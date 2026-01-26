Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

जपानच्या राजदूताचा अनोखा अंदाज! देसी स्टाईलमध्ये घेतला भारतीय बिर्याणीचा आस्वाद, VIDEO पाहून नेटकरी म्हणाले…

भारताच केवळ धोरणात्मक, व्यापारीदृष्ट्याच जागतिक स्तरावर प्रभाव नाही, तर येथील संस्कृती देखील परदेशी लोकांच्या पसंतीस पडते. याचा एक अनोखा संगम असणारा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. जपानच्या राजदूतांनी हा व्हिडिओ शेअर केला आहे.

Updated On: Jan 26, 2026 | 11:35 AM
Japan’s Ambassador eating biryani with his hands in Delhi

जपानच्या राजदूताचा अनोखा अंदाज! देसी स्टाईलमध्ये घेतला भारतीय बिर्याणीचा आस्वाद, VIDEO पाहून नेटकरी म्हणाले... (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • जपानच्या राजदूताचा अनोखा अंदाज
  • देसी स्टाईलमध्ये खाल्ली भारतीय बिर्याणी
  • व्हिडिओ नेटकऱ्यांच्या पसंतीस
Viral Video : सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ सोशल मीडियावर पाहायला मिळतात. काही व्हिडिओ पाहून संतापाची लाट उसळते, तर काही व्हिडिओ थेट मनाला भिडतात. सध्या असाच एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ थेट लोकांच्या मनाला भिडला असून यामध्ये भारत आणि जपानच्या मैत्रीचे एक खास दृश्य पाहायला मिळाले आहे. भारताची जागतिक स्तरावर ओळख आता केवळ राजनैतिक आणि बैठकांपूर्वीच मर्यादित राहिलेली नाही. जगभरातील परदेशींना येथील संस्कृतीही भूरळ घालते.

नेमकं काय आहे व्हिडिओत?

सध्या याचा एक अनोख संगम असणारा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओने नेटकऱ्यांची मने जिंकली आहेत, खास करुन भारतीयांची. एक जपानी राजदूतांनी पहिल्यांदाच भारतीय स्टाईलमध्ये जेवणाचा आस्वाद घेतला आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. व्हायरल व्हिडिओमध्ये जपानचे राजदूत ओनो केइची आध्र भवनात जेवण करताना दिसत आहेत. त्यांनी काटा किंवा चमचा न वापरता हाताने बिर्याणी खाल्ली आहे. हा व्हिडिओ राजदूत ओनो केइची यांनी देखील स्वत: शेअर केला आहे. त्यांच्या चेहऱ्यावरील हावभावांरुन दिसून येते की, त्यांना हाताने बिर्याणी खाने आवडले आहे. त्यांना एका व्यक्तीने बिर्याणी हाताने कशी खायची हे देखील शिकवले आहे. हे दृश्य व्हिडिओत स्पष्टपणे दिसत आहे.

अरेरे! प्रेयसीला भेटायला गेला अन्… ‘असं’ फुटलं पठ्ठ्याच्या बिंग, पाहा नेमकं काय घडलं VIDEO VIRAL

व्हायरल व्हिडिओ

 

View this post on Instagram

 

A post shared by RVCJ Media (@rvcjinsta)


 नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर शेअर करण्यात आला आहे. हा व्हिडिओ नेटकऱ्यांच्या पसंतीस पडत आहे. एका नेटकऱ्याने प्रतिक्रिया देत आमची भारतीय परंपरा पाश्चात्य संस्कृतीपेक्षाही चांगली आणि आरोग्यदायी आहे असे म्हटले आहे. तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने, खूपच ग्रेट सर असे म्हटले आहे. आणखी काही लोकांनी हार्टचे इमोजी शेअर केले आहे. तसेच ही बाब अत्यंत अभिमानाची असल्याचे लोकांनी म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. याला हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत.

कडाक्याची थंडी अन् मुसळधार बर्फवृष्टी! देशाचे रक्षण करतानाही भारतीय जवानांच्या चेहऱ्यावर हास्य, लुटला क्रिकेटचा आनंद, VIDEO VIRAL

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Jan 26, 2026 | 11:35 AM

Jan 26, 2026 | 11:35 AM
