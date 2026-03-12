Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Eknath Shinde Targets 1 5 Trillion Economy Maharashtra Idac Expo Mumbai

महाराष्ट्र भारताला बनवणार ‘आर्थिक महासत्ता’! 2027 पर्यंत १.५ ट्रिलियन डॉलर्स योगदानाचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे लक्ष्य

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी iDAC Expo मध्ये महाराष्ट्राच्या आर्थिक भविष्याचा रोडमॅप मांडला. २०२६ मध्ये ३ लाख रोजगार आणि २.९६ लाख कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.

Updated On: Mar 12, 2026 | 07:07 PM
महाराष्ट्र भारताला बनवणार 'आर्थिक महासत्ता'! 2027 पर्यंत १.५ ट्रिलियन डॉलर्स योगदानाचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे लक्ष्य (Photo Credit- X)

महाराष्ट्र भारताला बनवणार 'आर्थिक महासत्ता'! 2027 पर्यंत १.५ ट्रिलियन डॉलर्स योगदानाचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे लक्ष्य (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • महाराष्ट्र भारताला बनवणार ‘आर्थिक महासत्ता’!
  • 2027 पर्यंत १.५ ट्रिलियन डॉलर्स योगदानाचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे लक्ष्य
मुंबई: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी आज भारताच्या आर्थिक विकासात महाराष्ट्राची मध्यवर्ती भूमिका अधोरेखित करत सांगितले की, जागतिक आर्थिक परिस्थिती स्थिर राहिल्यास 2027 पर्यंत भारताच्या $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेच्या ध्येयात महाराष्ट्र सुमारे $1.5 ट्रिलियनचे योगदान देईल. मुंबईमध्ये आयोजित iDAC Expo या भारतातील आर्किटेक्चर, डिझाइन आणि कन्स्ट्रक्शन क्षेत्रातील प्रमुख प्रदर्शनात बोलताना त्यांनी सांगितले की मजबूत गुंतवणूक, औद्योगिक विस्तार आणि जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांमुळे महाराष्ट्र देशाची अग्रगण्य आर्थिक शक्ती म्हणून कायम आहे.

राज्याच्या विकासाच्या दिशेवर भर देताना शिंदे म्हणाले की महाराष्ट्रात उभारल्या जात असलेल्या पायाभूत सुविधांमध्ये नवीन मेट्रो कॉरिडॉर, एक्सप्रेसवे, बंदरे आणि विमानतळ यांचा समावेश असून त्यामुळे औद्योगिक विकास, कनेक्टिव्हिटी आणि रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना मिळणार आहे. त्यांनी सांगितले की Mumbai Coastal Road, Atal Setu, Navi Mumbai International Airport तसेच उदयोन्मुख लॉजिस्टिक्स आणि औद्योगिक हब यांसारखे मोठे प्रकल्प महाराष्ट्राला भारतातील सर्वात गतिमान आर्थिक आणि गुंतवणूक केंद्र म्हणून अधिक बळकट करत आहेत.

शिंदे म्हणाले, “महाराष्ट्र भारताच्या विकासगाथेला पुढे नेत राहील. मजबूत धोरणात्मक पाठबळ, पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास यांच्या बळावर देशाच्या $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्ट साध्य करण्यात महाराष्ट्र महत्त्वाची भूमिका बजावेल. या राष्ट्रीय जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचे योगदान जवळपास $1.5 ट्रिलियन इतके असेल.”


उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde यांनी महाराष्ट्रातील मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक उपक्रमांवर प्रकाश टाकताना सांगितले की 2026 मध्ये सुमारे ₹2.96 लाख कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असून त्यातून जवळपास 3 लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत. त्यांनी अधोरेखित केले की पायाभूत सुविधा, गृहनिर्माण आणि औद्योगिक विकासावर सरकारचा भर असल्यामुळे मुंबई महानगर प्रदेश जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक शहरी आणि आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित होत आहे.

शिंदे पुढे म्हणाले, “महाराष्ट्र अभूतपूर्व विकासाचा साक्षीदार आहे. आम्ही दावोससारख्या जागतिक मंचांवर ₹30 लाख कोटींचे सामंजस्य करार (MoUs) केले असून त्यांचा रूपांतरण दर 75 टक्क्यांहून अधिक आहे. केवळ 2026 मध्येच ₹2.96 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीतून जवळपास 3 लाख नवीन रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. Atal Setu, Mumbai Coastal Road, Samruddhi Mahamarg, Navi Mumbai International Airport आणि एमएमआर क्षेत्रातील 350 किमी मेट्रो नेटवर्क यांसारख्या प्रकल्पांद्वारे आम्ही महाराष्ट्राच्या आर्थिक भविष्यासाठी भक्कम पायाभूत संरचना उभारत आहोत.”

राज्यसभेची उमेदवारी न मिळाल्याने ‘हा’ नाराज नेता सोडणार काँग्रेसचा ‘हात’? शिवसेनेत प्रवेश करण्याची शक्यता

महाराष्ट्र सरकारचे गृहनिर्माण, खाण, सहकार आणि शालेय शिक्षण राज्यमंत्री Pankaj Bhoyar यांनी एकात्मिक विकास आणि गृहनिर्माण सुधारणांचे महत्त्व अधोरेखित केले. ते म्हणाले, “गृहनिर्माण म्हणजे केवळ इमारती उभारणे नाही; तर कुटुंबांना सन्मान, सुरक्षितता आणि संधी देणे आहे. मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास, गृहनिर्माण सुधारणा आणि Maharashtra Housing and Area Development Authority (MHADA) सारख्या संस्थांसोबतच्या सहकार्याद्वारे आम्ही महाराष्ट्रातील लोकांसाठी समावेशक, शाश्वत आणि भविष्याभिमुख शहरे उभारण्याचा प्रयत्न करत आहोत.”

भोयर पुढे म्हणाले, “महाराष्ट्र सरकार वेगवान शहरी विकासासोबत परवडणारे आणि शाश्वत गृहनिर्माण निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. धोरणात्मक सुधारणा, पुनर्विकास उपक्रम आणि उद्योग क्षेत्रासोबतच्या सहकार्याद्वारे अधिकाधिक नागरिकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार घरे उपलब्ध करून देण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे.”

Sanjeev Jaiswal, आयएएस, उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, Maharashtra Housing and Area Development Authority(MHADA), यांनी गृहनिर्माण अधिक परवडणारे करण्यासाठी संरचनात्मक सुधारणांची गरज अधोरेखित केली. ते म्हणाले, “जर प्रीमियम, विकास शुल्क आणि गृहनिर्माणाशी संबंधित इतर खर्चांचे तर्कसंगतीकरण केले, तर मुंबईसारख्या शहरांमध्ये घरांच्या परवडण्याच्या निर्देशांकात लक्षणीय घट होऊ शकते. धोरणात्मक सुधारणा आणि जलद मंजुरी प्रक्रियेमुळे गृहनिर्माण पुरवठा वाढेल आणि नागरिकांना घरे अधिक सुलभ होतील.”

Dhaval Thakur, सह-संस्थापक, Nova Exhibitions & Conferences म्हणाले, “iDAC Expo हे एक सहयोगात्मक व्यासपीठ म्हणून निर्माण करण्यात आले आहे, जिथे डेव्हलपर्स, आर्किटेक्ट्स आणि कन्स्ट्रक्शन क्षेत्रातील व्यावसायिक एकत्र येऊन कल्पनांची देवाणघेवाण करू शकतात आणि भविष्यातील बांधकाम पर्यावरण घडवू शकतात. गृहनिर्माण विभाग आणि Maharashtra Housing and Area Development Authority(MHADA) सोबतची आमची भागीदारी धोरणकर्ते आणि उद्योग नेत्यांमधील संवाद अधिक मजबूत करते.”

Satish Kumar, सीईओ, Mumbai First यांनी शहराच्या विकासात भागीदारीचे महत्त्व अधोरेखित केले. “मुंबईसारख्या जटिल शहराचे रूपांतर करण्यासाठी सरकार, उद्योग, समुदाय आणि संशोधन संस्थांमधील मजबूत भागीदारी आवश्यक आहे. अशा मंचांमुळे हवामान बदल, गतिशीलता, सार्वजनिक आरोग्य आणि शाश्वत शहरी विकास यांसारख्या विषयांवर आवश्यक धोरणात्मक संवाद घडतो.”

Amit Sinha, व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ, Mahindra Lifespaces म्हणाले, “मुंबई महानगर प्रदेशात होत असलेला बदल उल्लेखनीय आहे. डेव्हलपर्सनी शाश्वत विकास, डिझाइन नवकल्पना आणि दीर्घकालीन मूल्यनिर्मिती यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून शहरांचा विकास जबाबदारीने होईल आणि नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल.”

प्रसिद्ध वास्तुविशारद Hafeez Contractor यांनी शहरी विकासात धोरणात्मक सुधारणांचे महत्त्व अधोरेखित केले. “जर मंजुरी प्रक्रिया सुलभ केली आणि नियोजन नियमांमध्ये सुधारणा केल्या, तर मुंबईसारखी शहरे अधिक चांगल्या डिझाइनसह, मोकळ्या जागांसह आणि कार्यक्षम विकासासह उच्च घनतेचा विकास साधू शकतात. शहरांची वाढ कशी होईल हे शेवटी धोरणात्मक चौकट ठरवते.”

Shivsena Symbol Hearing : ‘धनुष्यबाण आणि शिवसेना’ कुणाची? साडे तीन वर्षांच्या संघर्षाचा शेवट आज होणार का? सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

Deben Moza, सीनियर एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर, Knight Frank यांनी सांगितले की मुंबईची विकासकथा पायाभूत सुविधा आणि धोरणात्मक सुधारणांशी घट्ट जोडलेली आहे. “मोठ्या प्रमाणातील पायाभूत सुविधा प्रकल्प, धोरणात्मक उपक्रम आणि वाढती गुंतवणूक यामुळे मुंबई आणि व्यापक महाराष्ट्र प्रदेश शहरी परिवर्तनाच्या नव्या टप्प्यात प्रवेश करत आहेत, ज्यामुळे भारतातील सर्वात महत्त्वाच्या आर्थिक केंद्रांपैकी एक म्हणून त्याचे स्थान अधिक बळकट होईल.”

तीन दिवस चालणाऱ्या iDAC Expo मध्ये 15,000 ते 20,000 अभ्यागत सहभागी होण्याची अपेक्षा असून 150 पेक्षा अधिक तज्ञ, आर्किटेक्ट्स, डेव्हलपर्स आणि शहरी नियोजक एकत्र येणार आहेत. या मंचाद्वारे भारतातील शाश्वत पायाभूत सुविधा, गृहनिर्माण आणि शहरी विकासाच्या भविष्यावर व्यापक संवाद घडवून आणला जाणार आहे.

Web Title: Eknath shinde targets 1 5 trillion economy maharashtra idac expo mumbai

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 12, 2026 | 07:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

राज्यसभेची उमेदवारी न मिळाल्याने ‘हा’ नाराज नेता सोडणार काँग्रेसचा ‘हात’? शिवसेनेत प्रवेश करण्याची शक्यता
1

राज्यसभेची उमेदवारी न मिळाल्याने ‘हा’ नाराज नेता सोडणार काँग्रेसचा ‘हात’? शिवसेनेत प्रवेश करण्याची शक्यता

Shivsena Symbol Hearing : ‘धनुष्यबाण आणि शिवसेना’ कुणाची? साडे तीन वर्षांच्या संघर्षाचा शेवट आज होणार का? सुप्रीम कोर्टात सुनावणी
2

Shivsena Symbol Hearing : ‘धनुष्यबाण आणि शिवसेना’ कुणाची? साडे तीन वर्षांच्या संघर्षाचा शेवट आज होणार का? सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

“महाराष्ट्र हे देशातील पहिले ट्रिलियन डॉलर…”; CM Devendra Fadnavis यांनी व्यक्त केला विश्वास
3

“महाराष्ट्र हे देशातील पहिले ट्रिलियन डॉलर…”; CM Devendra Fadnavis यांनी व्यक्त केला विश्वास

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये औद्योगिक संकट! उद्योजकांची तातडीची बैठक; राज्य सरकारकडे करणार मागणी
4

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये औद्योगिक संकट! उद्योजकांची तातडीची बैठक; राज्य सरकारकडे करणार मागणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
महाराष्ट्र भारताला बनवणार ‘आर्थिक महासत्ता’! 2027 पर्यंत १.५ ट्रिलियन डॉलर्स योगदानाचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे लक्ष्य

महाराष्ट्र भारताला बनवणार ‘आर्थिक महासत्ता’! 2027 पर्यंत १.५ ट्रिलियन डॉलर्स योगदानाचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे लक्ष्य

Mar 12, 2026 | 07:07 PM
Horror Story : रस्ता की मृत्यूच मार्ग! एकेक करून सगळ्यांना चिरडून गेला ट्रक! सगळ्यांनी हाक दिली पण…, या रस्त्याचं रहस्य आहे तर

Horror Story : रस्ता की मृत्यूच मार्ग! एकेक करून सगळ्यांना चिरडून गेला ट्रक! सगळ्यांनी हाक दिली पण…, या रस्त्याचं रहस्य आहे तर

Mar 12, 2026 | 07:06 PM
Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Mar 12, 2026 | 07:04 PM
Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Mar 12, 2026 | 07:00 PM
Crime News: चिपळूणमध्ये क्यूआरद्वारे १३ लाखांची फसवणूक; गुन्हा दाखल

Crime News: चिपळूणमध्ये क्यूआरद्वारे १३ लाखांची फसवणूक; गुन्हा दाखल

Mar 12, 2026 | 06:52 PM
Mumbai Weather : पुन्हा उष्णतेचा कहर! अनेक ठिकाणी पारा 40 अंशांपलीकडे, हवामान विभागाचा इशारा

Mumbai Weather : पुन्हा उष्णतेचा कहर! अनेक ठिकाणी पारा 40 अंशांपलीकडे, हवामान विभागाचा इशारा

Mar 12, 2026 | 06:49 PM
यशवंतराव चव्हाणांच्या विचार अन् कार्याला संगीतातून उजाळा! कराडमध्ये उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांनी वाहिली भावपूर्ण आदरांजली

यशवंतराव चव्हाणांच्या विचार अन् कार्याला संगीतातून उजाळा! कराडमध्ये उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांनी वाहिली भावपूर्ण आदरांजली

Mar 12, 2026 | 06:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mar 12, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मुंबई बॉम्बस्फोटातील हुतात्म्यांना वाहिली श्रद्धांजली, १९९३ च्या कटू आठवणींना उजाळा

Mumbai : मुंबई बॉम्बस्फोटातील हुतात्म्यांना वाहिली श्रद्धांजली, १९९३ च्या कटू आठवणींना उजाळा

Mar 12, 2026 | 03:46 PM
Raigad : अखेर रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला

Raigad : अखेर रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला

Mar 12, 2026 | 03:43 PM
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM