आता पोलिसांच्या प्रत्येक हालचालीवर नजर; मुंबई पोलिसांना मिळणार अमेरिकन स्टाईल बॉडी-वॉर्न कॅमेरे

अलीकडच्या काळात पोलीस आणि वाहतूक पोलिसांवर हल्ले होण्याच्या घटना वाढताना दिसत आहेत. अनेकदा अशा घटनांमध्ये नेमके काय घडले यावर वाद निर्माण होतात. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि घटनांची अचूक नोंद ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बॉडी-वॉर्न कॅमेऱ्यांमुळे पोलिसांच्या कामकाजाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग उपलब्ध होईल, ज्यामुळे वादग्रस्त परिस्थितीत सत्य परिस्थिती समजणे अधिक सोपे होणार आहे. सध्या सुरुवातीच्या टप्प्यात २३० बॉडी-वॉर्न कॅमेऱ्यांची खरेदी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. भविष्यात या कॅमेऱ्यांची संख्या वाढवून अधिकाधिक पोलिसांना ही सुविधा दिली जाणार आहे.
कर्मचाऱ्यांतील वाद-विवाद कमी होण्यास मदत
पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, कॅमेऱ्यांतील रेकॉर्डिंगमधून स्थिती स्पष्ट होते, यामुळे वाद-विवादाची स्थिती कमी होते. यामुळे निष्पक्ष तपासही केला जाऊ शकतो. या कॅमेऱ्यांमुळे पोलिसांचे वागणेही रेकॉर्ड होणार आहे. जर पोलीस कर्मचा-याच्या वर्तणुकीची तक्रार आली, तर रेकॉर्डिंगच्या आधारे त्याची सत्यता तपासली जाणार आहे.
कॅमेरे करणार घटनेचे रेकॉर्डिंग
