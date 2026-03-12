Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Horror Story : रस्ता की मृत्यूचा मार्ग! एकेक करून सगळ्यांना चिरडून गेला ट्रक! सगळ्यांनी हाक दिली पण…

अमेरिकेतील कुप्रसिद्ध रूट ६६६ या महामार्गाला “द डेविल्स हायवे” म्हटले जात असून त्याबद्दल अनेक भयानक अफवा प्रचलित होत्या.

Updated On: Mar 12, 2026 | 07:11 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

साल २००० मधील ही थरारक कथा अमेरिकेतील कुप्रसिद्ध रूट ६६६ या महामार्गाभोवती फिरते. या रस्त्याला “द डेविल्स हायवे” असे म्हटले जात होते. ६६६ हा अंक सैतानाशी जोडला जात असल्याने या रस्त्याबद्दल अनेक भयानक अफवा आणि गोष्टी प्रचलित होत्या. लोकांमध्ये अशी समजूत होती की या रस्त्यावर गेलेला माणूस परत येत नाही किंवा विचित्र अनुभव घेऊनच बाहेर पडतो.

Horror Story : भयानक हॉस्टेल…! चेहरा काळा, डोळे लाल, प्रवेश करताच दिसते ‘ती’ ची सावली, कथा वाचताच उडेल तुमचाही थरकाप

कथा चार मित्रांची आहे – रोहित, त्रिशा, अनन्या आणि गौरव. पदवी पूर्ण झाल्यानंतर ते अमेरिकेतील अ‍ॅरिझोना येथे फिरायला जाण्याचा बेत आखतात. प्रवासादरम्यान महामार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी लागते. वेळ वाचवण्यासाठी रोहित शॉर्टकट म्हणून गाडी रूट ६६६ कडे वळवण्याचा निर्णय घेतो. त्यांनी गाडी वळवली तेव्हा मागच्या गाड्यांचे चालक हॉर्न वाजवून त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न करतात, जणू काही त्या रस्त्याबद्दल सावध करत होते. मात्र मित्रमंडळी त्याकडे दुर्लक्ष करून पुढे निघतात.

रस्त्यावर पुढे जात असताना त्यांना ‘माइल १३’ असा बोर्ड दिसतो. त्याच वेळी गाडीत चालू असलेले गाणे अचानक बंद होते आणि रेडिओवरून एक विचित्र, भयावह आवाज ऐकू येतो. तो आवाज इशारा देतो की या रस्त्यावर फक्त वेदनादायी मृत्यूच मिळणार असून प्रत्येक दहा मिनिटांनी काहीतरी भयंकर घडणार आहे. हा संदेश ऐकून सर्वजण घाबरून जातात. यानंतर अचानक गाडी बंद पडते. रोहित गाडीची तपासणी करताना नंबर प्लेटकडे पाहतो आणि थक्क होतो. त्याच्या गाडीचा नंबर बदलून ६६६ झालेला दिसतो.

यानंतर घटनांची मालिका सुरू होते. त्रिशाला गाडीत बसताना श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागतो. ती घाबरून बाहेर पडते आणि तेवढ्यात वेगाने आलेला ट्रक तिला धडक देतो. काही वेळाने तोच ट्रक अचानक येऊन गौरवला चिरडून जातो. शेवटी रोहितलाही त्या ट्रकचा बळी पडल्याचे त्याला दिसते. या सगळ्या घटनांनी वातावरण पूर्णपणे भयावह बनते.

Horror Story : चिंदर गावाची अनोळखी प्रथा! भूतांसाठी गाव केले जाते मोकळे

मात्र अचानक रोहितचे डोळे उघडतात. तो अजूनही ड्रायव्हिंग सीटवरच बसलेला असतो आणि बाकीचे मित्र सुरक्षित असतात. त्याला समजते की त्याने जे काही पाहिले ते प्रत्यक्षात घडलेले नसून एक भयानक भ्रम होता. अनन्या त्याला सांगते की त्या परिसरात उंची जास्त असल्यामुळे ऑक्सिजनची कमतरता जाणवू शकते. त्यामुळे ‘हाय अल्टिट्यूड सेरेब्रल एडिमा’ नावाच्या अवस्थेमुळे माणसाला भास होऊ शकतात. रूट ६६६ बद्दल आधीपासून ऐकलेल्या भीतीदायक गोष्टी रोहितच्या मनात असल्यामुळे त्याला हे सर्व खरे वाटले. शेवटी रोहित वेळ वाचवण्याचा मोह सोडतो आणि गाडी पुन्हा मुख्य महामार्गाकडे वळवतो. या अनुभवातून त्याला समजते की कधी कधी भीती आणि अफवा आपल्या मनावर इतका परिणाम करतात की वास्तव आणि कल्पना यांच्यातील सीमा अस्पष्ट होते.

Web Title: Horror story of deadliest route 666

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 12, 2026 | 07:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Horror Story : भयानक हॉस्टेल…! चेहरा काळा, डोळे लाल, प्रवेश करताच दिसते ‘ती’ ची सावली, कथा वाचताच उडेल तुमचाही थरकाप
1

Horror Story : भयानक हॉस्टेल…! चेहरा काळा, डोळे लाल, प्रवेश करताच दिसते ‘ती’ ची सावली, कथा वाचताच उडेल तुमचाही थरकाप

Horror Story : भीमाशंकर ट्रेकचा ‘तो’ थरार! चकव्यात अडकली ट्रेकर मंडळी; पुन्हा-पुन्हा तीच झाडं, तोच निळा कॅन
2

Horror Story : भीमाशंकर ट्रेकचा ‘तो’ थरार! चकव्यात अडकली ट्रेकर मंडळी; पुन्हा-पुन्हा तीच झाडं, तोच निळा कॅन

Horror Story : पनवेलची स्नेहा! आता मला तुझं काळीज खायला दे… उकळतं पाणी ओतलं अंगावर, खाल्ल्या तिखट लवंगी मिरच्या…
3

Horror Story : पनवेलची स्नेहा! आता मला तुझं काळीज खायला दे… उकळतं पाणी ओतलं अंगावर, खाल्ल्या तिखट लवंगी मिरच्या…

Horror Story : चिंदर गावाची अनोळखी प्रथा! भूतांसाठी गाव केले जाते मोकळे; रवळनाथाने केला होती ‘भूत-मानवां’मध्ये मध्यस्थी
4

Horror Story : चिंदर गावाची अनोळखी प्रथा! भूतांसाठी गाव केले जाते मोकळे; रवळनाथाने केला होती ‘भूत-मानवां’मध्ये मध्यस्थी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Mar 12, 2026 | 07:11 PM
महाराष्ट्र भारताला बनवणार ‘आर्थिक महासत्ता’! 2027 पर्यंत १.५ ट्रिलियन डॉलर्स योगदानाचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे लक्ष्य

महाराष्ट्र भारताला बनवणार ‘आर्थिक महासत्ता’! 2027 पर्यंत १.५ ट्रिलियन डॉलर्स योगदानाचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे लक्ष्य

Mar 12, 2026 | 07:07 PM
Horror Story : रस्ता की मृत्यूचा मार्ग! एकेक करून सगळ्यांना चिरडून गेला ट्रक! सगळ्यांनी हाक दिली पण…

Horror Story : रस्ता की मृत्यूचा मार्ग! एकेक करून सगळ्यांना चिरडून गेला ट्रक! सगळ्यांनी हाक दिली पण…

Mar 12, 2026 | 07:06 PM
Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Mar 12, 2026 | 07:04 PM
Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Mar 12, 2026 | 07:00 PM
Crime News: चिपळूणमध्ये क्यूआरद्वारे १३ लाखांची फसवणूक; गुन्हा दाखल

Crime News: चिपळूणमध्ये क्यूआरद्वारे १३ लाखांची फसवणूक; गुन्हा दाखल

Mar 12, 2026 | 06:52 PM
Mumbai Weather : पुन्हा उष्णतेचा कहर! अनेक ठिकाणी पारा 40 अंशांपलीकडे, हवामान विभागाचा इशारा

Mumbai Weather : पुन्हा उष्णतेचा कहर! अनेक ठिकाणी पारा 40 अंशांपलीकडे, हवामान विभागाचा इशारा

Mar 12, 2026 | 06:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mar 12, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मुंबई बॉम्बस्फोटातील हुतात्म्यांना वाहिली श्रद्धांजली, १९९३ च्या कटू आठवणींना उजाळा

Mumbai : मुंबई बॉम्बस्फोटातील हुतात्म्यांना वाहिली श्रद्धांजली, १९९३ च्या कटू आठवणींना उजाळा

Mar 12, 2026 | 03:46 PM
Raigad : अखेर रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला

Raigad : अखेर रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला

Mar 12, 2026 | 03:43 PM
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM