Strait of Hormuz: ‘मृत्यूच्या मुखात’ Pushpakआणि Parimalची एन्ट्री; इराणकडून भारतीय जहाजांना सुरक्षा कवच; झाला गुप्त करार?

Strait of Hormuz: प्रथम, पुष्पक आणि आता परिमल यांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाताना पाहिले गेले आहे. या व्यापारी मार्गाला सध्या "मृत्यूचे मुख" म्हटले जात आहे. असे मानले जाते की भारताने इराणशी गुप्त करार केला आहे.

Updated On: Mar 07, 2026 | 03:05 PM
Strait of Hormuz: 'मृत्यूच्या मुखात' भारतीय जहाजांची एन्ट्री! इराणशी झाला गुप्त करार? IRGC चा अमेरिकेला इशारा; काय आहे 'पुष्पक' आणि 'परिमल'चा रहस्यमय प्रवास? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • भारतीय जहाजांचा निर्भय प्रवास
  • भारत-इराण गुप्त करार?
  • IRGC चा अमेरिकेला इशारा

Indian ships Pushpak and Parimal in Strait of Hormuz : जागतिक व्यापाराचा सर्वात संवेदनशील मार्ग म्हणून ओळखली जाणारी ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) सध्या अमेरिका-इराण युद्धामुळे युद्धभूमी बनली आहे. हुथी बंडखोर आणि इराणच्या लष्करी हालचालींमुळे या मार्गाला ‘मृत्यूचे मुख’ म्हटले जात आहे. मात्र, अशा भयानक परिस्थितीतही भारतीय मालवाहू जहाजांनी या मार्गावरून आपला प्रवास सुरू ठेवून जगाला चकित केले आहे. चीनच्या पावलावर पाऊल ठेवत भारताने इराणसोबत एखादा गुप्त करार केला आहे का, असा प्रश्न आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उपस्थित केला जात आहे.

‘पुष्पक’ आणि ‘परिमल’चा थरारक प्रवास

मरीन ट्रॅकिंग डेटावरून मिळालेल्या माहितीनुसार, ‘पुष्पक’ आणि ‘परिमल’ ही दोन भारतीय मालवाहू जहाजे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून पूर्ण वेगाने जाताना दिसली आहेत. जिथे जगातील इतर देश आपली जहाजे या मार्गावरून नेण्यास कचरत आहेत, तिथे भारतीय जहाजे कोणत्याही भीतीशिवाय हा प्रवास करत आहेत. जाणकारांच्या मते, इराणने भारताला आश्वासन दिले असावे की “भारतीय ध्वज” फडकवणाऱ्या जहाजांवर कोणतेही हल्ले केले जाणार नाहीत. हा विश्वास दोन्ही देशांमधील वाढत्या राजनैतिक संबंधांचा परिणाम मानला जात आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : WorldWar3: ‘यहूदी राजवटीने मोठी चूक केली’ अयातुल्ला खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्याच ‘X’ अकाउंटवरून इस्रायलसाठी स्फोटक धमकी

राजनैतिक हालचाली आणि दिल्लीतील खलबतं

ही जहाजे या मार्गावरून जात असतानाच, भारत आणि इराणमध्ये उच्चस्तरीय बैठका पार पडल्या आहेत. इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अरघची यांनी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी फोनवर सविस्तर चर्चा केली. त्यापाठोपाठ इराणचे उपपरराष्ट्र मंत्री सईद खातीबजादेह यांनी दिल्लीत येऊन जयशंकर यांची भेट घेतली. या भेटींमुळेच भारतीय जहाजांच्या सुरक्षित प्रवासाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे बोलले जात आहे.

IRGC आणि अमेरिकेचा संघर्ष

भारतीय जहाजांच्या या सुरक्षित वावरादरम्यान, इराणच्या ‘इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड्स’ने (IRGC) अमेरिकेला मोठा इशारा दिला आहे. अमेरिकेने या मार्गावरील जहाजांना सुरक्षा देण्याचे जाहीर केल्यावर, IRGC ने प्रत्युत्तर दिले की, “आम्ही अमेरिकेची वाट पाहत आहोत.” त्यांनी अमेरिकेला १९८७ मधील ‘ब्रिजटन’ सुपरटँकरला लागलेल्या आगीची आठवण करून दिली. “कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी अमेरिकेने इतिहास लक्षात ठेवावा,” असा सज्जड दम इराणने दिला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US military bases: जगाचा नकाशा की अमेरिकेची युद्धछावणी? 80 देशांत पसरलेल्या 800 US लष्करी तळांच्या चक्रव्यूहाचे रहस्य आले समोर

‘आयरिस देना’ प्रकरण आणि कोची बंदरातील आश्रय

भारत आणि इराणमधील हा करार अशा वेळी समोर आला आहे, जेव्हा अमेरिकेने श्रीलंकेजवळ इराणची ‘आयरिस देना’ ही युद्धनौका बुडवली होती. हे जहाज भारतीय नौदलाच्या ‘मिलान’ सरावातून परतत होते. या घटनेनंतर भारताने मानवतावादी दृष्टिकोनातून इराणी खलाशांना कोची बंदरात आश्रय दिला आहे. भारताची ही भूमिका आणि इराणने भारतीय जहाजांना दिलेली मुभा, हे दोन्ही देशांमधील ‘बॅक चॅनेल डिप्लोमसी’चे जिवंत उदाहरण ठरत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: भारतीय जहाजे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून सुरक्षितपणे कशी जात आहेत?

    Ans: भारत आणि इराणमधील वाढत्या राजनैतिक संवादांमुळे इराणने भारतीय जहाजांना हल्ल्यांपासून सुरक्षित ठेवण्याचे आश्वासन दिले असल्याची दाट शक्यता आहे.

  • Que: इराणच्या IRGC ने अमेरिकेला कोणता इशारा दिला आहे?

    Ans: IRGC ने अमेरिकेला १९८७ च्या 'ब्रिजटन' जहाजाच्या आगीची आठवण करून देत, होर्मुझमध्ये लष्करी हस्तक्षेप न करण्याचा सज्जड दम दिला आहे.

  • Que: 'पुष्पक' आणि 'परिमल' ही जहाजे कोणती आहेत?

    Ans: ही दोन भारतीय मालवाहू जहाजे आहेत, जी सध्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून यशस्वीपणे व्यापार करत आहेत.

Published On: Mar 07, 2026 | 03:05 PM

