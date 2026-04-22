US-Iran War: युद्ध थांबलं नाही! ट्रम्प यांनी हात पुढे केला, पण इराणने होर्मुझमध्ये ‘ट्रिगर’ दाबला, UKMTO Shipवर अंधाधूंद गोळीबार

Donald Trump Iran ceasefire violation : जागतिक राजकारणात शांततेची अपेक्षा असतानाच पुन्हा एकदा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून युद्धाच्या ज्वाळा बाहेर येऊ लागल्या आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी या प्रदेशात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी शस्त्रसंधीची (Ceasefire) घोषणा केली खरी, पण इराणने या घोषणेला केराची टोपली दाखवत आपली लष्करी ताकद दाखवून दिली आहे. बुधवारी पहाटे इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्डने केलेल्या या धाडसी हल्ल्याने संपूर्ण जगाचे लक्ष पुन्हा एकदा पश्चिम आशियाकडे वळवले आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्धविराम जाहीर करून काही तास उलटत नाहीत तोच, बुधवारी सकाळी ७:५५ वाजता (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार) इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये एका मोठ्या कंटेनर जहाजाला लक्ष्य केले. ब्रिटीश लष्कराच्या युनायटेड किंगडम मेरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स (UKMTO) केंद्राने या हल्ल्याची पुष्टी केली आहे. इराणी रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) या निमलष्करी दलाने कोणतीही पूर्वसूचना न देता थेट गोळीबार सुरू केला. हा हल्ला इतका अचानक होता की जहाजावरील कर्मचाऱ्यांना सावरायलाही वेळ मिळाला नाही. सुदैवाने, या हल्ल्यात अद्याप कोणतीही जीवितहानी झाली नसल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
हा केवळ एक लष्करी हल्ला नसून इराणने दिलेले एक धोरणात्मक उत्तर आहे. गेल्या आठवड्यात अमेरिकन लष्कराने एका इराणी कंटेनर जहाजावर गोळीबार करून ते ताब्यात घेतले होते, तसेच हिंद महासागरात इराणचा तेल व्यापार रोखण्याचा प्रयत्न केला होता. याच अपमानाचा बदला घेण्यासाठी इराणने आता शस्त्रसंधीच्या काळातच प्रतिहल्ला चढवला आहे. इराणच्या अधिकृत वृत्तसंस्थेने या हल्ल्याचे वर्णन “होर्मुझवर आमचे कायदेशीर नियंत्रण सिद्ध करणे” असे केले आहे. यामुळे इराणला या सागरी मार्गावर कोणाचेही वर्चस्व मान्य नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
🇮🇷🇴🇲BREAKING | An IRGC gunboat approached a container vessel 15 nautical miles northeast of Oman and fired at it, causing heavy damage, according to UKMTO. pic.twitter.com/GN6Wrv7Ljf — Visioner (@visionergeo) April 22, 2026
credit – social media and Twitter
या हल्ल्याचा थेट संबंध पाकिस्तानमध्ये सुरू असलेल्या शांतता चर्चेच्या अपयशाशी जोडला जात आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेली चर्चा फिस्कटल्याने दोन्ही देशांमधील अविश्वास पराकोटीला पोहोचला आहे. इराणने केलेली ही कृती शस्त्रसंधीचे थेट उल्लंघन मानली जात असून, यामुळे ट्रम्प प्रशासनाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नाचक्की झाली आहे. या अकारण हल्ल्यामुळे आता आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापारात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, विम्याचे दर आणि इंधन दरात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Ans: ट्रम्प यांनी युद्धविराम जाहीर केल्यानंतर अवघ्या काही तासांत इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्डने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत एका व्यापारी कंटेनर जहाजावर गोळीबार केला.
Ans: सुदैवाने ब्रिटीश लष्कराने दिलेल्या माहितीनुसार, या अचानक आणि भीषण हल्ल्यात कोणतीही जीवितहानी किंवा कर्मचारी जखमी झाल्याचे वृत्त नाही.
Ans: इराणने म्हटले आहे की, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर त्यांचे कायदेशीर नियंत्रण लागू करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले असून ते आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत.