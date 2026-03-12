महाराष्ट्र भारताला बनवणार ‘आर्थिक महासत्ता’! 2027 पर्यंत १.५ ट्रिलियन डॉलर्स योगदानाचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे लक्ष्य

राज्याच्या विकासाच्या दिशेवर भर देताना शिंदे म्हणाले की महाराष्ट्रात उभारल्या जात असलेल्या पायाभूत सुविधांमध्ये नवीन मेट्रो कॉरिडॉर, एक्सप्रेसवे, बंदरे आणि विमानतळ यांचा समावेश असून त्यामुळे औद्योगिक विकास, कनेक्टिव्हिटी आणि रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना मिळणार आहे. त्यांनी सांगितले की Mumbai Coastal Road, Atal Setu, Navi Mumbai International Airport तसेच उदयोन्मुख लॉजिस्टिक्स आणि औद्योगिक हब यांसारखे मोठे प्रकल्प महाराष्ट्राला भारतातील सर्वात गतिमान आर्थिक आणि गुंतवणूक केंद्र म्हणून अधिक बळकट करत आहेत.
शिंदे म्हणाले, “महाराष्ट्र भारताच्या विकासगाथेला पुढे नेत राहील. मजबूत धोरणात्मक पाठबळ, पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास यांच्या बळावर देशाच्या $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्ट साध्य करण्यात महाराष्ट्र महत्त्वाची भूमिका बजावेल. या राष्ट्रीय जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचे योगदान जवळपास $1.5 ट्रिलियन इतके असेल.”
गृहनिर्माण विभाग व आयडॅक, मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या 'आयडिया एक्स्पो २०२६' या पायाभूत सुविधा आणि बांधकाम क्षेत्रातील प्रदर्शनाचे उद्घाटन आज बीकेसी येथील जियो वर्ल्ड सेंटर येथे करण्यात आले. महाराष्ट्र देशाच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाचे
उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde यांनी महाराष्ट्रातील मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक उपक्रमांवर प्रकाश टाकताना सांगितले की 2026 मध्ये सुमारे ₹2.96 लाख कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असून त्यातून जवळपास 3 लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत. त्यांनी अधोरेखित केले की पायाभूत सुविधा, गृहनिर्माण आणि औद्योगिक विकासावर सरकारचा भर असल्यामुळे मुंबई महानगर प्रदेश जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक शहरी आणि आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित होत आहे.
शिंदे पुढे म्हणाले, “महाराष्ट्र अभूतपूर्व विकासाचा साक्षीदार आहे. आम्ही दावोससारख्या जागतिक मंचांवर ₹30 लाख कोटींचे सामंजस्य करार (MoUs) केले असून त्यांचा रूपांतरण दर 75 टक्क्यांहून अधिक आहे. केवळ 2026 मध्येच ₹2.96 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीतून जवळपास 3 लाख नवीन रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. Atal Setu, Mumbai Coastal Road, Samruddhi Mahamarg, Navi Mumbai International Airport आणि एमएमआर क्षेत्रातील 350 किमी मेट्रो नेटवर्क यांसारख्या प्रकल्पांद्वारे आम्ही महाराष्ट्राच्या आर्थिक भविष्यासाठी भक्कम पायाभूत संरचना उभारत आहोत.”
महाराष्ट्र सरकारचे गृहनिर्माण, खाण, सहकार आणि शालेय शिक्षण राज्यमंत्री Pankaj Bhoyar यांनी एकात्मिक विकास आणि गृहनिर्माण सुधारणांचे महत्त्व अधोरेखित केले. ते म्हणाले, “गृहनिर्माण म्हणजे केवळ इमारती उभारणे नाही; तर कुटुंबांना सन्मान, सुरक्षितता आणि संधी देणे आहे. मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास, गृहनिर्माण सुधारणा आणि Maharashtra Housing and Area Development Authority (MHADA) सारख्या संस्थांसोबतच्या सहकार्याद्वारे आम्ही महाराष्ट्रातील लोकांसाठी समावेशक, शाश्वत आणि भविष्याभिमुख शहरे उभारण्याचा प्रयत्न करत आहोत.”
भोयर पुढे म्हणाले, “महाराष्ट्र सरकार वेगवान शहरी विकासासोबत परवडणारे आणि शाश्वत गृहनिर्माण निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. धोरणात्मक सुधारणा, पुनर्विकास उपक्रम आणि उद्योग क्षेत्रासोबतच्या सहकार्याद्वारे अधिकाधिक नागरिकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार घरे उपलब्ध करून देण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे.”
Sanjeev Jaiswal, आयएएस, उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, Maharashtra Housing and Area Development Authority(MHADA), यांनी गृहनिर्माण अधिक परवडणारे करण्यासाठी संरचनात्मक सुधारणांची गरज अधोरेखित केली. ते म्हणाले, “जर प्रीमियम, विकास शुल्क आणि गृहनिर्माणाशी संबंधित इतर खर्चांचे तर्कसंगतीकरण केले, तर मुंबईसारख्या शहरांमध्ये घरांच्या परवडण्याच्या निर्देशांकात लक्षणीय घट होऊ शकते. धोरणात्मक सुधारणा आणि जलद मंजुरी प्रक्रियेमुळे गृहनिर्माण पुरवठा वाढेल आणि नागरिकांना घरे अधिक सुलभ होतील.”
Dhaval Thakur, सह-संस्थापक, Nova Exhibitions & Conferences म्हणाले, “iDAC Expo हे एक सहयोगात्मक व्यासपीठ म्हणून निर्माण करण्यात आले आहे, जिथे डेव्हलपर्स, आर्किटेक्ट्स आणि कन्स्ट्रक्शन क्षेत्रातील व्यावसायिक एकत्र येऊन कल्पनांची देवाणघेवाण करू शकतात आणि भविष्यातील बांधकाम पर्यावरण घडवू शकतात. गृहनिर्माण विभाग आणि Maharashtra Housing and Area Development Authority(MHADA) सोबतची आमची भागीदारी धोरणकर्ते आणि उद्योग नेत्यांमधील संवाद अधिक मजबूत करते.”
Satish Kumar, सीईओ, Mumbai First यांनी शहराच्या विकासात भागीदारीचे महत्त्व अधोरेखित केले. “मुंबईसारख्या जटिल शहराचे रूपांतर करण्यासाठी सरकार, उद्योग, समुदाय आणि संशोधन संस्थांमधील मजबूत भागीदारी आवश्यक आहे. अशा मंचांमुळे हवामान बदल, गतिशीलता, सार्वजनिक आरोग्य आणि शाश्वत शहरी विकास यांसारख्या विषयांवर आवश्यक धोरणात्मक संवाद घडतो.”
Amit Sinha, व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ, Mahindra Lifespaces म्हणाले, “मुंबई महानगर प्रदेशात होत असलेला बदल उल्लेखनीय आहे. डेव्हलपर्सनी शाश्वत विकास, डिझाइन नवकल्पना आणि दीर्घकालीन मूल्यनिर्मिती यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून शहरांचा विकास जबाबदारीने होईल आणि नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल.”
प्रसिद्ध वास्तुविशारद Hafeez Contractor यांनी शहरी विकासात धोरणात्मक सुधारणांचे महत्त्व अधोरेखित केले. “जर मंजुरी प्रक्रिया सुलभ केली आणि नियोजन नियमांमध्ये सुधारणा केल्या, तर मुंबईसारखी शहरे अधिक चांगल्या डिझाइनसह, मोकळ्या जागांसह आणि कार्यक्षम विकासासह उच्च घनतेचा विकास साधू शकतात. शहरांची वाढ कशी होईल हे शेवटी धोरणात्मक चौकट ठरवते.”
Deben Moza, सीनियर एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर, Knight Frank यांनी सांगितले की मुंबईची विकासकथा पायाभूत सुविधा आणि धोरणात्मक सुधारणांशी घट्ट जोडलेली आहे. “मोठ्या प्रमाणातील पायाभूत सुविधा प्रकल्प, धोरणात्मक उपक्रम आणि वाढती गुंतवणूक यामुळे मुंबई आणि व्यापक महाराष्ट्र प्रदेश शहरी परिवर्तनाच्या नव्या टप्प्यात प्रवेश करत आहेत, ज्यामुळे भारतातील सर्वात महत्त्वाच्या आर्थिक केंद्रांपैकी एक म्हणून त्याचे स्थान अधिक बळकट होईल.”
तीन दिवस चालणाऱ्या iDAC Expo मध्ये 15,000 ते 20,000 अभ्यागत सहभागी होण्याची अपेक्षा असून 150 पेक्षा अधिक तज्ञ, आर्किटेक्ट्स, डेव्हलपर्स आणि शहरी नियोजक एकत्र येणार आहेत. या मंचाद्वारे भारतातील शाश्वत पायाभूत सुविधा, गृहनिर्माण आणि शहरी विकासाच्या भविष्यावर व्यापक संवाद घडवून आणला जाणार आहे.