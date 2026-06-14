Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Viral Video Stray Dogs Expose Alleged Fake Disabled Beggar Act Viral News In Marathi

श्वानांमुळे दिव्यांग भिखाऱ्याचा कारनामा उघड, कॅमेऱ्यात कैद झाला धक्कादायक प्रकार; Video Viral

Updated On: Jun 14, 2026 | 12:19 PM IST
जाहिरात
सारांश

Disabled Beggar Video : पांगळेपणाचे ढोंग करत होता पण श्वानांच्या हल्ल्याने भिखाऱ्याचा कारनामा केला उघड. कुबड्या घेऊन करत असलेले नाटक क्षणात विसरला अन् मग कशी फजिती झाली ते पाहा.

श्वानांमुळे दिव्यांग भिखाऱ्याचा कारनामा उघड, कॅमेऱ्यात कैद झाला धक्कादायक प्रकार; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओने नेटकऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
  • रस्त्यावर घडलेल्या अनपेक्षित प्रसंगामुळे एका व्यक्तीबाबतचा दावा चर्चेचा विषय ठरला आहे.
  • व्हिडिओ पाहिल्यानंतर अनेक यूजर्सनी फसवणूक, सहानुभूती आणि विश्वास यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.
सोशल मिडिया एक असे प्लॅटफाॅर्म आहे जिथे दररोज हजारो व्हिडिओज व्हायरल होत असतात. इथे कधी काय घडताना दिसून येईल याचा नेम नाही. अलिकडेच एका दिव्यांग भिकाऱ्याचा बनाव इंटरनेटवर व्हायरल झाला आहे. रस्त्यावर भिकारी लंगडत असतानाच काही श्वानांनी त्याच्यावर हल्ला चढवला आणि इथेच भिकाऱ्याचं गुपित उघडलं. कुत्र्यांच्या भितीने भिकाऱ्याने रस्त्यावर काही असं केलं की क्षणार्धात त्याची चोरी पकडली गेली. व्हिडिओत नक्की काय घडलं ते चला सविस्तर जाणून घेऊया.

प्लॅन झाला फ्लाॅप! चेहऱ्यावर मास्क अन् हातात पेपर स्प्रे घेऊन पापाच्या परी गेल्या दुकान लुटायला, मालकाने दुकानातच केलं कैद

काय घडलं व्हिडिओत?

सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेली ही घटना नक्की कुठली आहे याची माहिती नसली तरी यातील दृष्यांनी यूजर्सचे लक्ष वेधून घेतले आहे. व्हायरल व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता यात दिसते की, एक दिव्यांग भिखारी कुबड्या घेऊन रस्त्यावरुन लंगडत जात आहे. आपल्या आजारपणाचे कारण पुढे करुन तो लोकांकडून पैसे उकळतो आणि लोकांची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करतो. त्याचा हाच बनाव व्हिडिओत उघड होताना दिसतो.

भिखारी रस्त्यावरुन जात असतानाच मागून काही भटके कुत्रे त्याच्यावर हल्ला चढवतात. श्वानांची संख्या पाहून भिखारी घाबरतो आणि कुबड्या रस्त्यावरच टाकून तो तिथून वेगाने आपला पळ काढतो. काही सेंकदाआधी लंगडत असलेला भिखारी आपल्याला दुसऱ्याच क्षणी रस्त्यावर पळताना दिसतो जे पाहूनच समजते की दिव्यांग असल्याचा त्याने खोटा बनाव बनवला होता. भिखाऱ्याचा हा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर चांगलाच व्हायरल होत असून व्हिडिओतील दृष्यांनी लोकांना हैराण केलं आहे.

अविश्वसनीय! तरुणीने हजारो फूट उंच आकाशात पांढऱ्या ढगांवर करुन दाखवला मूनवाॅक, दृष्य पाहून सर्वांचेच डोळे विस्फारले; Video Viral

हा व्हिडिओ @jamalk38 नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘ काठीच्या आधाराने चालत होता, पण कुत्र्यांना पाहताच इतक्या वेगाने धावला की सगळी असहायता मागेच राहिली! काही लोक कष्टाने नाही, तर लोकांच्या भावनांमधून पैसे कमावतात.’. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या घटनेवर आपले मत देखील व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “आज कुत्र्यांनी एका पांगळ्या माणसाची उपजीविका उद्ध्वस्त केली आहे. तो बिचारा पांगळा असूनही किती छान जगत होता!”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “तो बिचारा नाटक करत होता पण कुत्र्यांनी त्याला उघडं पाडलं, आता त्याला त्याची जागा बदलावी लागेल” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “खरी गरज आणि ढोंग यांमधील फरक समजून घेणे महत्त्वाचे आहे, कारण विश्वास तुटल्यास लोकांची मदतही कमी होते.”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Viral video stray dogs expose alleged fake disabled beggar act viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 14, 2026 | 12:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

