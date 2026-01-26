Reliance Industries News: बाजारात रिलायन्सला सर्वाधिक फटका! केले १६ उपकंपन्यांचे विलीनीकरण

Reliance Industries News: भारतीय शेअर बाजारातील कमजोर परिस्थिती आणि अस्थिरतेमुळे गेल्या आठवड्यात भारतातील १० सर्वाधिक किमतीच्या कंपन्यांपैकी नऊ कंपन्यांचे एकूण बाजारभाव २.५१ लाख कोटी रुपये घटले. यात रिलायन्स इंडस्ट्रीजला सर्वाधिक तोटा सहन करावा लागल्याचे दिसून आले. बीएसई सेन्सेक्स गेल्या आठवड्यात २,०३२.६५ अंकांनी किंवा २.४३ टक्क्यांनी घसरला होता. रेलिगेअर ब्रोकिंगचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजीत मिश्रा म्हणाले की, जागतिक बाजारातील कमजोर संकेत, एफआयआयंची सततची विक्री, रुपये पडत जाणे आणि सामान्य कॉर्पोरेट निकालांमुळे बाजारावर दबाव राहिला होता. रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे बाजारभाव ९६,९६०.१७ कोटी रुपये घटून १८,७५,५३३.०४ कोटी रुपये झाले, तर आईसीआयसीआय बँकेचे ४८,६४४.९९ कोटी रुपये घटून ९,६०,८२५.२९ कोटी रुपये झाले.
भारतातील श्रीमंत उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स न्यू एनर्जी लिमिटेडमध्ये (आरआयएल) विलीनीकरण करण्याचा रिलायन्स इंडस्ट्रीज मोठा धोरणात्मक निर्णय घेत, आपल्या १६ स्टेप-डाउन उपकंपन्या रिलायन्स न्यू एनर्जी लिमिटेड (आरएनईएल) मध्ये विलीन केल्या आहेत. या विलीनीकरणामुळे २१ जानेवारी २०२६ पासून या कंपन्यांचा स्वतंत्र अस्तित्व संपुष्टात आला आहे. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या पश्चिम विभागातील प्रादेशिक संचालकांच्या आदेशानंतर हा निर्णय अमलात आला. भारतीय शेअर बाजारातील घसरण थांबवण्याचा हा एक प्रयत्न असू शकतो. या निर्णयामुळे शेअर्समध्ये वाढ होऊ शकते.
या १६ कंपन्या प्रामुख्याने ग्रीन हायड्रोजन, इलेक्ट्रोलायझर उत्पादन, हायड्रोजन फ्युएल सेल मॅन्युफॅक्चरिंग, पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी स्टोरेज, कार्बन फायबर सिलिंडर आणि ऊर्जा पायाभूत प्रकल्प अशा नव्या व नूतनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रांमध्ये कार्यरत होत्या. आता हे सर्व व्यवसाय आरएनईएलच्या छत्राखाली एकत्र आले आहेत. तिमाही निकालांच्या घोषणेदरम्यान मुकेश अंबानी यांनी सांगितले की, रिलायन्स एआय आणि न्यू एनर्जी क्षेत्रात मूल्यनिर्मितीच्या नव्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. भारतासह जागतिक स्तरावर शाश्वत उपाय देण्यात रिलायन्स आघाडीची भूमिका बजावेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.