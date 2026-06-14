श्वानांमुळे दिव्यांग भिखाऱ्याचा कारनामा उघड, कॅमेऱ्यात कैद झाला धक्कादायक प्रकार; Video Viral

प्लॅन झाला फ्लाॅप! चेहऱ्यावर मास्क अन् हातात पेपर स्प्रे घेऊन पापाच्या परी गेल्या दुकान लुटायला, मालकाने दुकानातच केलं कैद
काय घडलं व्हिडिओत?
सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेली ही घटना नक्की कुठली आहे याची माहिती नसली तरी यातील दृष्यांनी यूजर्सचे लक्ष वेधून घेतले आहे. व्हायरल व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता यात दिसते की, एक दिव्यांग भिखारी कुबड्या घेऊन रस्त्यावरुन लंगडत जात आहे. आपल्या आजारपणाचे कारण पुढे करुन तो लोकांकडून पैसे उकळतो आणि लोकांची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करतो. त्याचा हाच बनाव व्हिडिओत उघड होताना दिसतो.
भिखारी रस्त्यावरुन जात असतानाच मागून काही भटके कुत्रे त्याच्यावर हल्ला चढवतात. श्वानांची संख्या पाहून भिखारी घाबरतो आणि कुबड्या रस्त्यावरच टाकून तो तिथून वेगाने आपला पळ काढतो. काही सेंकदाआधी लंगडत असलेला भिखारी आपल्याला दुसऱ्याच क्षणी रस्त्यावर पळताना दिसतो जे पाहूनच समजते की दिव्यांग असल्याचा त्याने खोटा बनाव बनवला होता. भिखाऱ्याचा हा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर चांगलाच व्हायरल होत असून व्हिडिओतील दृष्यांनी लोकांना हैराण केलं आहे.
लाठी के सहारे चल रहा था लेकिन कुत्तों को देखते ही ऐसी दौड़ लगाई कि सारी मजबूरी पीछे छूट गई! 😳 कुछ लोग मेहनत से नहीं लोगों की भावनाओं से कमाई करते हैं। pic.twitter.com/RJaZ2sj2jn — Jamal | Viral desk (@jamalk38) June 11, 2026
अविश्वसनीय! तरुणीने हजारो फूट उंच आकाशात पांढऱ्या ढगांवर करुन दाखवला मूनवाॅक, दृष्य पाहून सर्वांचेच डोळे विस्फारले; Video Viral
हा व्हिडिओ @jamalk38 नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘ काठीच्या आधाराने चालत होता, पण कुत्र्यांना पाहताच इतक्या वेगाने धावला की सगळी असहायता मागेच राहिली! काही लोक कष्टाने नाही, तर लोकांच्या भावनांमधून पैसे कमावतात.’. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या घटनेवर आपले मत देखील व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “आज कुत्र्यांनी एका पांगळ्या माणसाची उपजीविका उद्ध्वस्त केली आहे. तो बिचारा पांगळा असूनही किती छान जगत होता!”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “तो बिचारा नाटक करत होता पण कुत्र्यांनी त्याला उघडं पाडलं, आता त्याला त्याची जागा बदलावी लागेल” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “खरी गरज आणि ढोंग यांमधील फरक समजून घेणे महत्त्वाचे आहे, कारण विश्वास तुटल्यास लोकांची मदतही कमी होते.”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.