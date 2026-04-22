हा माझाच नातेवाईक का? डमी हत्तीला पाहून खऱ्या हत्तीचं कन्फ्युजन, पुढे काय केलं ते पाहून हसू आवरणार नाही; हास्यास्पद Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?
लहान असताना आपल्या प्रत्येकामध्ये खोडसरपणा हा असतोच. मग तो माणूस असो वा प्राणी… मुलांनी केलेल्या खोडी तर आपण बऱ्याचदा पाहिल्या असतील पण हत्तीच्या पिल्लासोबत झालेली ही गोड थट्टा मात्र तुमच्या चेहऱ्यावर नक्कीच हसू आणेल. ही थट्टा जाणून बुजून करण्यात आली नाही तर ती हत्तीसोबत अनावधानाने घडून आली. एका पार्कमध्ये जेव्हा हत्तीच्या पिल्लाने डमी हत्तीला पाहिलं तेव्हा तो आपला कुणी नातेवाईक असावा या भावनेने तो त्याच्यासोबत गप्पा मारायला पुढे गेला. त्याने सोंडेने त्याला हात लावला आणि मान डोलवतंच तो त्याला काहीतरी सांगू लागला. त्याला बऱ्याच काळानंतर कुणीतरी मित्र भेटला आहे ज्यामुळे आपल्या मनातील भावना तो त्याकडे व्यक्त करताना दिसला. हत्तीच्या या निरागतेचे आता सोशल मिडियावर काैतुक केले जात असून त्याच्या भाबडेपणाने लोकांना हृदय जिंकूण घेतले आहे.
दरम्यान हत्तीचा हा व्हिडिओ @_.chutiyapa._ नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘हत्तीचे एक पिल्लू भटकत-भटकत मुलांच्या उद्यानात शिरते आणि तिथे त्याला हत्तीचा एक कृत्रिम पुतळा दिसतो. तो पुतळा खराच हत्ती आहे असे समजून, ते चिमुकले पिल्लू वारंवार आपली मान हलवत त्याच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करू लागते’. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “निर्मळ, निरागस आत्मा”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “तो फार क्यूट आहे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “मला वाटतं त्याला मित्राची गरज आहे”.
