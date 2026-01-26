Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

भारतामध्ये सुरु झाले लोकशाही पर्व! प्रजासत्ताक दिन साजरा; जाणून घ्या 26 जानेवारीचा इतिहास

लोकशाही म्हणजे लोकांचे,लोकांनी, लोकांसाठी चालविलेले राज्य. थोडक्यात 26 जानेवारी दिवसापासून भारतीय जनतेला राज्य चालविण्याचा अधिकार मिळाला. याचबरोबर डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी भारताचे पहिले राष्ट्रपती म्हणून शपथ घेतली.

Jan 26, 2026 | 11:33 AM
India is a democratic, independent country. Republic Day 2026, January 26.

भारत लोकशाही मानणारा देश बनला त्यामुळे आज प्रजासत्ताक दिन साजरा केला जातो (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

२६ जानेवारी १९५० रोजी नव्याने स्वातंत्र्य मिळालेल्या भारत देशाने संविधानाचा स्वीकार करून लोकशाहीतील एका नव्या पर्वाची सुरुवात केली होती. लोकशाही म्हणजे लोकांचे,लोकांनी, लोकांसाठी चालविलेले राज्य. थोडक्यात या दिवसापासून भारतीय जनतेला राज्य चालविण्याचा अधिकार मिळाला. याचबरोबर डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी भारताचे पहिले राष्ट्रपती म्हणून शपथ घेतली. यावर्षी  २६ जानेवारी रोजी भारताचा ७७ वा प्रजासत्ताक दिन आहे, जो आपल्या संविधानाच्या भावनेला आणि आपल्या लोकशाहीच्या ताकदीला अभिवादन करण्याचा दिवस आहे . कार्तव्य पथावरील भव्य परेडपासून ते ‘वंदे मातरम’च्या १५० वर्षांच्या वारशापर्यंत, २०२६ हे वर्ष खोलवर चिंतन आणि राष्ट्रीय अभिमानाचे वर्ष आहे.

26 जानेवारी रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1565: विजयनगर साम्राज्य आणि दख्खनचे सुलतान यांच्यात तालिकोटा येथे लढाई झाली. या लढाईत रामरायाचा पराभव होऊन दक्षिण भारतात मुस्लिम सत्तेला सुरूवात झाली.
  • 1837: मिशिगन अमेरिकेचे 26 वे राज्य बनले.
  • 1876: मुंबई आणि कलकत्ता दरम्यान रेल्वे सेवा सुरू झाली.
  • 1924: रशियातील सेंट पीटर्सबर्गचे नाव लेनिनग्राड असे ठेवले.
  • 1942: दुसरे महायुद्ध – युरोपमधील उत्तर आयर्लंडमध्ये अमेरिकन सैन्याचे आगमन.
  • 1949: भारतीय संविधानाचा पहिला मसुदा मंजूर झाला.
  • 1950: भारताचे संविधान अस्तित्वात आल्यानंतर भारत एक सार्वभौम प्रजासत्ताक बनला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी भारताचे पहिले राष्ट्रपती म्हणून शपथ घेतली.
  • 1950: एच. जे. कनिया यांनी भारताचे पहिले सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला.
  • 1965: भारताने हिंदीला आपली अधिकृत भाषा म्हणून घोषित केले.
  • 1998: कॅप्टन लक्ष्मी आणि उषा मेहता यांना पद्मविभूषण प्रदान करण्यात आले.
  • 2001: गुजरातच्या कच्छ भागात झालेल्या मोठ्या भूकंपात सुमारे 20,000 लोकांचा मृत्यू.
हे देखील वाचा : कर्तव्यपथावर भारताचा ‘रुद्रावतार’! 21 तोफांची सलामी, 29 फायटर जेट अन् जग पाहणार महासत्तेच्या शक्तीचे भव्य दर्शन

26 जानेवारी रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1891: ‘चंद्रशेखर शिवराम गोर्‍हे’ – बडोद्याचे राजकवी यांचा जन्म. (मृत्यू: 17 मार्च 1937)
  • 1904: ‘शॉन मॅकब्राइड’ – नोबेल पुरस्कार, आयरिश रिपब्लिकन परराष्ट्र व्यवहार मंत्री यांचा जन्म.(मृत्यू : 15 जानेवारी 1988)
  • 1918: ‘निकोला सीउसेस्कु’ – रोमेनियाचे पहिले अध्यक्ष यांचा जन्म. (मृत्यू : 25 डिसेंबर 1989)
  • 1920: ‘वसंत नायसादराय रायजी’ – भारतीय क्रिकेटपटू आणि क्रिकेट इतिहासकार यांचा जन्म. (मृत्यू : 13 जून 2020)
  • 1921: ‘अकिओ मोरिटा’ – सोनी कार्पोरेशनचे संस्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू: 3 ऑक्टोबर 1999)
हे देखील वाचा : मोफत रेशन घेणाऱ्यांची घरं होणार लालेलाल! अर्थशास्त्रज्ञांच्या कल्पनेने होईल रेशनकार्ड धारकांचे हाल

26 जानेवारी रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1730: ‘कवी श्रीधर’ – यांनी समाधि घेतली.
  • 1823: ‘एडवर्ड जेन्‍नर’ – देवीची लस शोधून काढणारे संशोधक व डॉक्टर यांचे निधन. (जन्म: 17 मे 1749)
  • 1879: ‘जुलिया मार्गारेट कॅमेरॉन’ – भारतीय-श्रीलंकन छायाचित्रकार यांचे निधन. (जन्म: 11 जून 1815)
  • 1919: ‘इस्माईल केमाली’ – अल्बेनिया देशाचे पहिले पंतप्रधान यांचे निधन. (जन्म: 16 जानेवारी 1844)
  • 1954: ‘मानवेंद्रनाथ रॉय’ – देशभक्त, क्रांतिकारक व भारतातील कम्यूनिस्ट पक्षाचे संस्थापक यांचे निधन. (जन्म: 21 मार्च 1887)
  • 1968: ‘माधव श्रीहरी अणे’ – लोकनायक यांचे निधन. (जन्म: 29 ऑगस्ट 1880)
  • 2015: ‘रासीपुरम कृष्णस्वामी लक्ष्मण’ – व्यंगचित्रकार यांचे निधन. (जन्म: 24 ऑक्टोबर 1921)
 

 

Jan 26, 2026 | 11:33 AM

