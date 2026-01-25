Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Nz Jasprit Bumrah Bowled Tim Seifert In 3rd T20i Match On First Ball Viral Video

IND vs NZ: बुमराहच्या कातील बॉलिंगने न्यूझीलंडची गळचेपी, पहिल्याच बॉलवर उडवला स्टंप, Viral Video

गुवाहाटीतील बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर खेळल्या जाणाऱ्या भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तिसऱ्या टी-२० सामन्यात, जसप्रीत बुमराहने त्याचा पहिला चेंडू अशा प्रकारे टाकला की किवी फलंदाज टिम सेफर्ट बोल्ड झाला.

Updated On: Jan 25, 2026 | 09:10 PM
जसप्रीत बुमराहने न्यूझीलंडच्या खेळाडूचा काढला घाम (फोटो सौजन्य - Instagram)

जसप्रीत बुमराहने न्यूझीलंडच्या खेळाडूचा काढला घाम (फोटो सौजन्य - Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
  • जसप्रीत बुमराहने पहिल्याच बॉलवर घेतली विकेट 
  • व्हिडिओ झाला व्हायरल
  • भेदक गोलंदाची पहाच 
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेतील तिसरा सामना गुवाहाटी येथील बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जात आहे. टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. दुसऱ्या टी-२० मध्ये प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळण्यात आलेल्या भारताच्या स्टार वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहला या सामन्यात खेळण्याची संधी देण्यात आली आणि त्याने जबरदस्त पुनरागमन केले. 

तिसऱ्या टी-२० मध्ये बुमराहने आपला पहिला चेंडू टाकला तेव्हा त्याच्यासमोरील किवी फलंदाज टिम सेफर्ट अवाक् झाला. कारण बुमराहने पहिल्याच चेंडूवर त्याला क्लिनबोल्ड केले आणि त्याला त्याचा अंदाजही आला नाही. यानंतर मैदानात एकच जल्लोष झाला होता. 

सेफर्ट बुमराहच्या चेंडूवर झाला क्लिनबोल्ड 

दुसऱ्या टी-२० साठी जसप्रीत बुमराहला विश्रांती देण्यात आली तेव्हा कर्णधार सूर्याला या निर्णयाबद्दल बरीच टीका झाली. तिसऱ्या टी-२० मध्ये जसप्रीत बुमराहला डावाचा सहावा षटक टाकण्याची संधी देण्यात आली. बुमराहने त्याच्या पहिल्या षटकाचा पहिला चेंडू ऑफ-स्टंपकडे किंचित कोनात टाकला. या चेंडूचा सामना करताना, टिम सेफर्टने चेंडूच्या रेषेचा पूर्णपणे चुकीचा अंदाज लावला आणि चेंडू त्याच्या बॅटजवळून गेला आणि थेट ऑफ-स्टंपवर गेला. टिम सेफर्टला गोलंदाजी केल्यानंतर थोडे आश्चर्य वाटले, तर जसप्रीत बुमराह पहिल्याच चेंडूवर विकेट घेतल्यानंतर खूप आनंदी दिसला.

Ravi Bishnoi एक वर्षाने कमालीचे Comeback, 12 रन्स देत 2 विकेट्स घेत ठरवला विश्वास सार्थ

पॉवरप्लेमध्ये किवी संघाने फक्त ३६ धावा काढल्या

या टी२० मालिकेतील पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये फलंदाजांनी पूर्णपणे वर्चस्व गाजवले. तथापि, तिसऱ्या टी२० सामन्यात खेळपट्टीवर प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या न्यूझीलंडला पहिल्या सहा षटकांत फक्त ३६ धावा करता आल्या आणि तीन विकेट गमावल्या. हर्षित राणा, हार्दिक पंड्या आणि जसप्रीत बुमराह यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली. टीम इंडिया या सामन्यात दोन बदलांसह खेळत आहे, ज्यामध्ये बुमराह व्यतिरिक्त रवी बिश्नोईचा समावेश आहे. बुमराह हा भारतीय टीमसाठी नेहमीच अफलातून कामगिरी करतो आणि या सामन्यातही त्याने ही अपेक्षा सार्थ ठरवली आहे. या संपूर्ण सामान्यात बुमराहने आपल्या भेदक गोलंदाजीने न्यूझीलंडचा कणाच मोडून काढला आणि न्यूझीलंडचा डाव केवळ १५३ धावांमध्ये गडगडला. भारतासमोर १५४ धावांचे आव्हान असून मालिका जिंकण्यासाठी भारत खेळत आहे. 

पहा व्हायरल व्हिडिओ

IND vs NZ 3rd T20I: पुन्हा एकदा भारताने न्यूझीलंडला रडवले, 154 धावांचे आव्हान

Web Title: Ind vs nz jasprit bumrah bowled tim seifert in 3rd t20i match on first ball viral video

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 25, 2026 | 09:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ 3rd T20I: पुन्हा एकदा भारताने न्यूझीलंडला रडवले, 154 धावांचे आव्हान
1

IND vs NZ 3rd T20I: पुन्हा एकदा भारताने न्यूझीलंडला रडवले, 154 धावांचे आव्हान

Ravi Bishnoi एक वर्षाने कमालीचे Comeback, 12 रन्स देत 2 विकेट्स घेत ठरवला विश्वास सार्थ
2

Ravi Bishnoi एक वर्षाने कमालीचे Comeback, 12 रन्स देत 2 विकेट्स घेत ठरवला विश्वास सार्थ

अरेरे! प्रेयसीला भेटायला गेला अन्… ‘असं’ फुटलं पठ्ठ्याच्या बिंग, पाहा नेमकं काय घडलं VIDEO VIRAL
3

अरेरे! प्रेयसीला भेटायला गेला अन्… ‘असं’ फुटलं पठ्ठ्याच्या बिंग, पाहा नेमकं काय घडलं VIDEO VIRAL

कडाक्याची थंडी अन् मुसळधार बर्फवृष्टी! देशाचे रक्षण करतानाही भारतीय जवानांच्या चेहऱ्यावर हास्य, लुटला क्रिकेटचा आनंद, VIDEO VIRAL
4

कडाक्याची थंडी अन् मुसळधार बर्फवृष्टी! देशाचे रक्षण करतानाही भारतीय जवानांच्या चेहऱ्यावर हास्य, लुटला क्रिकेटचा आनंद, VIDEO VIRAL

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ: बुमराहच्या कातील बॉलिंगने न्यूझीलंडची गळचेपी, पहिल्याच बॉलवर उडवला स्टंप, Viral Video

IND vs NZ: बुमराहच्या कातील बॉलिंगने न्यूझीलंडची गळचेपी, पहिल्याच बॉलवर उडवला स्टंप, Viral Video

Jan 25, 2026 | 09:10 PM
Amazon Layoffs News: अमेझॉनची दुसरी मोठी नोकरकपात! पुन्हा 30 हजार कर्मचाऱ्यांवर संकट

Amazon Layoffs News: अमेझॉनची दुसरी मोठी नोकरकपात! पुन्हा 30 हजार कर्मचाऱ्यांवर संकट

Jan 25, 2026 | 09:08 PM
Union Budget 2026: युवकांसाठी कौशल्ये आणि स्टार्टअपला प्रोत्साहन देणार 2026 चा अर्थसंकल्प? 

Union Budget 2026: युवकांसाठी कौशल्ये आणि स्टार्टअपला प्रोत्साहन देणार 2026 चा अर्थसंकल्प? 

Jan 25, 2026 | 08:35 PM
Middle East War : इराण-अमेरिका युद्ध अटळ? ट्रम्पचा ‘तो’ आदेश अन् भितीने खामेनेई बिळात? मुलाच्या हाती सोपवली देशाची सुत्रे

Middle East War : इराण-अमेरिका युद्ध अटळ? ट्रम्पचा ‘तो’ आदेश अन् भितीने खामेनेई बिळात? मुलाच्या हाती सोपवली देशाची सुत्रे

Jan 25, 2026 | 08:30 PM
Padma Award 2026: तामिळनाडूत १३. बंगालमध्ये ११ पद्म पुरस्कार…; पाच राज्यांच्या निवडणुकांपूर्वी केंद्र सरकारची तिरपी चाल

Padma Award 2026: तामिळनाडूत १३. बंगालमध्ये ११ पद्म पुरस्कार…; पाच राज्यांच्या निवडणुकांपूर्वी केंद्र सरकारची तिरपी चाल

Jan 25, 2026 | 08:29 PM
Breast Milk Jaundice: आईच्या दुधामुळे नवजात बाळाला कावीळ का होते? जाणून घ्या मुख्य कारण

Breast Milk Jaundice: आईच्या दुधामुळे नवजात बाळाला कावीळ का होते? जाणून घ्या मुख्य कारण

Jan 25, 2026 | 08:15 PM
Budget 2026: बजेटमध्ये साधारण किती सोन्याची गुंतवणूक करणे ठरेल योग्य? तज्ज्ञांचा सल्ला खरेदी करावी की नाही

Budget 2026: बजेटमध्ये साधारण किती सोन्याची गुंतवणूक करणे ठरेल योग्य? तज्ज्ञांचा सल्ला खरेदी करावी की नाही

Jan 25, 2026 | 08:07 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Jan 25, 2026 | 04:13 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Jan 25, 2026 | 04:07 PM
Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Jan 25, 2026 | 04:03 PM
Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Jan 25, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Jan 25, 2026 | 03:43 PM
Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Jan 25, 2026 | 03:38 PM
वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

Jan 25, 2026 | 03:31 PM