THANE : घरगुती गॅस सिलिंडर दरवाढीविरोधात ठाण्यात राष्ट्रवादीचे आंदोलन

ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला कार्यकर्त्यांनी घरगुती गॅस सिलिंडर दरवाढीविरोधात अनोखे आंदोलन केले. आंदोलनकर्त्यांनी चूल पेटवून त्यावर स्वयंपाक करत केंद्र सरकारच्या धोरणांचा निषेध केला.

Mar 07, 2026 | 03:09 PM

ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला कार्यकर्त्यांनी घरगुती गॅस सिलिंडर दरवाढीविरोधात अनोखे आंदोलन केले. आंदोलनकर्त्यांनी चूल पेटवून त्यावर स्वयंपाक करत केंद्र सरकारच्या धोरणांचा निषेध केला. महिला दिनानिमित्त महिलांच्या हातात “गॅस सिलिंडर हजाराच्या पुढे” अशा आशयाचे फलक झळकले. यावेळी केंद्र सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. वाढत्या गॅस दरांमुळे सर्वसामान्य महिलांवर आर्थिक ताण वाढत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.

Mar 07, 2026 | 03:09 PM