VIRAL VIDEO : मृत्यूच्या दाढेतून परतले 233 प्रवासी! कोलंबोहून सिडनीला जाणाऱ्या विमानावर कोसळली वीज; थरार कॅमेऱ्यात कैद
1

VIRAL VIDEO : मृत्यूच्या दाढेतून परतले 233 प्रवासी! कोलंबोहून सिडनीला जाणाऱ्या विमानावर कोसळली वीज; थरार कॅमेऱ्यात कैद

अविश्वसनीय! तरुणीने हजारो फूट उंच आकाशात पांढऱ्या ढगांवर करुन दाखवला मूनवाॅक, दृष्य पाहून सर्वांचेच डोळे विस्फारले; Video Viral
2

अविश्वसनीय! तरुणीने हजारो फूट उंच आकाशात पांढऱ्या ढगांवर करुन दाखवला मूनवाॅक, दृष्य पाहून सर्वांचेच डोळे विस्फारले; Video Viral

प्लॅन झाला फ्लाॅप! चेहऱ्यावर मास्क अन् हातात पेपर स्प्रे घेऊन पापाच्या परी गेल्या दुकान लुटायला, मालकाने दुकानातच केलं कैद
3

प्लॅन झाला फ्लाॅप! चेहऱ्यावर मास्क अन् हातात पेपर स्प्रे घेऊन पापाच्या परी गेल्या दुकान लुटायला, मालकाने दुकानातच केलं कैद

निसर्गाचा अद्बभूत चमत्कार! खाली पाणी अन् एकाच वेळी आकाशात चमकताना दिसले अनेक इंद्रधनुष्य, पाहून यूजर्स थक्क; Video Viral
4

निसर्गाचा अद्बभूत चमत्कार! खाली पाणी अन् एकाच वेळी आकाशात चमकताना दिसले अनेक इंद्रधनुष्य, पाहून यूजर्स थक्क; Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
श्वानांमुळे दिव्यांग भिखाऱ्याचा कारनामा उघड, कॅमेऱ्यात कैद झाला धक्कादायक प्रकार; Video Viral

श्वानांमुळे दिव्यांग भिखाऱ्याचा कारनामा उघड, कॅमेऱ्यात कैद झाला धक्कादायक प्रकार; Video Viral

Jun 14, 2026 | 12:19 PM
खुशखबर! भारतात Petrol-Diesel च्या किंमती उतरल्या, दरात तब्बल 3.1% ची घट, सरकारने स्पष्ट केलं संपूर्ण गणित

खुशखबर! भारतात Petrol-Diesel च्या किंमती उतरल्या, दरात तब्बल 3.1% ची घट, सरकारने स्पष्ट केलं संपूर्ण गणित

Jun 14, 2026 | 12:10 PM
Dharashiv News: धाराशिवमध्ये भोंदूबाबाचा दरबार! भूतबाधा घालवण्याच्या नावाखाली अमानुष प्रकार; VIDEO व्हायरल

Dharashiv News: धाराशिवमध्ये भोंदूबाबाचा दरबार! भूतबाधा घालवण्याच्या नावाखाली अमानुष प्रकार; VIDEO व्हायरल

Jun 14, 2026 | 12:07 PM
Influencer: प्रसिद्ध यूट्यूबरची घरात घुसून हत्या; मेहुण्यानेच रचला कट, धक्कादायक कारण आले समोर

Influencer: प्रसिद्ध यूट्यूबरची घरात घुसून हत्या; मेहुण्यानेच रचला कट, धक्कादायक कारण आले समोर

Jun 14, 2026 | 12:05 PM
NEET UG 2026: २१ जूनला होणार री-नीट परीक्षा; केंद्रावर जाताना ‘ही’ कागदपत्रे सोबत ठेवणे आहे बंधनकारक!

NEET UG 2026: २१ जूनला होणार री-नीट परीक्षा; केंद्रावर जाताना ‘ही’ कागदपत्रे सोबत ठेवणे आहे बंधनकारक!

Jun 14, 2026 | 11:51 AM
धाराशिवमध्ये खळबळ! तरुणीचे अपहरण करून जबरदस्ती विवाह; मोटारसायकलवर बसवून नेले अन्…

धाराशिवमध्ये खळबळ! तरुणीचे अपहरण करून जबरदस्ती विवाह; मोटारसायकलवर बसवून नेले अन्…

Jun 14, 2026 | 11:49 AM
G7 Summit : डेटा पॉलिसीवरून भारत-अमेरिका आमनेसामने; ट्रम्प आणि पंतप्रधान मोदींची फ्रान्समध्ये होणार महत्वपूर्ण भेट

G7 Summit : डेटा पॉलिसीवरून भारत-अमेरिका आमनेसामने; ट्रम्प आणि पंतप्रधान मोदींची फ्रान्समध्ये होणार महत्वपूर्ण भेट

Jun 14, 2026 | 11:43 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा