Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Videos »
  • Gondia Farmers Are Increasingly Inclined Towards Gram Cultivation In Gondia A Grain District

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

धान्याचा जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या गोंदिया जिल्ह्यात शेतकरी आता पारंपरिक पिकांबरोबरच नवीन कडधान्य पिकांकडे वळताना दिसत आहेत.

Updated On: Jan 18, 2026 | 04:48 PM

Follow Us:

धान्याचा जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या गोंदिया जिल्ह्यात शेतकरी आता पारंपरिक पिकांबरोबरच नवीन कडधान्य पिकांकडे वळताना दिसत आहेत. यंदाच्या रब्बी हंगामात जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात हरभरा पिकाची लागवड करण्यात आली आहे. मागील काही वर्षांच्या तुलनेत यंदा शेतकऱ्यांनी हरभऱ्याकडे विशेष कल दर्शवला असून, जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये हरभऱ्याचे क्षेत्रफळ लक्षणीय वाढले आहे.

Follow Us:

धान्याचा जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या गोंदिया जिल्ह्यात शेतकरी आता पारंपरिक पिकांबरोबरच नवीन कडधान्य पिकांकडे वळताना दिसत आहेत. यंदाच्या रब्बी हंगामात जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात हरभरा पिकाची लागवड करण्यात आली आहे. मागील काही वर्षांच्या तुलनेत यंदा शेतकऱ्यांनी हरभऱ्याकडे विशेष कल दर्शवला असून, जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये हरभऱ्याचे क्षेत्रफळ लक्षणीय वाढले आहे.

Web Title: Gondia farmers are increasingly inclined towards gram cultivation in gondia a grain district

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 18, 2026 | 04:48 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट
1

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Bigg Boss Marathi 6: ‘भाऊच्या धक्क्यावर’ सोनावणे वहिनी अन् कारंडे वहिनींनी घेतली स्पर्धकांची फिरकी; मनोरंजनाचा धमाका
2

Bigg Boss Marathi 6: ‘भाऊच्या धक्क्यावर’ सोनावणे वहिनी अन् कारंडे वहिनींनी घेतली स्पर्धकांची फिरकी; मनोरंजनाचा धमाका

शब्दांशिवाय नात्यांची गोष्ट सांगणारं ‘माया’चं मोशन पोस्टर रिलीज; कधी होणार चित्रपट प्रदर्शित?
3

शब्दांशिवाय नात्यांची गोष्ट सांगणारं ‘माया’चं मोशन पोस्टर रिलीज; कधी होणार चित्रपट प्रदर्शित?

Ahilyanagar News: शेवगाव तालुक्यातील ‘या’ गावात दरोडेखोरांची दहशत! चक्क महिलेचे कानच तोडले
4

Ahilyanagar News: शेवगाव तालुक्यातील ‘या’ गावात दरोडेखोरांची दहशत! चक्क महिलेचे कानच तोडले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Ujjwala Yojana Subsidy: उज्ज्वला लाभार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा? महागाईवर उपाय म्हणून गॅस सबसिडी वाढवण्याची शक्यता

Ujjwala Yojana Subsidy: उज्ज्वला लाभार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा? महागाईवर उपाय म्हणून गॅस सबसिडी वाढवण्याची शक्यता

Jan 18, 2026 | 04:45 PM
Skoda Kushaq Facelift च्या टिझरने रान पेटवलं! दिसला फ्यूचरिस्टिक अवतार, लवकरच होणार लाँच

Skoda Kushaq Facelift च्या टिझरने रान पेटवलं! दिसला फ्यूचरिस्टिक अवतार, लवकरच होणार लाँच

Jan 18, 2026 | 04:40 PM
रणवीर सिंह नाही, तर ‘हा’ आहे सारा अर्जुनचा आवडता अभिनेता; अभिनेत्रीने सगळ्यांसमोर केला खुलासा

रणवीर सिंह नाही, तर ‘हा’ आहे सारा अर्जुनचा आवडता अभिनेता; अभिनेत्रीने सगळ्यांसमोर केला खुलासा

Jan 18, 2026 | 04:37 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM
मणिकर्णिका घाटावर बुलडोझर चालवला, मोदींनी जनतेची माफी मागावी, नाहीतर…; काँग्रेसचा इशारा

मणिकर्णिका घाटावर बुलडोझर चालवला, मोदींनी जनतेची माफी मागावी, नाहीतर…; काँग्रेसचा इशारा

Jan 18, 2026 | 04:31 PM
IND vs NZ, 3rd ODI :इंदोरमध्ये डॅरिल मिचेल ‘शो’ जारी! भारताविरुद्ध लागोपाठ दुसरे शतक; भारतीय गोलंदाज निष्प्रभ 

IND vs NZ, 3rd ODI :इंदोरमध्ये डॅरिल मिचेल ‘शो’ जारी! भारताविरुद्ध लागोपाठ दुसरे शतक; भारतीय गोलंदाज निष्प्रभ 

Jan 18, 2026 | 04:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Jan 18, 2026 | 02:22 PM
नारायण राणेंचा उद्धव ठाकरे यांना थेट निशाणा, मुंबईत ठाकरे बंधूंना यश का मिळाले नाही?

नारायण राणेंचा उद्धव ठाकरे यांना थेट निशाणा, मुंबईत ठाकरे बंधूंना यश का मिळाले नाही?

Jan 18, 2026 | 02:18 PM
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM