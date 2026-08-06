शेवटचा निरोपही मिळाला नाही; लेकींच्या प्रतीक्षेतच वडिलांनी सोडला अखेरचा श्वास... मुलगी म्हणाली 'अंत्यसंस्काराचा व्हिडिओ पाठवा'

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वृद्धाश्रमात वडिलांचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्या अंत्यसंस्काराला हजेरी न लावता फक्त व्हिडिओ काॅलवर त्याचे दृष्य पाहणे अनेकांना फारसे पटले नाही. लोकांनी यावर टिका केली आणि बदलत्या कौटुंबिक संबंधांवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त करायला सुरुवात केली. सोनीपतच्या पश्चिम राम नगर येथील वृद्धाश्रमात राहणारे माजी कापड व्यापारी शिवचरण गुप्ता यांचे मंगळवारी निधन झाले. आजारी पडल्यानंतर अनेकदा त्यांनी मुलींना भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यांना शेवटचे एकदा आपल्या मुलींना पाहायचे होते. वृद्धाश्रमातील अधिकांऱ्यांनुसार, 20 दिवसांआधीच मुलींना वडिल आजारी असल्याची माहिती देण्यात आली होती, पण तरीही तीघींपैकी एकही मुलगी वडिलांना भेटायला आली नाही.
नेपाळ, मुंबई आणि उत्तर प्रदेशातून व्हिडिओ काॅल
शिवचरण यांना मुलगा नव्हता तर अनिता, निशा आणि प्रिया नावाच्या तीन मुली होत्या. यातील दोन मुली या शिक्षिका होत्या. वडिलांच्या प्रकृतीची माहिती दिल्यानंतरही वेळ नाही असे कारण पुढे करत त्यांनी भेटायला येणे टाळले. मृत्यूची माहिती मिळाल्यानंतरही एकही मुलगी वडिलांच्या अंत्यसंस्काराला आली नाही तर विधींचे 5,100 रुपये पाठवत व्हिडिओ काॅलवरच अंत्यसंस्कार दाखवा अशी मागणी त्यांनी केली. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. यामध्ये समोर अंत्यविधी सुरु असताना एक व्यक्ती फोनवर अंत्यसंस्काराचे दृष्य एका महिलेला म्हणजेच शिवचरण यांच्या मुलीला दाखवताना दिसून येतंय.
People often claim daughters always take care of their parents. But every situation is different. This father passed away in an old-age home, and his daughter couldn’t attend his last rites, asking on a video call to hurry up. Heartbreaking. 💔 pic.twitter.com/uzZIOdzog2 — Byomkesh (@byomkesbakshy) August 6, 2026
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अस्थी घेण्यास दिला नकार
वडिलांच्या मृत्यूनंतर मुलींनी त्यांच्या अस्थी स्वीकारण्यासही नकार दिला. उलट वृद्धाश्रमाच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांनी अस्थी गंगेत विसर्जित करण्याची विनंती केली. कुटुंबाच्या संमतीने, शिवचरण यांचे डोळे दाण करण्यात आले असून त्यांचे अंत्यसंस्कार देखील कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने सुरळीत पार पाडण्यात आले आहे. काळासोबतच नात्यांचे महत्त्व देखील किती बदलले आहे याचा उत्तम आरसा ही घटना दाखवून देते.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.