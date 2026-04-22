Meloni Insult : 'तू मूर्ख आणि नीच स्त्री!' रशियाच्या सरकारी टीव्हीवर जॉर्जिया मेलोनींचा भीषण अपमान; Russia-Italyमध्ये वाजलं

Meloni TV Insult: रशियन टीव्ही अँकर व्लादिमीर स्लोव्योव्ह यांनी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांना मानवतेला कलंक, एक जंगली प्राणी आणि मूर्ख म्हटले. याच्या निषेधार्थ इटली सरकारने रशियन राजदूतांना बोलावले.

Updated On: Apr 22, 2026 | 02:01 PM
रशियाने ओलांडली मर्यादा! इटलीच्या महिला पंतप्रधानांना म्हटले 'मूर्ख'; रोममध्ये संतापाचा उद्रेक, रशियन राजदूतांना झापले ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • मेलोनींचा भयंकर अपमान
  • इटलीचा आक्रमक पवित्रा
  • भू-राजकीय पेच

Giorgia Meloni Russian TV insult : जागतिक राजकारणात दोन देशांमधील मतभेद नवीन नाहीत, मात्र रशियाच्या एका सरकारी टीव्ही अँकरने इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni) यांच्याबद्दल केलेल्या वक्तव्याने सभ्यतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. एका थेट प्रक्षेपित कार्यक्रमात मेलोनी यांचा ज्या प्रकारे अपमान करण्यात आला, त्याने केवळ इटलीमध्येच नव्हे तर संपूर्ण युरोपमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. या एका घटनेमुळे रोम आणि मॉस्कोमधील संबंध आता सर्वात खालच्या पातळीवर पोहोचले आहेत.

अँकर व्लादिमीर स्लोव्योव्ह यांचा तोल सुटला?

रशियन टीव्हीचा प्रसिद्ध चेहरा मानले जाणारे व्लादिमीर स्लोव्योव्ह यांनी त्यांच्या कार्यक्रमात जॉर्जिया मेलोनी यांच्यावर वैयक्तिक हल्ल्यांची सरबत्ती केली. त्यांनी मेलोनी यांना “मानवतेला कलंक, एक जंगली प्राणी, मूर्ख आणि नीच स्त्री” अशा अत्यंत खालच्या दर्जाच्या शब्दांत संबोधले. एवढेच नाही तर त्यांनी मेलोनी यांच्यावर फॅसिस्ट असल्याचा शिक्का मारला आणि त्यांनी ट्रम्प यांचा विश्वासघात केल्याचा आरोपही केला. एखाद्या देशाच्या लोकनियुक्त महिला पंतप्रधानाबद्दल अशा प्रकारचे शब्द वापरल्याने आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

इटलीचा ‘सडेतोड’ निषेध आणि राजदूतांना समन्स

या अपमानकारक वक्तव्याची दखल इटली सरकारने तातडीने घेतली. इटलीचे परराष्ट्र मंत्री अँटोनियो तायानी यांनी स्पष्ट केले की, हे विधान कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाणार नाही. त्यांनी रोममधील रशियाचे राजदूत अलेक्सी परामोनोव्ह यांना परराष्ट्र मंत्रालयात पाचारण केले आणि त्यांना सज्जड दम दिला. इटलीने या घटनेला केवळ मीडियाचे वक्तव्य न समजता रशियाचे अधिकृत धोरण म्हणून पाहिले आहे, कारण स्लोव्योव्ह हे पुतिन यांच्या जवळचे मानले जातात. विशेष म्हणजे, देशांतर्गत राजकारणात मेलोनींचे कट्टर विरोधक असलेले पक्षही या मुद्द्यावर सरकारच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले आहेत.

मेलोनी, ट्रम्प आणि युक्रेन: वादाचे नेमके मूळ काय?

हा अपमान अचानक झालेला नाही, त्यामागे मोठी भू-राजकीय पार्श्वभूमी आहे. मेलोनी सरकारने युक्रेनला दिलेला उघड लष्करी पाठिंबा रशियाला चांगलाच खुपतोय. याशिवाय, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी मेलोनींचे बिनसले आहे. मेलोनी यांनी अलीकडेच ट्रम्प यांच्या काही भूमिकांना विरोध करत पोप लिओ यांना पाठिंबा दर्शवला होता. ट्रम्प यांच्याशी वाढलेल्या या अंतराचा फायदा घेत रशियाने मेलोनींना ‘विश्वासघातकी’ ठरवण्याचा प्रयत्न केला आहे. रशियाला इटलीमध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण करायची असून, त्यासाठीच हा द्वेष पसरवला जात असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे.

पुढील रणनीती: इटली मागे हटणार नाही

इटली सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्या पंतप्रधानांचा सन्मान हा देशाचा सन्मान आहे. भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी इटली युरोपियन युनियनमध्येही हा मुद्दा उपस्थित करण्याची शक्यता आहे. येत्या काळात इटली रशियावर अधिक कडक आर्थिक किंवा राजनैतिक निर्बंध लादण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. रशियाच्या या कृत्यामुळे इटली आता युक्रेनला अधिक जोमाने मदत करेल, अशी चिन्हे दिसत असून यामुळे युद्धाच्या आगीत तेल ओतले गेले आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: रशियन अँकरने जॉर्जिया मेलोनी यांना काय म्हटले?

    Ans: रशियन अँकर व्लादिमीर स्लोव्योव्ह यांनी इटलीच्या पंतप्रधानांना 'जंगली प्राणी', 'मानवतेला कलंक' आणि 'मूर्ख' म्हटले.

  • Que: इटलीने यावर कोणती कारवाई केली?

    Ans: इटलीने रशियाच्या राजदूतांना परराष्ट्र मंत्रालयात बोलावून तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला आणि अधिकृत माफीची मागणी केली.

  • Que: हा वाद युक्रेन युद्धाशी संबंधित आहे का?

    Ans: होय, इटलीने युक्रेनला दिलेल्या पाठिंब्यामुळे आणि रशियाच्या धोरणांना विरोध केल्यामुळे रशियन मीडियाने मेलोनींना लक्ष्य केले आहे.

Published On: Apr 22, 2026 | 02:01 PM

वादळाचे भीषण रुप! बरेलीत पत्र्याच्या शेडसह माणूस हवेतच गेला उडून… घटनेचा थरारक VIDEO आला समोर

IPL 2026: प्लेऑफची शर्यत रंगली, RCB च्या विजयाने बदलले पॉईंट्स टेबलचे समीकरण; कोणते संघ करणार टॉप-4 मध्ये एन्ट्री

Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा भडकणार? RBI च्या इशाऱ्यानंतर 48 तासांत झाले 3 मोठे निर्णय

EPFO Change Update: आता फटाफट होईल काम… 7 कोटी लोकांसाठी आनंदाची बातमी, EPFO करणार 'हा' मोठा बदल

Tharla Tar Mag : मालिकेतील नायिकांचा शेगाव दौरा, ऑन कॅमेरा एकमेकींचा जीव घेणाऱ्या, खऱ्या आयुष्यात जीवलग मैत्रिणी

West Bengal Schools:पश्चिम बंगालच्या शाळांमध्ये आता 'हे'गीत घुमणार! नव्या आदेशामुळे राष्ट्रगीत आणि राज्यगीताचा पेच कसा सुटणार?

Thane Crime: ठाण्यात धक्कादायक घटना; महापालिकेच्या महिला डॉक्टरची इमारतीवरून उडी घेऊन आत्महत्या

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे 'टाळ-मृदुंग' आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

