आला. विशेष म्हणजे, आजवर दीपिकाने पडद्यावर वकीलाची भूमिका साकारलेली नाही, त्यामुळे रणवीरची ही कल्पना चाहत्यांसाठीही कुतूहल आणि उत्सुकता वाढवणारी ठरली आहे.

हा क्षण केवळ साधेपणा आणि रिलेटेबल वाटल्यामुळेच नाही, तर या स्टार कपलमध्ये एकमेकांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा, क्षमतेचा आणि विचारांचा ज्या सहजतेने सन्मान केला जातो, तेही सुंदरपणे दाखवतो, म्हणून तो मनाला भिडणारा ठरतो.

The 50 ’शोची धमाकेदार सुरूवात, पहिल्याच दिवशी बाहेर पडला ‘हा’ स्पर्धक; कधी आणि कुठे पाहायचा हा रिअॅलिटी शो? जाणून घ्या सविस्तर

वर्क फ्रंटवर पाहिलं तर रणवीर सिंह सध्या धुरंधरला मिळणाऱ्या जबरदस्त प्रतिसादाचा आनंद घेत आहे. त्याच्या अभिनयाची जोरदार चर्चा सुरू असून, धुरंधर पार्ट 2 आधीच चर्चेत आहे. सध्या रणवीर अशा टप्प्यावर आहेत, जिथे त्यांचं कामच त्यांच्या यशाची साक्ष देत आहे.

दुसरीकडे दीपिका पादुकोणचा पुढील प्रोजेक्ट्सची यादी तितकीच रोमांचक आहे. ती लवकरच किंगमध्ये दिसणार असून, दिग्दर्शक अ‍ॅटली यांच्या पुढील चित्रपटाचीही तयारी करत आहे. ज्याबाबत आधीपासूनच प्रचंड उत्सुकता आहे.

Pak मध्ये बंदी असूनही, ‘Dhurandhar’ नेटफ्लिक्सच्या टॉप चार्ट लिस्टवर; शेजारच्या देशात भारतीय चित्रपटाचा डंका!

दोन्ही कलाकार आपल्या-आपल्या करिअरमध्ये नवनव्या उंचीवर पोहोचत असतानाच, पर्यायी करिअरबद्दलची ही छोटीशी पण उबदार चर्चा त्यांच्या नात्याची खरी खूबसूरती उलगडून दाखवते—जिथे कौतुक, विनोद आणि एकमेकांवरील विश्वास केंद्रस्थानी आहे.

Published On: Feb 02, 2026 | 05:41 PM

