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चोरांमध्येही PM मोदींची क्रेझ! पंतप्रधानांचा मुखवटा घालून लाखो रुपयांचे स्मार्टफोन लंपास केले; पाहून पोलिसही चक्रावले, VIDEO VIRAL

Updated On: Jun 30, 2026 | 04:39 PM IST
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सारांश

Narendra Modi mask robbery : सोशल मीडियावर एक अजब चोरीचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. जो पाहून पोलिसही चक्रावले आहेत. राजस्थानमध्ये काही चोरांनी थेट पंतप्रधान मोदींचा मास्क घालून चोरी केल्याचे समोर आले आहे.

Thieves Wear PM Modi Masks to Steal 40 Smartphones

चोरांमध्येही PM मोदींची क्रेझ! पंतप्रधानांचा मुखवटा घालून लाखो रुपयांचे स्मार्टफोन लंपास केले; पाहून पोलिसही चक्रावले, VIDEO VIRAL (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • चोरांमध्येही PM मोदींची क्रेझ
  • पंतप्रधानांचा मुखवटा घालून लाखो किंमतींचे स्मार्टफोन
  • पाहून मालकही चक्रावला
  • व्हिडिओ तुफान व्हायरल
सोशल मीडियावर सतत काही ना काही व्हायरल होत असते. येथे तुम्हाला कधी काय पाहायला मिळेल याचा सांगता येत नाही. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. काही चोरीच्या घटनांचे मजेशीर असे व्हिडिओ देखील तुम्ही पाहिले असतील. सध्या राजस्थानमधून अशाच एका अजब चोरीचा व्हिडिओ समोर आला आहे. जो पाहून दुकान मालक आणि पोलिसही चक्रावले आहेत. काही चोरट्यांनी आपली ओळख लपवण्यसाठी चक्का पंतप्रधान मोदीचा मुखवटा घालून चोरी केली आहे. या चोरांनी दुकानातून जवळपास ४ ते ५ लाख रुपये किमतीचे ४० हून अधिक महागडे फोन चोरी केली आहेत. सध्या या चोरीच्या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान वेगाने व्हायरल होत आहे.

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काय आहे व्हिडिओत?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक व्यक्ती मोबाईलच्या दुकानाच्या बाहेर उभा आहे. हा चोरटा तोंडाला पंतप्रधान मोदींचा मास्क लावून आहे. त्याच्याकडे एक लोखंडी सळी असून तो दुकान उघडण्याचा प्रयत्न करत आहे. तिथेच उभी असलेल्या गाडीकडे जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या चोरांनी दुकानातून मगाड्या मोबाईलचे बॉक्स रिकामे केले होते. सर्व सामान अस्ताव्यवस्त टाकले होते. सकाळी जेव्हा मालक नेहमीप्रमाणे दुकान उघडायला आला तेव्हा दुकानाचे कुलूप तुटल्याचे त्याच्या लक्षात आले.

यानंतर त्याने दुकानाची पाहणी केली. सर्व सामान गायब असल्याचे पाहताच त्याने तातडीने पोलिसांकडे याची तक्रार दाखल केली. तक्रार दिल्यानंतर पोलिसांनी तपास सुरु केला. त्यावेळी पोलिसांना आणखी एका दुकानातून चोरी केल्याचे समजले. सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यानंतर मात्र पोलिस चक्रावून गेले होते. या चोरट्यांनी थेट पंतप्रधान मोदींचा मास्क घालून चोरी केली होती. यामुळे त्याची ओळख अद्याप पटलेली नाही.  तिसऱ्या एका दुकानातही त्यांनी चोरीचा प्रयत्न केला होता. परंतु त्यांना कुलूप तोडता आले नाही.

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @Sachingupta या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला हजारो व्ह्यूज मिळाले आहेत. अनेकांनी यावर मजेशीर कमेंट्स केल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने आता हेच बघायचं बाकी होतं असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एकाने साला चोर पण स्मार्ट झालेत असे म्हटले आहे. अशा विविध मजेशीर प्रतिक्रिया लोक देत आहेत.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Pm modi mask thief steals smartphones video viral

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Published On: Jun 30, 2026 | 04:39 PM

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