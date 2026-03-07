Strait of Hormuz: ‘मृत्यूच्या मुखात’ Pushpakआणि Parimalची एन्ट्री; इराणकडून भारतीय जहाजांना सुरक्षा कवच; झाला गुप्त करार?

Indian ships Pushpak and Parimal in Strait of Hormuz : जागतिक व्यापाराचा सर्वात संवेदनशील मार्ग म्हणून ओळखली जाणारी ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) सध्या अमेरिका-इराण युद्धामुळे युद्धभूमी बनली आहे. हुथी बंडखोर आणि इराणच्या लष्करी हालचालींमुळे या मार्गाला ‘मृत्यूचे मुख’ म्हटले जात आहे. मात्र, अशा भयानक परिस्थितीतही भारतीय मालवाहू जहाजांनी या मार्गावरून आपला प्रवास सुरू ठेवून जगाला चकित केले आहे. चीनच्या पावलावर पाऊल ठेवत भारताने इराणसोबत एखादा गुप्त करार केला आहे का, असा प्रश्न आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उपस्थित केला जात आहे.
मरीन ट्रॅकिंग डेटावरून मिळालेल्या माहितीनुसार, ‘पुष्पक’ आणि ‘परिमल’ ही दोन भारतीय मालवाहू जहाजे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून पूर्ण वेगाने जाताना दिसली आहेत. जिथे जगातील इतर देश आपली जहाजे या मार्गावरून नेण्यास कचरत आहेत, तिथे भारतीय जहाजे कोणत्याही भीतीशिवाय हा प्रवास करत आहेत. जाणकारांच्या मते, इराणने भारताला आश्वासन दिले असावे की “भारतीय ध्वज” फडकवणाऱ्या जहाजांवर कोणतेही हल्ले केले जाणार नाहीत. हा विश्वास दोन्ही देशांमधील वाढत्या राजनैतिक संबंधांचा परिणाम मानला जात आहे.
ही जहाजे या मार्गावरून जात असतानाच, भारत आणि इराणमध्ये उच्चस्तरीय बैठका पार पडल्या आहेत. इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अरघची यांनी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी फोनवर सविस्तर चर्चा केली. त्यापाठोपाठ इराणचे उपपरराष्ट्र मंत्री सईद खातीबजादेह यांनी दिल्लीत येऊन जयशंकर यांची भेट घेतली. या भेटींमुळेच भारतीय जहाजांच्या सुरक्षित प्रवासाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे बोलले जात आहे.
As many as 37 Indian-flagged ships with over 1,000 seafarers are stuck in the Persian Gulf, the Gulf of Oman and the adjoining sea areas as the key shipping route through the #StraitOfHormuz is closed due to the ongoing military actions and the #WestAsiaCrisis.… — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) March 4, 2026
भारतीय जहाजांच्या या सुरक्षित वावरादरम्यान, इराणच्या ‘इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड्स’ने (IRGC) अमेरिकेला मोठा इशारा दिला आहे. अमेरिकेने या मार्गावरील जहाजांना सुरक्षा देण्याचे जाहीर केल्यावर, IRGC ने प्रत्युत्तर दिले की, “आम्ही अमेरिकेची वाट पाहत आहोत.” त्यांनी अमेरिकेला १९८७ मधील ‘ब्रिजटन’ सुपरटँकरला लागलेल्या आगीची आठवण करून दिली. “कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी अमेरिकेने इतिहास लक्षात ठेवावा,” असा सज्जड दम इराणने दिला आहे.
भारत आणि इराणमधील हा करार अशा वेळी समोर आला आहे, जेव्हा अमेरिकेने श्रीलंकेजवळ इराणची ‘आयरिस देना’ ही युद्धनौका बुडवली होती. हे जहाज भारतीय नौदलाच्या ‘मिलान’ सरावातून परतत होते. या घटनेनंतर भारताने मानवतावादी दृष्टिकोनातून इराणी खलाशांना कोची बंदरात आश्रय दिला आहे. भारताची ही भूमिका आणि इराणने भारतीय जहाजांना दिलेली मुभा, हे दोन्ही देशांमधील ‘बॅक चॅनेल डिप्लोमसी’चे जिवंत उदाहरण ठरत आहे.
Ans: भारत आणि इराणमधील वाढत्या राजनैतिक संवादांमुळे इराणने भारतीय जहाजांना हल्ल्यांपासून सुरक्षित ठेवण्याचे आश्वासन दिले असल्याची दाट शक्यता आहे.
Ans: IRGC ने अमेरिकेला १९८७ च्या 'ब्रिजटन' जहाजाच्या आगीची आठवण करून देत, होर्मुझमध्ये लष्करी हस्तक्षेप न करण्याचा सज्जड दम दिला आहे.
Ans: ही दोन भारतीय मालवाहू जहाजे आहेत, जी सध्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून यशस्वीपणे व्यापार करत आहेत.